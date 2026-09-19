Είναι Σαββατόβραδο και δεν ξέρεις τι να δεις; 2 ταινίες που αξίζει να βάλεις στη watchlist σου

Από το «Call My Agent! The Movie» μέχρι μια ιδιαίτερη ταινία του Pedro Almodóvar, αυτές είναι 2 επιλογές που αξίζει να ανακαλύψεις

Με μια ματιά Το "Call My Agent! The Movie" στο Netflix προσφέρει χιούμορ και backstage του θεάματος.

Η ταινία ακολουθεί την ομάδα της ASK μετά το κλείσιμο του πρακτορείου.

Οι "Πικρές Γιορτές" του Almodóvar στο Cinobo συνδυάζουν χιούμορ και δράμα.

Η ταινία αφορά έναν σκηνοθέτη που αντιμετωπίζει προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις κάτι ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις, οι επιλογές στις streaming πλατφόρμες είναι πολλές και μπορούν να καλύψουν κάθε διάθεση. Από ταινίες με χιούμορ και ανατροπές μέχρι πιο ιδιαίτερες ιστορίες που ξεχωρίζουν για την αισθητική και την αφήγησή τους, υπάρχουν αρκετές προτάσεις που αξίζει να μπουν στη λίστα σου.

Αυτή τη φορά ξεχωρίζουμε δύο διαφορετικές ταινίες που έχουν η καθεμία το δικό της ύφος. Από το «Call My Agent! The Movie», που επιστρέφει σε έναν γνώριμο κόσμο γεμάτο πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος, μέχρι μια ιδιαίτερη δημιουργία του Pedro Almodóvar, οι δύο επιλογές είναι ιδανικές για όσους θέλουν να ανανεώσουν τη watchlist τους και να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό.

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Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, συνδέθηκε για δεκαετίες με την ελληνική μουσική και άφησε πίσω του ένα πλούσιο αρχείο εμφανίσεων και συνεργασιών.

«Call My Agent! The Movie» – Netflix

Αν αγαπάς τις σειρές που συνδυάζουν χιούμορ, δράμα και αρκετό backstage από τον κόσμο του θεάματος, το «Call My Agent! The Movie» είναι μια καλή επιλογή για το Σαββατόβραδο.

Η ιστορία μάς μεταφέρει ξανά στην ομάδα της ASK, αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο του γνωστού πρακτορείου. Η Andréa βρίσκεται μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα όταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της αποχωρεί λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα μιας νέας παραγωγής.

Η λύση δεν είναι άλλη από το να αναζητήσει ξανά τους παλιούς της συνεργάτες. Έτσι, πρόσωπα που έχουμε ήδη αγαπήσει επιστρέφουν στην ίδια ιστορία, δημιουργώντας νέες ανατροπές, κωμικές καταστάσεις και φυσικά αρκετό χάος πίσω από τις κάμερες. Αν σου λείπει το κλίμα του «Call My Agent!», η ταινία λειτουργεί σαν μια νέα συνάντηση με τον κόσμο της σειράς και είναι ιδανική για ένα χαλαρό movie night.

«Πικρές Γιορτές» – Cinobo

Για κάτι εντελώς διαφορετικό, το Cinobo έχει μια ταινία του Pedro Almodóvar που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την έντονη προσωπικότητα των χαρακτήρων του. Στις «Πικρές Γιορτές», ένας σκηνοθέτης διαφημίσεων βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η προσωπική και επαγγελματική του ζωή μοιάζουν να καταρρέουν ταυτόχρονα. Η σχέση του βρίσκεται σε κρίση, ενώ μια απρόσμενη αλλαγή τον οδηγεί μακριά από την καθημερινότητά του.

Μαζί με έναν φίλο του ταξιδεύει σε ένα νησί, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από όσα τον πιέζουν. Εκεί, όμως, η απόδραση δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως θα περίμενε και η ιστορία παίρνει μια πιο απρόβλεπτη τροπή.

Είναι μια επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο από μια κλασική feel-good ταινία και προτιμούν μια ιστορία με έντονο χαρακτήρα, ανατροπές και την ξεχωριστή κινηματογραφική ματιά του Almodóvar.

Αν λοιπόν ψάχνεις τι θα δεις, έχεις δύο ταινίες για διαφορετική διάθεση και ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και ίσως το τελευταίο να είναι αυτό που θα σε κάνει να πατήσεις τελικά το play.

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