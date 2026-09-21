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«Το Πρωινό»: Η πρεμιέρα του Γιώργου Λιάγκα και η επιστροφή του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Posted on by Ειρήνη Στόφυλα
21
Σεπ

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1. Με ανανεωμένο σκηνικό, νέα πρόσωπα αλλά και αρκετές γνώριμες παρουσίες, η εκπομπή έκανε την πρώτη της «καλημέρα» για τη φετινή σεζόν, με τον παρουσιαστή να δίνει από νωρίς το δικό του στίγμα.

Ο Γιώργος Λιάγκας με πράσινο πουκάμισο και λευκό t-shirt.
Ο Γιώργος Λιάγκας σε ένα κοντινό πορτρέτο

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος επέστρεψε στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η επιστροφή του δημιούργησε ένα μικρό τηλεοπτικό reunion, αφού οι δύο παρουσιαστές έχουν μοιραστεί ξανά το ίδιο πλατό στο παρελθόν. Έτσι, η πρώτη τους συνάντηση στη νέα σεζόν είχε από την αρχή αρκετή οικειότητα, αλλά και φυσικά… πειράγματα.

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Ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας φρόντισε να κάνει την υποδοχή του Ουγγαρέζου λίγο πιο ξεχωριστή, επιστρατεύοντας το χιούμορ του. Μάλιστα, με αφορμή τις μεταξύ τους διαδικτυακές κόντρες, του πέταξε μια ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, λέγοντας ουσιαστικά πως είναι προτιμότερο να αφήσουν τα «γαλλικά» του διαδικτύου και να τα λένε πλέον από κοντά.

Ο Γιώργος Λιάγκας στο πλατό της εκπομπής Το Πρωινό στον ANT1.
Ο Γιώργος Λιάγκας στην πρεμιέρα της εκπομπής Το Πρωινό

Ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε από νωρίς στο πλατό και καλωσόρισε τους τηλεθεατές στη νέα σεζόν. Με τον γνωστό άμεσο τρόπο του, ευχήθηκε να είναι μια καλή τηλεοπτική χρονιά και δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί για το γεγονός ότι κάθε χρόνο σκέφτεται πως ίσως είναι η τελευταία του σεζόν στην πρωινή ζώνη, αλλά τελικά κάθε Σεπτέμβριο επιστρέφει στις οθόνες.

Ο Γιώργος Λιάγκας στο πλατό της εκπομπής Το Πρωινό.
Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζει την εκπομπή του

Παράλληλα, ο παρουσιαστής εξέφρασε την επιθυμία του για μια χρονιά με περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις, ενώ δήλωσε χαρούμενος που συνεχίζει στον ΑΝΤ1. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιστροφή του «Πρωινού» στη ζώνη 10:00-13:00, ώρα που χαρακτήρισε ως την κανονική ώρα του πρωινού.

Ο Γιώργος Λιάγκας στο πλατό της εκπομπής Το Πρωινό.
Ο Γιώργος Λιάγκας χαμογελαστός στο στούντιο της εκπομπής του

Στη συνέχεια, το πλατό άρχισε να γεμίζει με τα πρόσωπα της νέας ομάδας. Πρώτη έκανε την εμφάνισή της η Νόρα Καούρη, ενώ ακολούθησαν οι υπόλοιποι συνεργάτες που θα βρίσκονται φέτος στο πλευρό του παρουσιαστή.

Η επιστροφή του Δημήτρη Ουγγαρέζου ήταν, φυσικά, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην πρεμιέρα. Ο Γιώργος Λιάγκας τον υποδέχτηκε θερμά και με αρκετή διάθεση για χιούμορ, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή του ως επιστροφή «στον τόπο του εγκλήματος».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε λευκό φόντο
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ποζάρει με γαλάζιο t-shirt

Ο Ουγγαρέζος, από την πλευρά του, μπήκε αμέσως στο κλίμα της εκπομπής, με την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο να δείχνει ιδιαίτερα χαλαρή. Ο Λιάγκας μάλιστα δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να αναφερθεί στις διαδικτυακές τους κόντρες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως από το να… βρίζονται μέσω internet, καλύτερα να το κάνουν από κοντά.


Η πρώτη μέρα του νέου «Πρωινού» είχε έτσι λίγο από όλα: νέα πρόσωπα, παλιούς συνεργάτες, επιστροφές και αρκετό χιούμορ. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή τηλεοπτική παρέα όσο προχωρά η σεζόν.

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Ειρήνη Στόφυλα

Γεια! Είμαι η Ειρήνη, συντάκτρια στο Mad.gr, και αγαπώ οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μουσική, το entertainment και τις ιστορίες που αξίζει να μοιραζόμαστε. Απόφοιτη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, με εμπειρία στην εταιρική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, ψάχνω πάντα το επόμενο θέμα που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Όταν δεν γράφω, θα με βρεις σε κάποια συναυλία, σε μια θεατρική παράσταση ή να οργανώνω το επόμενο μου ταξίδι. Είμαι περήφανη μαμά της Nala (ή αλλιώς... Πεινάλα) και δηλωμένη γλυκατζού, με αδυναμία στο καλό φαγητό και τα στέκια που αξίζει να ανακαλύψεις!