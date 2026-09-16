TV 16.09.2026

«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 που θα σε κάνει να κολλήσεις με τα 80’s

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Μυστικά, απαγορευμένοι έρωτες και συγκρούσεις μέχρι εσχάτων στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που θα συζητηθεί όσο καμία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987.
  • Η πρωταγωνίστρια, Στέλλα, γίνεται πληροφοριοδότης της αστυνομίας στο νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι».
  • Η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με τη μητέρα της, την τραγουδίστρια Ξένια, αφεντικό του κέντρου.
  • Ερωτεύεται έναν μυστικό αστυνομικό, ενώ το ταλέντο της στο τραγούδι την φέρνει κοντά στη μητέρα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα όσα ήξερες για τις κλασικές σειρές, γιατί η νέα παραγωγή του ΑΝΤ1 έρχεται να σε βουτήξει σε μια ατμόσφαιρα που ζαλίζει. Φαντάσου την Πάτρα του 1987: μια πόλη που βράζει, με νύχτες ατελείωτες, μαρκίζες που καίνε, μουσικές που τρυπάνε το μυαλό και ανθρώπους έτοιμους να καούν για ένα λάθος βλέμμα. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο, το «Ντέρτι» ανοίγει τις πόρτες του και σε καλεί σε ένα ταξίδι γεμάτο αδρεναλίνη, πάθος και σκοτεινά μυστικά.

Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση
Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής που βλέπει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της όταν πέφτει θύμα μιας άδικης κατηγορίας. Για να αποφύγει τη φυλακή, υπογράφει μια συμφωνία που θα αλλάξει τη μοίρα της για πάντα: μετακομίζει στην Πάτρα και γίνεται το «μάτι» της Αστυνομίας μέσα στο «Ντέρτι», το πιο πολυσυζητημένο και επικίνδυνο νυχτερινό κέντρο της εποχής. Εκεί αφεντικά είναι ο Αλέκος Αβραμίδης (Τάσος Νούσιας) και η εκθαμβωτική σύζυγός του, η θρυλική τραγουδίστρια Ξένια Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση), η ίδια η μητέρα που την παράτησε παιδί.

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Ένα θανατηφόρο δίλημμα και ένας έρωτας στα άκρα

Η επανένωση μητέρας και κόρης κάτω από τέτοιες συνθήκες μόνο ειρηνική δεν μπορεί να είναι. Η Στέλλα βρίσκεται αντιμέτωπη με το πιο απάνθρωπο δίλημμα της ζωής της: θα προδώσει τη μητέρα της για να σωθεί η ίδια ή θα σιωπήσει οδηγώντας τον εαυτό της στην καταστροφή; Και σαν να μην έφτανε αυτό, η καρδιά της έχει ήδη παραδοθεί στον Άρη Δεληγιάννη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), έναν μυστικό αστυνομικό με δικές του ανοιχτές πληγές. Ο έρωτάσ τους είναι απαγορευμένος, δυνατός και τρομερά επικίνδυνος σε έναν κόσμο όπου όλοι προσποιούνται. Όταν μάλιστα το κρυφό της ταλέντο στο τραγούδι τη βγάλει πάνω στην πίστα δίπλα στη μητέρα της, οι ισορροπίες γίνονται λεπτές σαν κλωστή.

Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας, Ευγενία Ξυγκόρου
Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας, Ευγενία Ξυγκόρου
Αντιγόνη Νεοφύτου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Χρήστος Πλαΐνης, Τάσος Νούσιας
Αντιγόνη Νεοφύτου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Χρήστος Πλαΐνης, Τάσος Νούσιας

Ένα καστ-φωτιά που υπόσχεται συγκινητικές ερμηνείες

Πέρα από τους πρωταγωνιστές, η σειρά διαθέτει μια πραγματική dream team ηθοποιών που εγγυάται καθηλωτικές στιγμές. Στην οθόνη σου θα δεις τους Φάνη Μουρατίδη, Λεωνίδα Κακούρη, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρο Βάρθη, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κωνσταντίνο Ζωγράφο, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστο Πλαΐνη, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύση Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλή Σιούντα, Κώστα Κορωναίο, Κατερίνα Σαβράνη, τον Αργύρη Πανταζάρα, καθώς και τους σπουδαίους Αντώνη Αντωνίου και Νατάσα Ασίκη.

Ντέρτι
Ντέρτι

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