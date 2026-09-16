«ΡΙΦΙΦΙ»: 7 άνθρωποι, ένα παράτολμο σχέδιο και η πιο πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της χρονιάς

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «ΡΙΦΙΦΙ» που έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha

Με μια ματιά Η νέα τηλεοπτική σειρά «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια κάνει πρεμιέρα στον Alpha στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η σειρά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αφορά μια ομάδα επτά ατόμων που οργανώνουν ένα παράτολμο σχέδιο.

Η ιστορία διαδραματίζεται τον Δεκέμβριο του 1992 και επικεντρώνεται σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την παραβίαση θυρίδων τράπεζας μέσω ενός υπόγειου τούνελ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι προσδοκίες χτυπούν «κόκκινο» για τη νέα τηλεοπτική υπερπαραγωγή που φέρνει τη σφραγίδα του Σωτήρη Τσαφούλια, έτοιμη να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το πολυαναμαινόμενο «ΡΙΦΙΦΙ» κάνει αποκλειστικά Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha, υποσχόμενο μια μοναδική εμπειρία γεμάτη αγωνία και κοινωνικό βάθος. Η πρεμιέρα της σειράς-φαινόμενου είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

Μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες που συνθλίβονται από το σύστημα ετοιμάζεται να ξεδιπλωθεί στις οθόνες μας. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι, ενωμένοι από την απώλεια και την απελπισία, αποφασίζουν να οργανώσουν το πιο παράτολμο σχέδιο που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα», κλονίζοντας συθέμελα τους θεσμούς της χώρας.

Διάβασε επίσης: «The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα

Η Υπόθεση: Το «Ριφιφί του Αιώνα»

Δεκέμβρης 1992. 6 άντρες και 1 γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει ένα κοινό, αλύτρωτο τραύμα: η απώλεια. Άνθρωποι που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, περιουσίες, την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό-πολιτικό σύστημα που έχει καταντήσει τη ζωή απλώς μια μηδενική, μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας, όμως όλοι έχουν έναν ισχυρό λόγο να ρισκάρουν τα πάντα. Οργανώνουν και βάζουν σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει, αλλά έμελλε να μείνει στην ιστορία. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, κατεβαίνουν σε φρεάτιο και σκάβουν τούνελ, ρισκάροντας επί μέρες και νύχτες τη ζωή τους. Μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τράπεζας και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς και κλονίζοντας συθέμελα το τραπεζικό και πολιτικό σύστημα της χώρας.

Οι Χαρακτήρες: 7 άνθρωποι, 1 σχέδιο

Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη):

Ο «εγκέφαλος» και η κινητήριος δύναμη της ομάδας. Σημαδεμένη από την απώλεια του άντρα και του παιδιού της, βλέπει το ριφιφί όχι ως μέσο πλουτισμού, αλλά ως πράξη δικαίωσης και απάντηση στο σύστημα που της τα στέρησε όλα.

Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος):

Σαραντάρης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με σημαδεμένο παρελθόν. Για εκείνον, το ριφιφί είναι η τελευταία ευκαιρία να αφήσει πίσω του το στίγμα και να διεκδικήσει τη θέση του στην κοινωνία.

Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος):

Πρώην γραφίστας και ελαιοχρωματιστής, βυθισμένος στην κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Βλέπει την επιχείρηση στο τούνελ ως μια ριψοκίνδυνη ζαριά για να βρει ξανά νόημα στη ζωή του.

Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης):

Πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας. Στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, κρατά τις ισορροπίες και λειτουργεί ως στρατηγικός νους της ομάδας.

Βάκης (Πάνος Βλάχος):

Το πιο εκρηκτικό και παρορμητικό μέλος. Αλλοτινός «αιώνιος έφηβος», αναγκάζεται να φτάσει στα άκρα για να προστατεύσει το σπίτι και την οικογένειά του.

Αντώνης (Βλαδίμηρος Κυριακίδης):

Ο μεγαλόσωμος, αγαθός «γίγαντας» με την παιδική ψυχή που εργάζεται ως νεκροθάφτης. Με την εμπειρία του, αναλαμβάνει την επικίνδυνη ανασκαφή του υπόγειου τούνελ.

Αργύρης (Δήμος Γιγαντάκης):

Με νανισμό, πανέξυπνος και με έμφυτη δεξιοτεχνία να τρυπώνει παντού. Οι ιδιαίτερες ικανότητές του αποδεικνύονται καθοριστικές για την επιτυχία του σχεδίου.

Θέμης (Αχιλλέας Ζέρβας):

Ο «αόρατος» και καλόκαρδος σερβιτόρος που δέχεται συνεχή υποτίμηση. Η συμμετοχή του αποτελεί μια κραυγή για σεβασμό και εκδίκηση.

Μη χάσετε την πρεμιέρα της χρονιάς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον Alpha!

Διάβασε επίσης: