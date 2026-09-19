Οι γυναίκες λένε «ως εδώ» – Μήπως κάνεις κι εσύ mankeeping χωρίς να το ξέρεις;

Η αόρατη κοινωνική και συναισθηματική εργασία που συχνά αναλαμβάνουν οι γυναίκες για τους συντρόφους τους

Με μια ματιά Mankeeping είναι η κοινωνική και συναισθηματική εργασία που αναλαμβάνουν γυναίκες για τους άντρες, καλύπτοντας τις ανάγκες τους.

Η κρίση στις αντρικές φιλίες οδηγεί άντρες να βασίζονται αποκλειστικά στις συντρόφους τους για συναισθηματική υποστήριξη.

Πολλοί άντρες δυσκολεύονται να εκφράσουν ευαλωτότητα, επηρεασμένοι από κοινωνικά στερεότυπα περί αρρενωπότητας.

Το mankeeping συζητείται ως «quiet quitting» στις σχέσεις, με γυναίκες να θέτουν όρια και να επιδιώκουν ισορροπία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια δουλειά μέσα στις σχέσεις που δεν περιγράφεται σε κανένα «job description», αλλά πολλές γυναίκες την κάνουν καθημερινά. Να ακούν τα προβλήματα του συντρόφου τους, να τον ενθαρρύνουν να δει φίλους, να θυμούνται ποιος φίλος του περνά δύσκολα και να προσπαθούν να κρατούν ενεργή την κοινωνική του ζωή. Κάπως έτσι μπαίνει στη συζήτηση ένας όρος που γίνεται όλο και πιο γνωστός: mankeeping.

Ο όρος περιγράφει την κοινωνική και συναισθηματική εργασία που μπορεί να αναλαμβάνουν οι γυναίκες για τους άντρες στη ζωή τους. Δεν αφορά απλώς το να είσαι δίπλα στον σύντροφό σου όταν έχει μια δύσκολη μέρα. Μιλά για μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, όταν ένας άνθρωπος καταλήγει να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη σχέση του για συντροφικότητα, επικοινωνία και συναισθηματική υποστήριξη.

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Το θέμα συνδέεται άμεσα και με μια άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια: την κρίση στις αντρικές φιλίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι αρκετοί άντρες δυσκολεύονται να δημιουργήσουν βαθιές φιλίες ή να μιλήσουν ανοιχτά για όσα νιώθουν. Και όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχει ο κίνδυνος όλο το συναισθηματικό βάρος να μεταφέρεται στη σύντροφο.

Τι σημαίνει τελικά «mankeeping»;

Το mankeeping είναι ένας σχετικά νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει όσα κάνουν συχνά οι γυναίκες προκειμένου να καλύψουν κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των αντρών στη ζωή τους.

Μπορεί να είναι το να τους ακούνε όταν κάτι τους απασχολεί, να τους βοηθούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, να τους ενθαρρύνουν να βγουν με τους φίλους τους ή ακόμη και να λειτουργούν ως ο βασικός άνθρωπος με τον οποίο μοιράζονται τα πάντα.

Το πρόβλημα δεν είναι, φυσικά, το να στηρίζεις τον άνθρωπό σου. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι μιας σχέσης. Η διαφορά βρίσκεται στο αν η συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη γίνεται μονόδρομος και αν ο ένας σύντροφος καταλήγει να είναι ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο του άλλου.

Γιατί μιλάμε τώρα περισσότερο για τις αντρικές φιλίες;

Ένα από τα βασικά κομμάτια της συζήτησης είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν μεγαλώσει αρκετοί άντρες. Από μικρή ηλικία, μηνύματα όπως «οι άντρες δεν κλαίνε» ή «μην είσαι ευαίσθητος» μπορούν να δημιουργήσουν την αντίληψη ότι η ευαλωτότητα δεν ταιριάζει με την αρρενωπότητα.

Έτσι, δεν είναι απαραίτητα εύκολο για όλους να πουν σε έναν φίλο «δεν είμαι καλά», να ζητήσουν βοήθεια ή να μιλήσουν για έναν φόβο και μια ανασφάλεια. Οι αντρικές φιλίες μπορούν να βασίζονται περισσότερο σε κοινές δραστηριότητες και λιγότερο στη συζήτηση για συναισθήματα.

Μάλιστα, έρευνα στις ΗΠΑ που έχει συζητηθεί στο πλαίσιο του φαινομένου καταγράφει σημαντική αύξηση των αντρών που δηλώνουν ότι δεν έχουν στενό φίλο. Το ποσοστό που ανέφερε ότι δεν έχει κανέναν στενό φίλο έφτασε το 15% το 2021, από 3% το 1990.

Παράλληλα, αρκετοί νεότεροι άντρες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται πως υπάρχει κάποιος που τους γνωρίζει πραγματικά. Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει τους ερευνητές να εξετάσουν και τον ρόλο που παίζει η σύγχρονη διαδικτυακή κουλτούρα γύρω από την αρρενωπότητα, η οποία συχνά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επιτυχία, την εικόνα, τα χρήματα και το status παρά στη συναισθηματική σύνδεση.

Το «quiet quitting» στις σχέσεις;

Κάπως έτσι το mankeeping έχει αρχίσει να συζητείται και μέσα από τη λογική του «quiet quitting». Όχι με την έννοια ότι οι γυναίκες εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους, αλλά ότι σταματούν να θεωρούν αυτονόητο πως πρέπει να κάνουν τα πάντα για να διατηρούν ενεργή την κοινωνική και συναισθηματική ζωή του συντρόφου τους.

Η νέα στάση είναι περισσότερο μια προσπάθεια για όρια και ισορροπία. Μια γυναίκα μπορεί να στηρίζει τον σύντροφό της, χωρίς να χρειάζεται παράλληλα να είναι η καλύτερή του φίλη, η ψυχολόγος του, ο άνθρωπος που οργανώνει τις εξόδους του και εκείνη που τον «σπρώχνει» να κρατήσει επαφή με τους φίλους του.

Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Το ζητούμενο είναι οι σχέσεις να μη λειτουργούν ως μοναδική πηγή κοινωνικής και συναισθηματικής κάλυψης για κανέναν από τους δύο.

Γιατί οι φιλίες είναι τόσο σημαντικές;

Μια υγιής σχέση δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι πρέπει να τα κάνουν όλα μαζί ή να καλύπτουν κάθε ανάγκη ο ένας του άλλου. Οι φίλοι, η οικογένεια και οι υπόλοιπες κοινωνικές επαφές δημιουργούν ένα μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης που είναι σημαντικό και για τους δύο συντρόφους.

Για τους άντρες ειδικά, η δημιουργία ουσιαστικών φιλιών με χώρο για ειλικρίνεια και ευαλωτότητα μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.

Γιατί τελικά το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσουν οι άνθρωποι να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι να μη θεωρείται αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κουβαλά μόνος του όλο το συναισθηματικό βάρος μιας σχέσης.

Και ίσως αυτή να είναι η ουσία πίσω από τη συζήτηση για το mankeeping: όχι «οι γυναίκες δεν θέλουν να στηρίζουν τους άντρες», αλλά οι γυναίκες δεν θέλουν πλέον να είναι υπεύθυνες για ολόκληρη τη συναισθηματική και κοινωνική τους ζωή.

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