Διατροφή 20.09.2026

«Reverse dieting»: Το διατροφικό μυστικό που σου επιτρέπει να τρως περισσότερο χωρίς να ζυγίζεις παραπάνω

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Η μεθοδική και σταδιακή προσθήκη θερμίδων στο καθημερινό σου πλάνο υπόσχεται να αποκαταστήσει τις ορμονικές σου ισορροπίες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το "reverse dieting" είναι μια στρατηγική σταδιακής αύξησης θερμίδων για να προσαρμοστεί ο μεταβολισμός.
  • Αυξάνονται οι θερμίδες κατά 50-100 την εβδομάδα, εστιάζοντας σε ποιοτικούς υδατάνθρακες και καλά λιπαρά.
  • Η μέθοδος βοηθά στην επανεκκίνηση του μεταβολισμού που έχει επιβραδυνθεί από αυστηρές δίαιτες.
  • Βελτιώνει την ορμονική ισορροπία, αυξάνει την ενέργεια και αλλάζει τη σχέση με το φαγητό.
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Αν έχεις περάσει μήνες μετρώντας κάθε μπουκιά, κόβοντας τους υδατάνθρακες και βλέποντας την ενέργειά σου να πιάνει πάτο απλά και μόνο για να χάσεις αυτά τα λίγα τελευταία κιλά, τότε γνωρίζεις πολύ καλά τον εφιάλτη που ακολουθεί αμέσως μετά. Μόλις σταματήσεις την αυστηρή δίαιτα, ο φόβος ότι αν φας ένα κανονικό γεύμα θα ξαναπάρεις όλα τα κιλά διπλάσια σε παραλύει. Η επιστήμη της διατροφής όμως έχει τη λύση που υπόσχεται να σε βγάλει από αυτόν τον ψυχοφθόρο φαύλο κύκλο και ακούει στο όνομα «reverse dieting».

Unsplash
Unsplash

Πρόκειται για την πιο έξυπνη, μεθοδική και συναισθηματικά ελευθερωτική στρατηγική, η οποία σε εκπαιδεύει να αυξάνεις σταδιακά τις θερμίδες σου εβδομάδα με την εβδομάδα, χωρίς να αποθηκεύεις γραμμάριο λίπους. Αντί να περνάς από τη λιμοκτονία στην υπερφαγία, δίνεις στον ταλαιπωρημένο σου μεταβολισμό τον χρόνο που χρειάζεται για να προσαρμοστεί, να ξυπνήσει από τον λήθαργο της προσαρμοστικής θερμογένεσης και να αρχίσει να καίει ξανά σαν μηχανή, χαρίζοντάς σου πίσω τη χαμένη σου ζωντάνια, τη μυϊκή σου δύναμη και, πάνω από όλα, την απόλαυση του φαγητού.

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Unsplash
Unsplash

Η σταδιακή αύξηση των θερμίδων χωρίς πανικό

Η βασική αρχή του reverse dieting βασίζεται στα μικρά, σταθερά βήματα. Αντί να διπλασιάσεις την τροφή σου από τη μια μέρα στην άλλη, προσθέτεις περίπου 50 έως 100 θερμίδες την εβδομάδα, δίνοντας έμφαση στους ποιοτικούς υδατάνθρακες και τα καλά λιπαρά. Αυτή η ανεπαίσθητη αλλαγή επιτρέπει στον οργανισμό σου να χρησιμοποιεί την επιπλέον ενέργεια για τις καθημερινές σου λειτουργίες και τις προπονήσεις σου, αντί να την αποθηκεύει ως λίπος.

Unsplash
Unsplash

Η επανεκκίνηση του ταλαιπωρημένου μεταβολισμού

Όταν μένεις για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμιδικό έλλειμμα, ο μεταβολισμός σου επιβραδύνει για να επιβιώσει, μια κατάσταση γνωστή ως προσαρμοστική θερμογένεση. Αυξάνοντας τις θερμίδες με αργό ρυθμό, «διδάσκεις» ξανά στο σώμα σου ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, με αποτέλεσμα οι καύσεις σου να αυξάνονται φυσικά και να μπορείς τελικά να διατηρείς το βάρος σου τρώγοντας πολύ περισσότερο φαγητό.

Unsplash
Unsplash

Η ορμονική αποκατάσταση και η επιστροφή της ενέργειας

Οι εξαντλητικές δίαιτες διαταράσσουν τις ορμόνες της πείνας, αυξάνοντας τη γκρελίνη και μειώνοντας τη λεπτίνη, γεγονός που σου προκαλεί ασταμάτητες λιγούρες. Με το reverse dieting, τα επίπεδα της λεπτίνης αποκαθίστανται, το άγχος της κορτιζόλης μειώνεται και η ενέργειά σου απογειώνεται, επιτρέποντάς σου να αποδίδεις πολύ καλύτερα στις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Unsplash
Unsplash

Η ψυχολογική αποδέσμευση από τις ενοχές του φαγητού

Το μεγαλύτερο όφελος αυτής της μεθόδου είναι η αλλαγή στη σχέση σου με το πιάτο σου. Σταματάς να βλέπεις την τροφή ως τον «εχθρό» που θα σου χαλάσει τη σιλουέτα και αρχίζεις να τη χρησιμοποιείς ως το πολύτιμο καύσιμο που χρειάζεται το σώμα σου για να είναι δυνατό, γραμμωμένο και υγιές.

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Reverse dieting δίαιτα διατροφή
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