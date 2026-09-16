Emmy 2026: Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy έφεραν το «Game of Thrones» ξανά στη σκηνή

Η Daenerys και η Rhaenyra βρέθηκαν μαζί στη σκηνή των Emmy 2026 και η Emilia Clarke μίλησε στα Βαλυριανά αφήνοντας την Emma D’Arcy να αποκαλύψει τι πραγματικά έλεγε

Με μια ματιά Emilia Clarke και Emma D'Arcy παρουσίασαν βραβείο στα Emmy 2026.

Η Clarke επέστρεψε στον ρόλο της Νταινέρυς Ταργκάρυεν, η D'Arcy της Ραένυρας.

Η Clarke μίλησε Υψηλά Βαλυριανά, η D'Arcy «μετέφρασε» «καλησπέρα σας».

Η συνάντηση των δύο χαρακτήρων θύμισε στους fans τον κόσμο του «Game of Thrones». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αγαπήσει το «Game of Thrones», τότε ξέρεις πως ο κόσμος του Westeros δύσκολα σε αφήνει πραγματικά. Και στα φετινά Emmy, δύο αγαπημένες Ταργκάρυεν κατάφεραν να τον φέρουν ξανά μπροστά σου, σε μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

Η Emilia Clarke και η Emma D’Arcy βρέθηκαν μαζί στη σκηνή των Emmy 2026, με την πρώτη να επιστρέφει για λίγο στον ρόλο της Νταινέρυς Ταργκάρυεν και τη δεύτερη να παίρνει τη θέση της… «προγιαγιάς» της.

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Η Emma D’Arcy, που υποδύεται τη Ραένυρα Ταργκάρυεν στο «House of the Dragon», παρουσίασε την Emilia Clarke με έναν ιδιαίτερο τρόπο, υπενθυμίζοντας στο κοινό τη συγγένεια των δύο χαρακτήρων στο σύμπαν του «Game of Thrones». Σύμφωνα με το χιουμοριστικό σενάριο της παρουσίασης, η Emilia είναι η τρισέγγονή της.

Και κάπου εκεί ήρθε η στιγμή που περίμεναν οι fans

Η Emilia Clarke άρχισε να μιλά στα Υψηλά Βαλυριανά, τη φανταστική γλώσσα των Ταργκάρυεν, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το κοινό. Η Emma D’Arcy ανέλαβε να «μεταφράσει» όσα έλεγε η τηλεοπτική απόγονός της, μόνο που η αποκάλυψη στο τέλος έκανε τη σκηνή ακόμη πιο αστεία.

Όπως είπε, όλη η μακροσκελής ομιλία της Clarke σήμαινε απλώς… «καλησπέρα σας». Και αμέσως μετά η τελετή συνέχισε κανονικά με την παρουσίαση της υποψηφιότητας για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε limited series.

Για λίγα λεπτά, λοιπόν, ένιωσες πως το Westeros επέστρεψε στη ζωή. Η Νταινέρυς και η Ραένυρα, δύο γυναίκες από διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας των Ταργκάρυεν, συναντήθηκαν στη σκηνή και δημιούργησαν μια τηλεοπτική στιγμή που θύμισε στους fans γιατί αγαπούν τόσο αυτόν τον κόσμο.

Η Emilia Clarke έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Νταινέρυς, ενώ η Emma D’Arcy υποδύεται τη Ραένυρα στο prequel «House of the Dragon», η ιστορία του οποίου εκτυλίσσεται περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones». Μάλιστα, η Emilia Clarke έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν παρακολουθεί το spin-off, παρομοιάζοντας την εμπειρία με μια σχολική συγκέντρωση στην οποία δεν ανήκεις πλέον. Και τελικά, ίσως αυτή ακριβώς η απόσταση να έκανε ακόμη πιο διασκεδαστική τη συγκεκριμένη συνάντηση. Γιατί στα Emmy, έστω και για λίγο, δύο γενιές Ταργκάρυεν βρέθηκαν ξανά μαζί.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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