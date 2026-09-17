Celeb News 17.09.2026

Lady Gaga: Η πρώτη εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό της στο Los Angeles

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Η Lady Gaga εθεάθη για πρώτη φορά με το νεογέννητο μωρό της στο Λος Άντζελες και οι φωτογραφίες κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες κρατώντας το νεογέννητο μωρό της.
  • Η εμφάνιση έγινε λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά.
  • Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε με τον σύντροφό της, Μάικλ Πολάνσκι, μετά από άφιξη με ιδιωτικό αεροσκάφος.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το όνομα, το φύλο ή την ηλικία του μωρού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Lady Gaga απαθανατίστηκε στο Λος Άντζελες, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο παιδί της. Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγο μετά την επιβεβαίωση της είδησης ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της παγκοσμίως.

Η Lady Gaga ποζάρει σε ασπρόμαυρη φωτογράφιση φορώντας μαύρο κορμάκι και μακριά γάντια, δείχνοντας τα τατουάζ της.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η 40χρονη σταρ εντοπίστηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα μετά την άφιξή της στην πόλη της Καλιφόρνιας με ιδιωτικό αεροσκάφος. Φορώντας ένα μπεζ πανωφόρι και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Gaga έκρυβε το νεογέννητο κάτω από την καμπαρντίνα της, με μόνο το κεφαλάκι του να διακρίνεται. Κάτω από το πανωφόρι της, διακρινόταν ένα εμπριμέ φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, στοιχεία που μαρτυρούν το χαρακτηριστικό της στυλ.

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Ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, τον οποίο συνόδευε στην πτήση, υιοθέτησε μια πιο χαλαρή εμφάνιση, με μαύρο φούτερ, γκρι βερμούδα και αθλητικά παπούτσια, ολοκληρώνοντας το look του με ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Η Lady Gaga με εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση, ετοιμάζεται για την αγωγή για το «Mayhem» που αφορά 232.000 δολάρια.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Οι πρώτες πληροφορίες για την οικογένεια

Την προηγούμενη Παρασκευή, δημοσιεύματα επιβεβαίωσαν ότι το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα, το φύλο ή την ακριβή ηλικία του μωρού.

Η σχέση της Lady Gaga με τον 42χρονο επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ έγιναν γνωστοί επίσημα τον Φεβρουάριο του 2020. Η πρόταση γάμου έγινε στις αρχές του 2024. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζευγάρι άρχισε να διερευνά τη δυνατότητα απόκτησης παιδιού εκείνη την περίοδο, παρά τις δυσκολίες υγείας που αντιμετώπισε η τραγουδίστρια.

Η Lady Gaga σε προωθητική φωτογραφία για το άλμπουμ και τη συναυλιακή ταινία Harlequin.
www.instagram.com/ladygaga/

Η ίδια η Lady Gaga είχε δηλώσει τον Μάρτιο του 2025 σε συνέντευξή της στους New York Times ότι «ανυπομονεί να γίνει μητέρα», αποκαλύπτοντας πως παλαιότερα είχε «πολλούς ενδοιασμούς» σχετικά με τη μητρότητα.

Η Lady Gaga σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή την εμφάνισή της στα MTV VMAs.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η είδηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει το πλούσιο βιογραφικό της Lady Gaga, η οποία συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό της τόσο με την καλλιτεχνική της πορεία όσο και με την προσωπική της ζωή.

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