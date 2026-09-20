Life 20.09.2026

Το denim trends του φθινοπώρου που θα αλλάξουν όλα σου τα outfits

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Από την επανεμφάνιση των skinny jeans και τα tucked denim μέσα στις μπότες μέχρι τις φαρδιές baggy γραμμές, δες όλα τα denim trends
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα skinny jeans επιστρέφουν δυναμικά, σύμφωνα με τις πασαρέλες μεγάλων οίκων μόδας.
  • Το κλασικό μπλε τζιν παραμένει διαχρονική και ευέλικτη επιλογή για κάθε εμφάνιση.
  • Το "tucked denim" (τζιν μέσα από μπότες) προτείνεται ως cool και ανεπιτήδευτο φθινοπωρινό look.
  • Τα χρωματιστά τζιν σε muted neutrals και βαθιά χρώματα είναι τάση για το φθινόπωρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο κι αν προσπαθούμε να παρατείνουμε τις ημέρες των σορτς, η αλήθεια είναι μία: το φθινόπωρο είναι πλέον εδώ και τα τζιν παντελόνια ετοιμάζονται να επιστρέψουν δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Είτε είσαι πιστή σε μια συγκεκριμένη σιλουέτα που δεν αποχωρίζεσαι ποτέ είτε λατρεύεις να ανανεώνεις το στιλ σου ανάλογα με τις τάσεις, οι πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 έδωσαν το σύνθημα για το τι ακριβώς θα φοράμε τους επόμενους μήνες.

botes_jeans
https://www.instagram.com/styledsara/?hl=en

Από τα catwalks οίκων όπως οι Acne Studios, Dries Van Noten και Isabel Marant μέχρι τις πιο ανατρεπτικές προτάσεις της σεζόν, το denim αποκτά νέους ρόλους. Τα παντελόνια μπαίνουν μέσα από μπότες για μια equestrian-chic αισθητική, οι γραμμές γίνονται είτε ultra-relaxed είτε προκλητικά εφαρμοστές, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες προσθέτουν τη δόση πολυτέλειας που λείπει από τις μουντές μέρες.

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1. Η μεγάλη επιστροφή των Skinny Jeans

Είτε ανήκεις σε αυτούς που τα περίμεναν πώς και πώς είτε σε εκείνους που ορκίστηκαν ότι δεν θα τα ξαναφορέσουν ποτέ, τα skinny jeans κάνουν επίσημη επανεμφάνιση στο προσκήνιο της μόδας. Τα είδαμε στα shows μεγάλων οίκων όπως ο Balenciaga και ο Valentino, αποδεικνύοντας ότι η στενή σιλουέτα βρίσκει ξανά τον δρόμο της προς τη γκαρνταρόμπα μας. Το καλύτερο κομμάτι; Η επιλογή είναι απολύτως δική σου: τα φοράς μόνο αν το νιώθεις!

skinny_jeans (
https://www.instagram.com/viktorija_bieliune/

2. Το κλασικό μπλε τζιν δεν φεύγει ποτέ

Δεν υπάρχει τίποτα πιο αποτελεσματικό και διαχρονικό από ένα κλασικό, μπλε τζιν παντελόνι που μπορεί να σώσει οποιοδήποτε outfit. Οίκoι όπως η Stella McCartney και η Isabel Marant επιβεβαίωσαν ότι ποτέ δεν έχεις αρκετά κλασικά denim κομμάτια στην ντουλάπα σου. Απλές γραμμές, αυθεντικό ύφασμα και ευελιξία που δεν απογοητεύει ποτέ.

botes_jeans
https://www.instagram.com/styledsara/?hl=en

3. Tucked denim: Το styling trick με τις μπότες

Αν σου αρέσει να βάζεις το τζιν σου μέσα από τις μπότες αλλά φοβάσαι μήπως δείχνεις σαν να ετοιμάζεσαι για μοτοσικλετιστική βόλτα, οι πασαρέλες των Dries Van Noten και Acne Studios έδειξαν τον τρόπο. Με τα σωστά κομμάτια και τις κατάλληλες αναλογίες, αυτή η τάση μετατρέπεται στο πιο cool και ανεπιτήδευτο φθινοπωρινό look.

cowboy_mpotes
https://www.instagram.com/cariniifabrykaobuwia/

4. Muted neutrals και χρωματιστό denim

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των γήινων τόνων και το denim ακολουθεί πιστά τη διάθεση της φύσης. Από τις ζεστές καφέ αποχρώσεις μέχρι το πολυτελές δαμασκηνί που είδαμε στην Chloé, τα χρωματιστά τζιν συνδυάζονται ιδανικά με κάπες, παλτό και ψηλές μπότες, δίνοντας μια φρέσκια πνοή στα κλασικά σύνολα.

jeans_xrwma
https://www.instagram.com/chloe/

5. Baggy και χαλαρές γραμμές

Για τις ημέρες που το μόνο που ζητάς είναι απόλυτη άνεση και effortless στιλ, τα baggy denim παραμένουν η ασφαλέστερη και πιο στιλάτη επιλογή. Ο Jonathan Anderson στον Dior και ο Haider Ackermann στον Tom Ford δίνουν το δικό τους «πράσινο φως» για φαρδιές, χαλαρές σιλουέτες που πέφτουν ανάλαφρα πάνω στο σώμα.

barrel_jeans
https://www.instagram.com/elliee.rob/

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