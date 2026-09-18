Πάνω από 3,6 εκατομμύρια λίρες για τις κιθάρες των The Smiths: Η ιστορική δημοπρασία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Με μια ματιά Η δημοπρασία των κιθάρων του Johnny Marr στο Λονδίνο απέφερε πάνω από 3,6 εκατομμύρια λίρες.

Η πώληση 111 οργάνων ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών.

Συλλέκτες από 34 χώρες συμμετείχαν στη δημοπρασία, που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες.

Ο Johnny Marr δήλωσε ενθουσιασμένος, καθώς το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι λάτρης της indie ροκ σκηνής και ο ήχος των The Smiths κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου, τότε η είδηση που κάνει τον γύρο του μουσικού κόσμου θα σε αφήσει άφωνη. Ο θρυλικός κιθαρίστας Johnny Marr αποφάσισε να αποχωριστεί ένα μεγάλο μέρος από τα πολύτιμα εργαλεία της καριέρας του, βγάζοντας στο σφυρί την προσωπική του συλλογή οργάνων, και το αποτέλεσμα κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Η δημοπρασία που διοργανώθηκε στο Λονδίνο μετατράπηκε σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε φανατικούς συλλέκτες και λάτρεις της μουσικής ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του Βρετανού μουσικού παραμένει ολοζώντανη και εξαιρετικά επιδραστική. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απρόσμενη αυτή εξέλιξη, βλέποντας τα αγαπημένα του αντικείμενα να εκτινάσσουν την αξία τους στα ύψη και να γράφουν χρυσές σελίδες στην ιστορία των δημοπρασιών.

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Το ιστορικό ρεκόρ στον οίκο Christie’s

Η δημοπρασία με τίτλο «Marr’s Guitars: The Johnny Marr Collection», που πραγματοποιήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του οίκου Christie’s στο Λονδίνο, αποδείχθηκε μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Τα 111 αντικείμενα που διατέθηκαν προς πώληση κατάφεραν να συγκεντρώσουν το εντυπωσιακό ποσό των 3.649.280 αγγλικών λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον σε έναν πεντάωρο μαραθώνιο

Η διαδικασία της δημοπρασίας διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων από την αρχή μέχρι το τέλος. Αγοραστές και συλλέκτες από 34 διαφορετικές χώρες διασταύρωσαν τα ξίφη τους για να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τη μουσική κληρονομιά του Johnny Marr, εκτοξεύοντας το τελικό ποσό σε επίπεδα υπερτριπλάσια της αρχικής αξίας της συλλογής.

Η δήλωση του Johnny Marr και η σημασία της συλλογής

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, ο Johnny Marr εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα «ξεπέρασε κάθε προσδοκία». Οι κιθάρες που πουλήθηκαν είχαν συνοδεύσει τον μουσικό σε εμβληματικές στιγμές της καριέρας του, τόσο με τους The Smiths όσο και με τα μετέπειτα μουσικά του εγχειρήματα, γεγονός που εξηγεί τον τεράστιο ενθουσιασμό που προκλήθηκε στο παγκόσμιο κοινό.

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