TV 21.09.2026

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το γούρι της – Ποια ήταν η ξεχωριστή παρουσία στο πλατό του «Happy Day»

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε στο «Happy Day» για τη 14η σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, που αποτελεί το γούρι της σε κάθε πρεμιέρα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε με χιουμοριστικό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης και μήνυμα αισιοδοξίας.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγάπη και το «πρωινό καρδιοχτύπι» για την έναρξη της νέας σεζόν.
  • Στο πλατό βρέθηκε η μητέρα της παρουσιάστριας, την οποία χαρακτήρισε ως «γούρι» της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή «Happy Day» στον Alpha. Με την χαρακτηριστική της αισιοδοξία, η παρουσιάστρια άνοιξε την αυλαία της εκπομπής, δηλώνοντας την αφοσίωσή της και την αγάπη της για αυτό που κάνει.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με κόκκινο μπλουζάκι και γκρι παντελόνι, αντιμέτωπη με την παγκόσμια αβεβαιότητα.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα χιουμοριστικό βίντεο, όπου οι συντελεστές παρουσιάζονταν εμφανώς “γερασμένοι” μέσω της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας γέλιο στους τηλεθεατές. Στη συνέχεια, η Τσιμτσιλή πήρε τη θέση της στο πλατό, καλωσορίζοντας τους θεατές και στέλνοντας ένα μήνυμα για την χρονιά που ξεκινά.

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«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε με τα πι, θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά», δήλωσε η παρουσιάστρια, τονίζοντας τη διαχρονική της αγάπη για την εκπομπή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε το πρωινό «καρδιοχτύπι» που νιώθει κάθε πρεμιέρα, συγκρίνοντάς το με την πρώτη φορά που ξεκίνησε το «Happy Day» το 2014. «Όταν χτύπησε το πρωινό ξυπνητήρι λέω: ‘ξεκινάει ακόμα μια σεζόν το Happy Day’. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε και εσείς σαν πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που είδατε πριν. Θα είμαστε βέβαια λίγο πιο φρέσκοι ελπίζω, γιατί θα έχει εξελιχθεί και η επιστήμη, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα όμως θα έχουμε αυτή την ωραία διάθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή από το Happy Day του Alpha TV σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι η ετοιμότητα για τη νέα σεζόν είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, με την ομάδα να έχει ετοιμάσει πολλά θέματα. Η πρώτη μέρα της πρεμιέρας ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για εκείνη. «Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία της μητέρας της στο πλατό, την οποία χαρακτήρισε ως το «γούρι» της. «Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό. Το γούρι μου όπως λέω», συμπλήρωσε η Τσιμτσιλή.

stamatina_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η πρεμιέρα της εκπομπής «Happy Day» στον Alpha πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45, εγκαινιάζοντας μια ακόμα τηλεοπτική χρονιά γεμάτη ενημέρωση, ψυχαγωγία και στιγμές χαράς για το τηλεοπτικό κοινό. Όπως είχαμε γράψει, η πρεμιέρα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήρθε μετά από την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

stamatina_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει μακρά πορεία στην παρουσίαση πρωινών εκπομπών, με το«Happy Day» να αποτελεί σταθερή αξία στην ελληνική τηλεόραση. Η φετινή πρεμιέρα, με την παρουσία της μητέρας της, έδωσε μια ξεχωριστή, οικογενειακή νότα στην έναρξη της νέας σεζόν. Η παρουσία της στην 11η σεζόν της εκπομπής επιβεβαιώνει τη δυναμική της και την αγάπη του κοινού.

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HAPPY DAY ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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