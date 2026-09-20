Cinema 20.09.2026

«Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν»: Η δίωρη ταινία του Netflix που έγινε παγκόσμια επιτυχία σε λίγες ημέρες

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Μια ήσυχη ζωή σε ένα ειδυλλιακό νησί της Νορβηγίας μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν ένας άνδρας αμφισβητεί την ταυτότητα μιας γυναίκας και ξεκινάει ένα σκοτεινό μυστήριο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» έγινε παγκόσμια επιτυχία στο Netflix μέσα σε δύο εβδομάδες.
  • Συγκέντρωσε 30,7 εκατομμύρια προβολές και βρέθηκε στο Top 10 σε 88 χώρες.
  • Η πλοκή αφορά μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι το παρελθόν της είναι διαφορετικό από αυτό που γνώριζε.
  • Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα των Anders Rønnow Klarlund και Jacob Weinreich.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια ταινία στο Netflix που συνδυάζει μυστήριο, ανατροπές και ένα καλά κρυμμένο παρελθόν, το «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» είναι ένας τίτλος που έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει την προσοχή εκατομμυρίων θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το νέο ευρωπαϊκό θρίλερ, διάρκειας περίπου δύο ωρών, έκανε πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου και μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες συγκέντρωσε 30,7 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Netflix Tudum.

httpswww.instagram.com/natalie_madueno/
httpswww.instagram.com/natalie_madueno/

Παράλληλα, βρέθηκε στο Top 10 της πλατφόρμας σε 88 χώρες, καταφέρνοντας να γίνει η πιο δημοφιλής μη αγγλόφωνη ταινία παγκοσμίως για το συγκεκριμένο διάστημα. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη παραγωγή να ξεχωρίσει τόσο γρήγορα, η απάντηση βρίσκεται σε μια ιστορία που ξεκινά ήρεμα, αλλά σύντομα μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό μυστήριο γύρω από την ταυτότητα μιας γυναίκας.

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httpswww.instagram.com/natalie_madueno/
httpswww.instagram.com/natalie_madueno/

Η ζωή της Louise ανατρέπεται μέσα σε μια στιγμή

Η ιστορία ακολουθεί τη Louise, την οποία υποδύεται η Natalie Wolfsberg. Η ίδια ζει μια ήρεμη ζωή μαζί με τον σύντροφό της, Joachim, σε ένα ειδυλλιακό νησί της Νορβηγίας. Η καθημερινότητά της, όμως, αλλάζει όταν ένας άγνωστος άνδρας εμφανίζεται και της λέει κάτι που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει: ότι η Louise δεν είναι αυτή που πιστεύει πως είναι. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, πρόκειται στην πραγματικότητα για την Helene, μια γυναίκα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τρία χρόνια νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, η Louise ξεκινά να αναζητά την αλήθεια και σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που αγνοούσε.

httpswww.instagram.com/natalie_madueno/
httpswww.instagram.com/natalie_madueno/

Ένα μυστήριο που οδηγεί σε όλο και περισσότερες αποκαλύψεις

Η Helene ήταν παντρεμένη, είχε παιδί και ήταν ιδιοκτήτρια ενός μεγάλου ναυτιλιακού ομίλου. Καθώς η Louise προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη τη νύχτα της εξαφάνισής της, αρχίζει να ξετυλίγει ένα μυστήριο που απειλεί να ανατρέψει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα για τη ζωή της. Το «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anna Ekberg, συγγραφικό ψευδώνυμο των Anders Rønnow Klarlund και Jacob Weinreich. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Barbara Topsøe-Rothenborg, η οποία συμμετέχει και στο σενάριο μαζί με τον Anders Frithiof August. Στο καστ, εκτός από τη Natalie Wolfsberg και τον Pål Sverre Hagen, συμμετέχουν οι Claes Bang, Stina Ekblad, Ingrid Bolsø Berdal και Lars Simonsen.

Η ευρωπαϊκή ταινία που κέρδισε το κοινό του Netflix

Οι 30,7 εκατομμύρια προβολές σε δύο εβδομάδες και η παρουσία στο Top 10 σε 88 χώρες δείχνουν ότι το συγκεκριμένο θρίλερ έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια της ευρωπαϊκής αγοράς. Αν σου αρέσουν οι ταινίες μυστηρίου, οι ιστορίες γύρω από χαμένες ταυτότητες και οι ανατροπές που σε κάνουν να επανεξετάζεις όσα έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή, το «Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν» είναι μια από τις παραγωγές του Netflix που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που αφήνει η ιστορία να αιωρείται είναι ένα: πόσο καλά γνωρίζεις τελικά τη ζωή σου, όταν κάποιος έρχεται ξαφνικά να σου πει ότι το παρελθόν σου δεν είναι αυτό που νόμιζες;

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netflix The secret woman ΤΑΙΝΙΑ
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