Courtney Cox: Σκηνοθετεί την κόρη της Coco Arquette στη νέα της ταινία και δεν κρύβει τον θαυμασμό της

Η σχέση μητέρας και κόρης πέρασε από το σπίτι στο πλατό, με την Courtney Cox να μιλάγια τη συνεργασία της με την Coco Arquette στη σκοτεινή κωμωδία «Evil Genius»

Με μια ματιά Η Courtney Cox σκηνοθετεί την κόρη της Coco Arquette στη νέα ταινία «Evil Genius».

Η ταινία, μια σκοτεινή κωμωδία true crime, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Η Cox δήλωσε ότι η 22χρονη κόρη της είναι ανεξάρτητη και δεν χρειάζεται προστασία.

Στην ταινία συμμετέχει και ο πρώην σύζυγος της Cox, David Arquette, καθιστώντας την οικογενειακή παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Courtney Cox περνά αυτή τη φορά πίσω από την κάμερα και σκηνοθετεί την 22χρονη κόρη της, Coco Arquette, στη νέα της ταινία «Evil Genius». Η σκοτεινή κωμωδία true crime έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, με την ηθοποιό να μιλά για την ιδιαίτερη εμπειρία της συνεργασίας με την κόρη της. Μάλιστα, στο καστ συμμετέχει και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της Coco, David Arquette, κάνοντας την παραγωγή ακόμη πιο οικογενειακή.

Η Courtney Cox δεν χρειάστηκε να γίνει προστατευτική μητέρα

Μιλώντας στο E! News, η Courtney Cox αστειεύτηκε αρχικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κόρη της στα γυρίσματα. «Ήμουν περισσότερο του τύπου “συγκεντρώσου!”. Όχι, πλάκα κάνω», είπε, πριν εξηγήσει πως δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντί της. «Μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν χρειάζεται να είμαι προστατευτική μαζί της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Coco είναι πλέον 22 ετών και, σύμφωνα με τη μητέρα της, έχει αποκτήσει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία που χρειάζεται για να σταθεί μόνη της στον χώρο της υποκριτικής.

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«Είναι μια μικρή δύναμη της φύσης»

Παρά το γεγονός ότι η Courtney Cox δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να προστατεύσει την κόρη της στο πλατό, δεν έκρυψε τη χαρά της που είχε την Coco στην ταινία. «Φυσικά και μου άρεσε πολύ που είχα την Coco στα γυρίσματα. Όλοι την αγάπησαν. Είναι μια μικρή δύναμη της φύσης, αλλά και εξαιρετική ηθοποιός», ανέφερε. Τα λόγια της δείχνουν πόσο περήφανη είναι για την κόρη της, την οποία πλέον βλέπει όχι μόνο ως παιδί της, αλλά και ως μια νεαρή ηθοποιό που μπορεί να διεκδικήσει τη δική της θέση στον χώρο.

Στην ταινία συμμετέχει και ο David Arquette

Το «Evil Genius» έφερε στο ίδιο κινηματογραφικό πλατό την Courtney Cox, την Coco Arquette και τον David Arquette. Η Courtney Cox βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ η κόρη της συμμετέχει ως ηθοποιός και ο πατέρας της αποτελεί επίσης μέρος του καστ. Η συνεργασία τους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Coco διαμορφώνει τη δική της καλλιτεχνική πορεία, έχοντας μεγαλώσει με δύο γονείς που γνωρίζουν καλά τον χώρο του θεάματος.

Η τρυφερή ανάρτηση για τα 22α γενέθλια της Coco

Οι δηλώσεις της Courtney Cox έρχονται τρεις μήνες μετά τα 22α γενέθλια της Coco. Τότε, η ηθοποιός είχε μοιραστεί στο Instagram δύο φωτογραφίες της κόρης της και της είχε αφιερώσει ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. «Χρόνια πολλά, Co. Είσαι μια τόσο σοφή ψυχή. Ο πιο αστείος άνθρωπος που ξέρω και δασκάλα ζωής για μένα. Σ’ αγαπώ», είχε γράψει. Στη μία φωτογραφία, μητέρα και κόρη χαμογελούν ακουμπώντας τα πρόσωπά τους, ενώ η δεύτερη είναι από την παιδική ηλικία της Coco και δείχνει την Courtney Cox να την κρατά μέσα στη θάλασσα. Από εκείνη την παιδική εικόνα μέχρι το σημερινό κινηματογραφικό πλατό, η Coco έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Και η Courtney Cox φαίνεται πως είναι πλέον έτοιμη να την αφήσει να κάνει τα δικά της βήματα, έχοντας την ίδια στιγμή κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανη για εκείνη.

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