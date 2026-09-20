Jelly nails: Η νέα τρέλα στα νύχια που θυμίζει ζελεδάκια

Έρχονται από τη Σεούλ και είναι ο πιο δροσερός, παιχνιδιάρικος τρόπος να φορέσεις το χρώμα στα νύχια σου φέτος

Με μια ματιά Τα jelly nails, νέα τάση από τη Σεούλ, συνδυάζουν μινιμαλισμό και καλοκαιρινή ζωντάνια.

Χαρακτηρίζονται από ημιδιαφανή υφή που θυμίζει ζελέ, επιτρέποντας στο φυσικό νύχι να διαφαίνεται.

Χρησιμοποιούνται ειδικά, διάφανα βερνίκια σε έντονες, φρουτώδεις αποχρώσεις για φωτεινή διαφάνεια.

Το εφέ επιτυγχάνεται με σταδιακή εφαρμογή στρώσεων και γυαλιστερό top coat, ιδανικά σε κοντά, στρογγυλεμένα νύχια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έψαχνες το επόμενο μεγάλο beauty trend που θα κάνει τα χέρια σου να δείχνουν απίστευτα δροσερά, παιχνιδιάρικα και απόλυτα στιλάτα, μόλις το βρήκες. Απευθείας από τη Σεούλ, τα jelly nails ήρθαν για να κατακτήσουν την κορυφή των τάσεων, συνδυάζοντας την αγαπημένη μας μινιμαλιστική αισθητική με μια δόση καλοκαιρινής ζωντάνιας. Ξέχνα τα βαριά, αδιαφανή χρώματα, τα περιττά γκλιτερ και τα υπερβολικά τρισδιάστατα σχέδια που βαραίνουν το χέρι. Η νέα εποχή στα νύχια επιστρέφει στην ουσία της «ζελατινώδους» υφής, επιτρέποντας στο φυσικό νύχι να διαφαίνεται διακριτικά από κάτω, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που βασίζεται αποκλειστικά στο φως, τη διαφάνεια και τη ζωντανή χρωματική παλέτα που θυμίζει τα αγαπημένα μας ζελεδάκια φρούτων.

Το όνομα της τάσης προέρχεται ακριβώς από αυτή την ημιδιαφανή υφή που παραπέμπει σε ζελέ και ζελεδάκια, δίνοντας μια fun αλλά εξαιρετικά εκλεπτυσμένη πινελιά στην εμφάνισή σου. Δημιουργούνται με ειδικά, εξαιρετικά διάφανα βερνίκια που χρησιμοποιούν αποχρώσεις εμπνευσμένες από φρούτα, όπως το ζωηρό κόκκινο της φράουλας και του καρπουζιού, το απαλό ροδάκινο, το ζουμερό γκρέιπφρουτ, το βαθύ σταφύλι και το δροσερό λάιμ.

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Το μεγάλο ατού αυτού του στιλ είναι ότι, παρόλο που βασίζεται σε έντονες και παιχνιδιάρικες αποχρώσεις, η gelatinous υφή τιθασεύει την ένταση του χρώματος. Έτσι, δημιουργείται μια φωτεινή διαφάνεια που αναδεικνύει το νύχι και επιτρέπει ακόμη και τους πιο τολμηρούς συνδυασμούς, αποτελώντας την ιδανική εναλλακτική για εσένα που θέλεις χρώμα στα άκρα σου αλλά προτιμάς μια low-profile, προσεγμένη προσέγγιση.

Πώς να πετύχεις το τέλειο jelly effect

Το απόλυτο μυστικό για να πετύχεις αυτή την εμφάνιση κρύβεται αποκλειστικά στη φόρμουλα του βερνικιού, το οποίο με την πρώτη ματιά πρέπει να μοιάζει σχεδόν «νερωμένο» και με πολύ χαμηλή κάλυψη. Αυτή η χαμηλή κάλυψη είναι ακριβώς που σου επιτρέπει να «χτίσεις» το χρώμα σταδιακά με όσες στρώσεις χρειάζεται, δίνοντας βάθος και μια τρισδιάστατη αίσθηση καραμέλας.

Για να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου και να απογειώσεις τη λάμψη, ένα γυαλιστερό top coat είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς ενισχύει τη φωτεινότητα και κάνει το χρώμα να μοιάζει αληθινό ζελέ. Φρόντισε μόνο να συνδυάσεις τα jelly nails αποκλειστικά με πολύ κοντά, στρογγυλεμένα νύχια, καθώς αυτή η γεωμετρία είναι η μόνη που μπορεί να αναδείξει σωστά την αθώα και ταυτόχρονα ultra-chic αισθητική τους.

Κεντρική Εικόνα: @nail.nuha

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