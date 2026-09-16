TV 16.09.2026

«ΡΙΦΙΦΙ»: 7 άνθρωποι, ένα παράτολμο σχέδιο και η πιο πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της χρονιάς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «ΡΙΦΙΦΙ» που έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα τηλεοπτική σειρά «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια κάνει πρεμιέρα στον Alpha στις 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η σειρά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αφορά μια ομάδα επτά ατόμων που οργανώνουν ένα παράτολμο σχέδιο.
  • Η ιστορία διαδραματίζεται τον Δεκέμβριο του 1992 και επικεντρώνεται σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει την παραβίαση θυρίδων τράπεζας μέσω ενός υπόγειου τούνελ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι προσδοκίες χτυπούν «κόκκινο» για τη νέα τηλεοπτική υπερπαραγωγή που φέρνει τη σφραγίδα του Σωτήρη Τσαφούλια, έτοιμη να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το πολυαναμαινόμενο «ΡΙΦΙΦΙ» κάνει αποκλειστικά Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha, υποσχόμενο μια μοναδική εμπειρία γεμάτη αγωνία και κοινωνικό βάθος. Η πρεμιέρα της σειράς-φαινόμενου είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

ΡΙΦΙΦΙ (2)

Μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες που συνθλίβονται από το σύστημα ετοιμάζεται να ξεδιπλωθεί στις οθόνες μας. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι, ενωμένοι από την απώλεια και την απελπισία, αποφασίζουν να οργανώσουν το πιο παράτολμο σχέδιο που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα», κλονίζοντας συθέμελα τους θεσμούς της χώρας.

Διάβασε επίσης: «The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα

Η Υπόθεση: Το «Ριφιφί του Αιώνα»

Δεκέμβρης 1992. 6 άντρες και 1 γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει ένα κοινό, αλύτρωτο τραύμα: η απώλεια. Άνθρωποι που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, περιουσίες, την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό-πολιτικό σύστημα που έχει καταντήσει τη ζωή απλώς μια μηδενική, μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

 

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας, όμως όλοι έχουν έναν ισχυρό λόγο να ρισκάρουν τα πάντα. Οργανώνουν και βάζουν σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει, αλλά έμελλε να μείνει στην ιστορία. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, κατεβαίνουν σε φρεάτιο και σκάβουν τούνελ, ρισκάροντας επί μέρες και νύχτες τη ζωή τους. Μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τράπεζας και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς και κλονίζοντας συθέμελα το τραπεζικό και πολιτικό σύστημα της χώρας.

Οι Χαρακτήρες: 7 άνθρωποι, 1 σχέδιο

Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη):

Ο «εγκέφαλος» και η κινητήριος δύναμη της ομάδας. Σημαδεμένη από την απώλεια του άντρα και του παιδιού της, βλέπει το ριφιφί όχι ως μέσο πλουτισμού, αλλά ως πράξη δικαίωσης και απάντηση στο σύστημα που της τα στέρησε όλα.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00315

Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος):

Σαραντάρης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με σημαδεμένο παρελθόν. Για εκείνον, το ριφιφί είναι η τελευταία ευκαιρία να αφήσει πίσω του το στίγμα και να διεκδικήσει τη θέση του στην κοινωνία.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00202

Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος):

Πρώην γραφίστας και ελαιοχρωματιστής, βυθισμένος στην κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Βλέπει την επιχείρηση στο τούνελ ως μια ριψοκίνδυνη ζαριά για να βρει ξανά νόημα στη ζωή του.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00344

Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης):

Πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας. Στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, κρατά τις ισορροπίες και λειτουργεί ως στρατηγικός νους της ομάδας.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00316

Βάκης (Πάνος Βλάχος):

Το πιο εκρηκτικό και παρορμητικό μέλος. Αλλοτινός «αιώνιος έφηβος», αναγκάζεται να φτάσει στα άκρα για να προστατεύσει το σπίτι και την οικογένειά του.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00157

Αντώνης (Βλαδίμηρος Κυριακίδης):

Ο μεγαλόσωμος, αγαθός «γίγαντας» με την παιδική ψυχή που εργάζεται ως νεκροθάφτης. Με την εμπειρία του, αναλαμβάνει την επικίνδυνη ανασκαφή του υπόγειου τούνελ.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00486

Αργύρης (Δήμος Γιγαντάκης):

Με νανισμό, πανέξυπνος και με έμφυτη δεξιοτεχνία να τρυπώνει παντού. Οι ιδιαίτερες ικανότητές του αποδεικνύονται καθοριστικές για την επιτυχία του σχεδίου.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00625

Θέμης (Αχιλλέας Ζέρβας):

Ο «αόρατος» και καλόκαρδος σερβιτόρος που δέχεται συνεχή υποτίμηση. Η συμμετοχή του αποτελεί μια κραυγή για σεβασμό και εκδίκηση.

ΡΙΦΙΦΙ _DM_00582

Μη χάσετε την πρεμιέρα της χρονιάς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον Alpha!

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ALPHA ΡΙΦΙΦΙ Σωτήρης Τσαφούλιας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Marita Paras στο Talk 2 MAD: «Δεν το περίμενα ότι τα social media θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου»

H Marita Paras στο Talk 2 MAD: «Δεν το περίμενα ότι τα social media θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου»

16.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Κάμπινγκ»: Αυτοί είναι οι πιο τρελοί ένοικοι του «Άλλος Κόσμος» στη νέα σειρά του MEGA
TV

«Κάμπινγκ»: Αυτοί είναι οι πιο τρελοί ένοικοι του «Άλλος Κόσμος» στη νέα σειρά του MEGA

16.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Εύα – Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 16/9
TV

«Μπλε Ώρες»: Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Εύα – Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 16/9

16.09.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής που σε ταξιδεύει στην άγρια Αρκαδία
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής που σε ταξιδεύει στην άγρια Αρκαδία

16.09.2026
«Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
TV

«Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

16.09.2026
«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα
TV

«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα

16.09.2026
Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία
TV

Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία

15.09.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Πώς η ένταξή της στο Mega επηρεάζει το πρόγραμμα του καναλιού
TV

Σίσσυ Χρηστίδου: Πώς η ένταξή της στο Mega επηρεάζει το πρόγραμμα του καναλιού

15.09.2026
«The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα
TV

«The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα

15.09.2026
«Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα στο OPEN
TV

«Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα στο OPEN

15.09.2026
New season, new bag: 6 τάσεις στις τσάντες που αξίζει να υιοθετήσεις τώρα

New season, new bag: 6 τάσεις στις τσάντες που αξίζει να υιοθετήσεις τώρα

Η Dua Lipa δίνει έμπνευση για το πιο ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ

Η Dua Lipa δίνει έμπνευση για το πιο ανατρεπτικό φθινοπωρινό μανικιούρ

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Ο Σεπτέμβριος στο πιάτο σου – Ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις τώρα στο καλάθι σου

Ο Σεπτέμβριος στο πιάτο σου – Ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις τώρα στο καλάθι σου

5 έξυπνα hacks για να μην ξεμένεις από μπαταρία μέσα στην ημέρα

5 έξυπνα hacks για να μην ξεμένεις από μπαταρία μέσα στην ημέρα

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;