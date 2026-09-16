TV 16.09.2026

«Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Το MEGA τιμά τη μνήμη και τη μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη με μια ξεχωριστή βραδιά-ορόσημο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το MEGA προβάλλει αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 23:10.
  • Η εκπομπή «Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη» περιλαμβάνει στιγμές από τη ζωή και την πορεία του καλλιτέχνη.
  • Το αφιέρωμα, γυρισμένο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είχε προβληθεί αρχικά τον Δεκέμβριο του 2020.
  • Θα ακουστούν εμβληματικά τραγούδια του Μαζωνάκη, ενώ ο ίδιος μιλά για τις γειτονιές του και τη μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζωνάκη. Του Εμμανουήλ και της Κλειούς. […] Όλα αυτά τα χρόνια 30 και βάλε… έμαθα μέσα από ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις ότι ένα είναι σίγουρο: Η μουσική γιατρεύει την ψυχή… Ας ενώσουμε τη φωνή με το μέσα μας». Με αυτά τα λόγια, ο ανεπανάληπτος ερμηνευτής είχε αποτυπώσει την ψυχή του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη που σημάδεψε γενιές ολόκληρες.

Γιώργος Μαζωνάκης 1

Το MEGA τιμά τη μνήμη, την εκρηκτική προσωπικότητα και την αξεπέραστη πορεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, προβάλλοντας ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Πρόκειται για μια ιστορική βραδιά κινηματογραφημένη στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η οποία είχε προβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και είχε αγκαλιαστεί θερμά από το τηλεοπτικό κοινό.

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Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 23:10, η εκπομπή «Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη» έρχεται στις οθόνες μας. Μέσα από την προβολή αυτής της βραδιάς, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θυμηθεί στιγμές από τη ζωή του «παιδιού της Νίκαιας» που επαναπροσδιόρισε τους όρους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και πέρασε τόσο ξαφνικά στην αιωνιότητα, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και εκατομμύρια ανθρώπους που μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν, πόνεσαν και γιόρτασαν με τη φωνή του.

Γιώργος Μαζωνάκης 2

Η κάμερα της εκπομπής ακολουθεί τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ρόλο αφηγητή, να μιλά για τις γειτονιές του Πειραιά που τον γαλούχησαν και τη σκηνή όπου ερμήνευσε τις μεγάλες του επιτυχίες. «Από μικρό παιδί, ενώ ήμουν υπάκουος αποτελούσα μυστήριο για τους άλλους. Ήμουν στον δικό μου δρόμο ζωής… Και τώρα ξέρω πως όταν μιλάω εγώ, σημασία έχει να ακούω τη δική μου φωνή στα λόγια μου και όχι των άλλων», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, θα ακουστούν εμβληματικά τραγούδια που σφράγισαν την καριέρα του, όπως τα «Ανήκω σε μένα», «Παιδί της νύχτας», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και «Τόσα βράδια», σε ερμηνείες που πλέον αποκτούν μια εντελώς νέα, ιστορική βαρύτητα.

Γιώργος Μαζωνάκης 3

Πιστός στις αξίες του και στην πίστη του στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, τα λόγια του στην αποφώνηση εκείνης της βραδιάς ηχούν σήμερα πιο επίκαιρα και συγκινητικά από ποτέ: «Νιώθω την ανάγκη να πω και θέλω να ακουστεί ότι ο πολιτισμός περνάει δύσκολα – όπως περνάνε δύσκολα και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μας. Ας είμαστε κοντά όσο μπορεί ο καθένας στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη».

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA: ΤΟ MEGA ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23:10

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MEGA ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Σπίτι με το MEGA
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