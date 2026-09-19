Life 19.09.2026

Το πιο εύκολο σουφλέ ζυμαρικών – Ιδανικό για το γραφείο και τη σχολή

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Μια εύκολη συνταγή για σουφλέ ζυμαρικών με λίγα υλικά, γρήγορη προετοιμασία και αποτέλεσμα που θα λατρέψεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Εύκολο σουφλέ ζυμαρικών, ιδανικό για γρήγορο γεύμα στο γραφείο ή τη σχολή.
  • Ετοιμάζεται γρήγορα με λίγα και απλά υλικά, χωρίς να απαιτείται εμπειρία στη μαγειρική.
  • Μπορεί να προετοιμαστεί από πριν και να καταναλωθεί την επόμενη μέρα, ζεστό ή κρύο.
  • Η συνταγή είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με υλικά που υπάρχουν στο ψυγείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα τις περίπλοκες συνταγές με δεκάδες υλικά και τις ώρες στην κουζίνα. Αν ψάχνεις ένα εύκολο σουφλέ ζυμαρικών που ετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερο κόπο και μπορείς να πάρεις μαζί σου την επόμενη μέρα, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Είναι χορταστικό, γίνεται γρήγορα και χωράει άνετα στο lunch box σου.

Pexels
Pexels

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι expert στη μαγειρική για να το πετύχεις. Με λίγα και απλά υλικά δημιουργείς ένα λαχταριστό, cheesy φαγητό που μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπο στις busy μέρες της εβδομάδας. Το ετοιμάζεις από πριν και έχεις έτοιμο lunch χωρίς να χρειάζεται να σκέφτεσαι κάθε πρωί τι θα πάρεις μαζί σου.

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Είτε πηγαίνεις γραφείο, δουλειά ή σχολή, είτε απλώς θέλεις ένα εύκολο γεύμα για το σπίτι, το σουφλέ ζυμαρικών είναι μια λύση που αξίζει να έχεις στο menu σου. Και φυσικά, μπορείς να το προσαρμόσεις με τα υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο, κάνοντάς το κάθε φορά λίγο διαφορετικό και εξίσου νόστιμο.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 4-5 μερίδες:

  1. 500 γρ. πένες ή άλλο ζυμαρικό της επιλογής σου
  2. 250 γρ. γαλοπούλα ή ζαμπόν
  3. 250 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί
  4. 200 ml κρέμα γάλακτος
  5. 2 αυγά
  6. 150 ml γάλα
  7. 2 κουταλιές της σούπας τυρί κρέμα
  8. Αλάτι και πιπέρι
  9. Λίγη πάπρικα, προαιρετικά
Pexels
Pexels

Πώς θα το φτιάξεις

  1. Βράζεις τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό, αλλά τα αφήνεις λίγο πιο al dente από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Τα στραγγίζεις και τα αφήνεις στην άκρη.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις την κρέμα γάλακτος, το γάλα, τα αυγά και το τυρί κρέμα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και, αν θέλεις, λίγη πάπρικα.
  3. Ρίχνεις μέσα τα ζυμαρικά, τη γαλοπούλα ή το ζαμπόν και περίπου τα 2/3 του τριμμένου τυριού. Ανακατεύεις καλά ώστε το μείγμα να πάει παντού.
  4. Μεταφέρεις όλα τα υλικά σε ένα ελαφρώς λαδωμένο πυρίμαχο σκεύος και πασπαλίζεις από πάνω το υπόλοιπο τυρί. Ψήνεις στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να αποκτήσει ωραία χρυσαφένια κρούστα.
  5. Το αφήνεις να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το κόψεις. Μπορείς να το φας αμέσως ή να κρατήσεις μερίδες για την επόμενη μέρα. Αν το πάρεις στο γραφείο ή στη σχολή, ζεσταίνεται πολύ εύκολα και παραμένει απολαυστικό.

Το καλύτερο lunch box hack

Pexels
Pexels

Μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή ανάλογα με ό,τι έχεις στο ψυγείο. Βάλε κοτόπουλο αντί για γαλοπούλα, πρόσθεσε πιπεριές ή μανιτάρια ή χρησιμοποίησε διαφορετικά τυριά. Έτσι, έχεις κάθε φορά ένα λίγο διαφορετικό σουφλέ ζυμαρικών, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρεύεις κάτι εντελώς καινούργιο.

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Σουφλέ συνταγή
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