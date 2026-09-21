MTV VMAs 2026: Η Madonna στην κορυφή των υποψηφιοτήτων – Ποιοι άλλοι stars ακολουθούν

Όλες οι σημαντικές υποψηφιότητες των MTV VMAs 2026 με τη Madonna στην κορυφή και την Taylor Swift να ακολουθεί

Με μια ματιά Η Madonna προηγείται με 11 υποψηφιότητες στα MTV VMAs 2026, συμπεριλαμβανομένων των Video of the Year και Artist of the Year.

Η Taylor Swift ακολουθεί με 9 υποψηφιότητες, διεκδικώντας επίσης Video of the Year και Artist of the Year.

Η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter έχουν από 7 υποψηφιότητες, ενώ Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson έχουν 5.

Τα MTV VMAs 2026 θα διεξαχθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και τιμώμενο το συγκρότημα Nirvana. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιμένεις κάθε χρόνο να δεις ποιοι stars της μουσικής θα βρεθούν στο επίκεντρο των MTV VMAs, η φετινή λίστα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα MTV Video Music Awards 2026 φέρνουν αντιμέτωπα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με τη Madonna να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων.

Η Madonna συγκεντρώνει συνολικά 11 υποψηφιότητες, αποτελώντας την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες φετινές διακρίσεις. Η παρουσία της είναι ιδιαίτερα έντονη χάρη στο Confessions II – The Film, το οποίο διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο για Video of the Year. Η ίδια είναι επίσης υποψήφια για Artist of the Year, Song of the Year και Best Collaboration, ενώ το συγκεκριμένο project εμφανίζεται σε αρκετές τεχνικές κατηγορίες.

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Ακριβώς πίσω της βρίσκεται η Taylor Swift, η οποία συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες. Το The Fate of Ophelia διεκδικεί το Video of the Year, ενώ η Taylor Swift είναι επίσης υποψήφια για Artist of the Year και Best Pop. Παράλληλα, το Opalite της χαρίζει μία ακόμη υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Direction.

Οι μεγάλες παρουσίες

Αν κοιτάξεις λίγο πιο κάτω στη λίστα, θα συναντήσεις την Ariana Grande και τη Sabrina Carpenter, οι οποίες έχουν από 7 υποψηφιότητες. Η Ariana Grande βρίσκεται μεταξύ άλλων στις βασικές κατηγορίες Video of the Year, Artist of the Year και Best Pop, ενώ η Sabrina Carpenter διεκδικεί επίσης σημαντικές διακρίσεις. Με 5 υποψηφιότητες ακολουθούν οι Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson, ενώ η LISA έχει τέσσερις. Οι Shakira και Tate McRae συγκεντρώνουν από τρεις υποψηφιότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία Song of the Year, όπου συναντάς ονόματα όπως BTS, Ella Langley, HUNTR/X, Olivia Dean και RAYE, αλλά και τη Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter για το Bring Your Love. Στις υποψηφιότητες για Best New Artist βρίσκεις επίσης αρκετά νέα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι CORTIS, Sienna Spiro, Bella Kay, Myles Smith και Stella Lefty. Συνολικά, 26 καλλιτέχνες λαμβάνουν φέτος την πρώτη τους υποψηφιότητα για Moon Person.

Πότε θα γίνουν τα MTV VMAs 2026

Αν θέλεις να παρακολουθήσεις τη μεγάλη βραδιά, τα MTV VMAs 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Los Angeles, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg. Η Madonna αναμένεται μάλιστα να ανοίξει το show, πραγματοποιώντας την πρώτη live εμφάνισή της στα VMAs εδώ και 23 χρόνια. Παράλληλα, οι Nirvana θα τιμηθούν με το Video Vanguard Award, προσθέτοντας ακόμη μία ιστορική στιγμή στη φετινή διοργάνωση.Έτσι, αν παρακολουθείς τις φετινές υποψηφιότητες, είναι ξεκάθαρο ότι τα 2026 VMAs θα έχουν έντονο ανταγωνισμό, μεγάλες επιστροφές και αρκετές νέες παρουσίες που αξίζει να προσέξεις.

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