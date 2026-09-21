Μουσική 21.09.2026

«Πραγματικά ακραίο»: Το απρόσμενο δώρο θαυμάστριας στον Akyla που δεν περίμενε με τίποτα

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Ο Akylas μίλησε για την αγάπη του κόσμου μετά τη Eurovision και αποκάλυψε τη χειρονομία μιας θαυμάστριας που τον άφησε άφωνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas λαμβάνει πολλά δώρα και γράμματα από θαυμαστές κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.
  • Μια θαυμάστρια στη Χαλκιδική του έδωσε φωτογραφίες, ένα γράμμα και τα κλειδιά του σπιτιού της.
  • Ο Akylas περιέγραψε την κίνηση ως "πραγματικά ακραία" και απρόσμενη.
  • Η συμμετοχή του στη Eurovision έχει ενισχύσει τη σύνδεσή του με το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγάπη του κόσμου που γνώρισε ο Akylas μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision συνεχίζει να τον εκπλήσσει, με τον ίδιο να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την επαφή του με τους fans του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day, ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για τα δώρα, τα γράμματα και τις ζωγραφιές που λαμβάνει σε κάθε στάση της καλοκαιρινής του περιοδείας. Ανάμεσα, όμως, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης, υπήρξε μία που κατάφερε να τον αφήσει πραγματικά άφωνο.

akylas
https://www.instagram.com/akylas__/

Το περιστατικό συνέβη στη Χαλκιδική, όταν μία θαυμάστριά του τον πλησίασε για να του παραδώσει μια τσάντα. Μέσα σε αυτή υπήρχαν φωτογραφίες και ένα γράμμα, όμως η έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, καθώς μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα τού έδωσε και τα κλειδιά του σπιτιού της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Akylas, στο γράμμα υπήρχαν και οι απαραίτητες πληροφορίες για το διαμέρισμα και την ακριβή διεύθυνση, κάνοντας τη συγκεκριμένη χειρονομία ακόμη πιο απρόσμενη.

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Ο ίδιος περιέγραψε με έκπληξη τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ δεν έκρυψε την απορία του μπροστά σε μια τόσο ιδιαίτερη κίνηση από θαυμάστριά του. «Μάλιστα, στη Χαλκιδική ήρθε μία κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πραγματικά ακραίο», σχολίασε ο Akylas, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα από εκείνα τα περιστατικά που δύσκολα ξεχνάς, όσο έντονη κι αν είναι η καθημερινή επαφή με το κοινό.

akylas
https://www.instagram.com/akylas__/

Η συμμετοχή του Akylas στη Eurovision αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, ανοίγοντας νέους δρόμους και ενισχύοντας την επαφή του με το κοινό. Η αίσθηση αυτής της σύνδεσης, όπως φαίνεται, είναι αμοιβαία, με τους θαυμαστές του να εκφράζουν την υποστήριξή τους με ποικίλους και συχνά συγκινητικούς τρόπους.

Αυτή η θερμή υποδοχή αποτυπώνεται και σε άλλα γεγονότα, όπως η εκρηκτική του εμφάνιση στην Τεχνόπολη, που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές, και οι δηλώσεις άλλων καλλιτεχνών, όπως η Μαρίνα Σπανού, που τον χαρακτήρισε «φοβερό καλλιτέχνη». Ακόμη και η Βίκυ Λέανδρος είχε εκφράσει την πεποίθησή της ότι ο Akylas έχει τις δυνατότητες να κερδίσει τη Eurovision 2026.

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