Celeb News 18.09.2026

Η Mikey Madison αποκαλύπτει γιατί κρατά απόσταση από τα social media

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Η Mikey Madison εξηγεί γιατί αποφεύγει τα social media και τις κριτικές, χαρακτηρίζοντας τον ψηφιακό κόσμο αγχωτικό, με αφορμή τη νέα της ταινία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Mikey Madison αποφεύγει τα social media λόγω άγχους και συντριπτικού ψηφιακού κόσμου.
  • Η ηθοποιός προτιμά να εστιάζει στην υποκριτική, αποφεύγοντας την ψηφιακή έκθεση.
  • Αποφεύγει συστηματικά τις κριτικές για τις ερμηνείες της, προστατεύοντας την ψυχική της ηρεμία.
  • Πρωταγωνιστεί στην ταινία "The Social Reckoning", υποδυόμενη την whistleblower Frances Haugen.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μακριά από τα φώτα των social media και τις διαδικτυακές κριτικές επιλέγει να κρατά τη ζωή της η Mikey Madison, η οποία ομολογεί ότι ο ψηφιακός κόσμος τής προκαλεί έντονο άγχος. Η ταλαντούχα ηθοποιός προτιμά να επενδύει την ενέργειά της στην υποκριτική, αποφεύγοντας συνειδητά την ψηφιακή έκθεση που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή.

Ο ηθοποιός Jeremy Strong, ο οποίος συζητά για τον ρόλο του Mark Zuckerberg στο σίκουελ του The Social Network.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στη Vogue, η Mikey Madison αποκάλυψε ότι απέχει σταθερά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνοντας στο σημείο να ξεχάσει την ύπαρξη του παλιού της προφίλ στο Instagram. Η ύπαρξή του ήρθε ξανά στο φως χάρη στον πατέρα της, ο οποίος εντόπισε ότι ο λογαριασμός της ήταν ακόμη ενεργός, με την ίδια να εξηγεί πως το μέγεθος αυτού του κόσμου τής φαίνονται συντριπτικό.

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Η στάση απέναντι στις κριτικές και η προστασία της ψυχικής ηρεμίας

Η ίδια επιφυλακτικότητα επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα σχόλια για την καλλιτεχνική της πορεία. Παραδέχτηκε ότι διαθέτει ευαίσθητη φύση, η Mikey Madison απέφευγε συστηματικά να διαβάζει κριτικές για τις ερμηνείες της, κάνοντας μια σπάνια εξαίρεση μόνο για την ταινία «Anora», αφού πρώτα εξασφάλισε τη διαβεβαίωση από οικείο πρόσωπο ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να πληγωθεί.

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https://www.instagram.com/mikeysmadisson/

Η αποδοχή του Όσκαρ και το κινηματογραφικό της μέλλον

Ανατρέχοντας στη μεγάλη της επιτυχία και τη βράβευσή της με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2025 για το «Anora», η ηθοποιός ομολογεί ότι η τεράστια αυτή διάκριση εξακολουθεί να της φαίνεται σουρεαλιστική. Όπως χαρακτηριστικά εκμυστηρεύτηκε, υπάρχουν στιγμές που περνάει δίπλα από το ράφι στο σαλόνι της και συνειδητοποιεί με δέος ότι το χρυσό αγαλματίδιο βρίσκεται όντως εκεί.

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https://www.instagram.com/mikeysmadisson/

Η συνέντευξη αυτή συμπίπτει χρονικά με το νέο της επαγγελματικό βήμα, καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Social Reckoning», το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Social Network» (2010). Στη νέα αυτή παραγωγή, η Mikey Madison καλείται να ενσαρκώσει τη Frances Haugen, την πρώην υπάλληλο του Facebook που έγινε ευρέως γνωστή ως whistleblower αποκαλύπτοντας ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας.

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Mikey Madison social media
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