Η Ζήνα Κουτσελίνη είπε την πρώτη «καλημέρα» της σεζόν – Πρεμιέρα για το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

Με μια ματιά Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR.

Η εκπομπή παντρεύει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, καλύπτοντας ποικίλη θεματολογία.

Καλεσμένη στην πρεμιέρα ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μίλησε για το GNTM 7.

Στην εκπομπή συμμετέχει ομάδα δημοσιογράφων και συνεργατών, όπως ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Λιλή Πυράκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ζήνα Κουτσελίνη καλημέρισε για πρώτη φορά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του STAR, εγκαινιάζοντας τη νέα της εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, με την παρουσιάστρια να εμφανίζεται στο πλατό με ένα total white look και να δίνει από την πρώτη στιγμή τον δικό της τόνο στη νέα πρωινή ζώνη.

Με χαμόγελο, ενέργεια και διάθεση για μια διαφορετική τηλεοπτική καλημέρα, η Ζήνα Κουτσελίνη συστήθηκε ξανά στο κοινό μέσα από ένα format που θέλει να παντρέψει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία. Η θεματολογία της εκπομπής κινείται από την επικαιρότητα και το ρεπορτάζ μέχρι την τηλεόραση, την καθημερινότητα και όλα όσα απασχολούν το κοινό, με τους ανθρώπους να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Διάβασε επίσης: «Ο Γρηγόρης μας είναι και καλλιτέχνης»: Το δώρο του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Happy Day»

Και φυσικά, η πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να μην έχει και ένα δυνατό τηλεοπτικό πρόσωπο ως καλεσμένο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο πλατό του «Πρώτου καφέ με τη Ζήνα» και μίλησε για το GNTM 7, ανοίγοντας τα χαρτιά της για τη νέα σεζόν του δημοφιλούς reality μόδας και κάνοντας αποκαλύψεις για όσα πρόκειται να δούμε στις οθόνες μας.





Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη βρίσκεται μια ομάδα δημοσιογράφων και συνεργατών που αναλαμβάνει να δώσει διαφορετικές πινελιές στη νέα πρωινή εκπομπή του STAR.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης και η Λιλή Πυράκη συμμετέχουν στην εκπομπή, έχοντας ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και την παρουσίαση της επικαιρότητας. Μαζί τους, η Μελίνα Κάππη και ο Ανδρέας Ζωίτσας συμπληρώνουν την καθημερινή θεματολογία, ενώ ο Χρήστος Μοίρας αναλαμβάνει το γευστικό κομμάτι με τις προτάσεις του.

Στόχος είναι ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» να έχει διαφορετικούς ρυθμούς μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, περνώντας από την επικαιρότητα στην ψυχαγωγία και από τα τηλεοπτικά πρόσωπα σε θέματα της καθημερινότητας.

Πίσω από τη νέα εκπομπή βρίσκεται μια έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα, με τη Μαρίκα Μαυρομμάτη και την Ελένη Γελαλή στην αρχισυνταξία, τη Στέλλα – Μαρία Ζώη στην επιμέλεια και τη Μαρία Παναγοπούλου στον συντονισμό.





Με την πρώτη «καλημέρα» της Ζήνας Κουτσελίνη, λοιπόν, το STAR μπαίνει δυναμικά στη νέα τηλεοπτική σεζόν και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» ξεκινά το δικό του ταξίδι στην πρωινή ζώνη.

Διάβασε επίσης: