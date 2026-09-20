4 βιβλία που θα σου κρατήσουν συντροφιά αυτό το φθινόπωρο

Από θρίλερ και μυστήριο μέχρι ιστορικά μυθιστορήματα και λευκώματα, αυτές είναι 4 επιλογές για το φθινοπωρινό σου διάβασμα

Με μια ματιά «Η χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» συνδυάζει ιστορία, μαγικό ρεαλισμό και τον Ισπανικό Εμφύλιο.

Η «Σεβερίνα» είναι μια ατμοσφαιρική ιστορία μυστηρίου, εμμονής και έρωτα.

Το «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» είναι ένα θρίλερ με παλιά υπόθεση δολοφονίας και νέο έγκλημα.

Το «Murdoku» συνδυάζει λογικούς γρίφους εγκλήματος, βάζοντας τον αναγνώστη στη θέση του ντετέκτιβ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές τελείωσαν, οι βαλίτσες μπήκαν ξανά στην ντουλάπα και το πρόγραμμα αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει. Αν όμως δεν είσαι έτοιμος να αποχαιρετήσεις εντελώς εκείνη τη χαλαρή διάθεση του καλοκαιριού, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να κρατήσεις λίγο από το mood του: ένα καλό βιβλίο. Άλλωστε, δεν χρειάζεσαι πάντα εισιτήριο για να ταξιδέψεις – μερικές εκατοντάδες σελίδες αρκούν.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για να επιστρέψεις στο διάβασμα ή να ξεκινήσεις επιτέλους εκείνο το βιβλίο που έχεις αφήσει στη λίστα σου. Από ιστορίες γεμάτες μυστήριο και εγκλήματα μέχρι μυθιστορήματα που σε μεταφέρουν σε άλλες εποχές και συλλογές που σε κάνουν να κοιτάξεις λίγο διαφορετικά την καθημερινότητά σου, οι επιλογές είναι πολλές.

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Και επειδή το post-holiday blues δεν αντιμετωπίζεται μόνο με καφέ και playlists, συγκεντρώσαμε έξι βιβλία που μπορούν να σου κρατήσουν συντροφιά τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες. Κάποια θα σε βάλουν σε σκέψεις, άλλα θα σε κάνουν να ψάχνεις τον ένοχο και μερικά θα σου θυμίσουν ότι ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει το καλύτερο mini escape από την καθημερινότητα.

1. «Η χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» – David Uclés

Αν θέλεις ένα βιβλίο που συνδυάζει ιστορία, έντονη ατμόσφαιρα και στοιχεία μαγικού ρεαλισμού, η «Η χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» είναι μια ιδιαίτερη επιλογή. Ο David Uclés αφηγείται μια ιστορία με φόντο τον Ισπανικό Εμφύλιο, φωτίζοντας τις ζωές ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πόλεμο και τις συνέπειές του.

Η αφήγηση κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο συμβολισμούς, παράξενες εικόνες και ανθρώπινες ιστορίες. Είναι από εκείνα τα βιβλία που δεν τα διαβάζεις απλώς για να δεις τι θα συμβεί, αλλά για να μείνεις λίγο περισσότερο στις σελίδες του.

2. «Σεβερίνα» – Rodrigo Rey Rosa

Εδώ το mood γίνεται πιο μυστηριώδες. Ένας βιβλιοπώλης και μια γυναίκα που κλέβει βιβλία συναντιούνται και αυτό που ξεκινά σαν μια παράξενη γνωριμία εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι εμμονής, έλξης και κυνηγητού.

Η «Σεβερίνα» είναι μια σύντομη αλλά ατμοσφαιρική ιστορία, ιδανική αν προτιμάς βιβλία που αφήνουν χώρο στη φαντασία και δεν σου δίνουν όλες τις απαντήσεις στο πιάτο. Μυστήριο, λογοτεχνία και ένας έρωτας που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής μπλέκονται σε μια ιστορία που διαβάζεται γρήγορα αλλά μένει στο μυαλό.

3. «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» – Nicci French

Αν το φθινόπωρο για σένα σημαίνει κουβέρτα, χαμηλό φωτισμό και ένα δυνατό θρίλερ, σημείωσέ το. Η ιστορία ξεκινά με μια παλιά υπόθεση δολοφονίας και έναν άντρα που πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στη φυλακή, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνος ο ένοχος.

Όταν οι παλιοί φίλοι συναντιούνται ξανά, η βραδιά παίρνει απρόσμενη τροπή και ένα νέο έγκλημα φέρνει στην επιφάνεια όσα όλοι προσπαθούσαν να ξεχάσουν. Η επιθεωρήτρια Maud O’Connor καλείται να ενώσει τα κομμάτια μιας υπόθεσης όπου τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

4. «Murdoku»

Θες κάτι διαφορετικό από ένα κλασικό μυθιστόρημα; Το «Murdoku» συνδυάζει λογικούς γρίφους με μικρές ιστορίες εγκλήματος και σε βάζει ουσιαστικά στη θέση του ντετέκτιβ.

Στις σελίδες του θα βρεις 80 διαφορετικές σκηνές εγκλήματος, από αρτοποιεία και φάρμες μέχρι τουρνουά σκακιού και όπερες. Παρατηρείς τον χώρο, εξετάζεις τα στοιχεία και προσπαθείς να εντοπίσεις τον ένοχο. Ξεκινά σχετικά εύκολα, αλλά οι γρίφοι ανεβάζουν σταδιακά δυσκολία – οπότε ναι, μπορεί να γίνει το νέο σου obsession.

Ποιο θα μπει πρώτο στη reading list σου;

Από ένα ιστορικό μυθιστόρημα μέχρι ένα θρίλερ, έναν λογοτεχνικό έρωτα, εγκληματικούς γρίφους και ένα λεύκωμα αφιερωμένο στην Ελλάδα, η φθινοπωρινή λίστα έχει λίγο απ’ όλα. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις το mood σου, να βρεις την πιο άνετη γωνιά του σπιτιού και να γυρίσεις την πρώτη σελίδα.

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