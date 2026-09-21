Μουσική 21.09.2026

MTV VMAs 2026: Η Madonna στην κορυφή των υποψηφιοτήτων – Ποιοι άλλοι stars ακολουθούν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όλες οι σημαντικές υποψηφιότητες των MTV VMAs 2026 με τη Madonna στην κορυφή και την Taylor Swift να ακολουθεί
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Madonna προηγείται με 11 υποψηφιότητες στα MTV VMAs 2026, συμπεριλαμβανομένων των Video of the Year και Artist of the Year.
  • Η Taylor Swift ακολουθεί με 9 υποψηφιότητες, διεκδικώντας επίσης Video of the Year και Artist of the Year.
  • Η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter έχουν από 7 υποψηφιότητες, ενώ Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson έχουν 5.
  • Τα MTV VMAs 2026 θα διεξαχθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και τιμώμενο το συγκρότημα Nirvana.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιμένεις κάθε χρόνο να δεις ποιοι stars της μουσικής θα βρεθούν στο επίκεντρο των MTV VMAs, η φετινή λίστα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα MTV Video Music Awards 2026 φέρνουν αντιμέτωπα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με τη Madonna να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων.

Η Madonna ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα MTV VMAs, φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα και λευκό σακάκι.
https://www.instagram.com/madonna/

Η Madonna συγκεντρώνει συνολικά 11 υποψηφιότητες, αποτελώντας την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες φετινές διακρίσεις. Η παρουσία της είναι ιδιαίτερα έντονη χάρη στο Confessions II – The Film, το οποίο διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο για Video of the Year. Η ίδια είναι επίσης υποψήφια για Artist of the Year, Song of the Year και Best Collaboration, ενώ το συγκεκριμένο project εμφανίζεται σε αρκετές τεχνικές κατηγορίες.

Διάβασε επίσης: Madonna: Η σκηνή των MTV VMAs την περιμένει ξανά – Η μεγάλη επιστροφή μετά από 23 χρόνια

Ακριβώς πίσω της βρίσκεται η Taylor Swift, η οποία συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες. Το The Fate of Ophelia διεκδικεί το Video of the Year, ενώ η Taylor Swift είναι επίσης υποψήφια για Artist of the Year και Best Pop. Παράλληλα, το Opalite της χαρίζει μία ακόμη υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Direction.

madonna_mudial
https://www.instagram.com/madonna/

Οι μεγάλες παρουσίες

Αν κοιτάξεις λίγο πιο κάτω στη λίστα, θα συναντήσεις την Ariana Grande και τη Sabrina Carpenter, οι οποίες έχουν από 7 υποψηφιότητες. Η Ariana Grande βρίσκεται μεταξύ άλλων στις βασικές κατηγορίες Video of the Year, Artist of the Year και Best Pop, ενώ η Sabrina Carpenter διεκδικεί επίσης σημαντικές διακρίσεις. Με 5 υποψηφιότητες ακολουθούν οι Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson, ενώ η LISA έχει τέσσερις. Οι Shakira και Tate McRae συγκεντρώνουν από τρεις υποψηφιότητες.

Η Madonna με εντυπωσιακό σύνολο, γιορτάζει την επιτυχία του «Confessions II» στα ARIA Charts.
https://www.instagram.com/madonna/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία Song of the Year, όπου συναντάς ονόματα όπως BTS, Ella Langley, HUNTR/X, Olivia Dean και RAYE, αλλά και τη Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter για το Bring Your Love. Στις υποψηφιότητες για Best New Artist βρίσκεις επίσης αρκετά νέα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι CORTIS, Sienna Spiro, Bella Kay, Myles Smith και Stella Lefty. Συνολικά, 26 καλλιτέχνες λαμβάνουν φέτος την πρώτη τους υποψηφιότητα για Moon Person.

Η Madonna τραγουδά στη σκηνή φορώντας ροζ κορσέ και γάντια
https://www.instagram.com/madonna/

Πότε θα γίνουν τα MTV VMAs 2026

Αν θέλεις να παρακολουθήσεις τη μεγάλη βραδιά, τα MTV VMAs 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Los Angeles, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg. Η Madonna αναμένεται μάλιστα να ανοίξει το show, πραγματοποιώντας την πρώτη live εμφάνισή της στα VMAs εδώ και 23 χρόνια. Παράλληλα, οι Nirvana θα τιμηθούν με το Video Vanguard Award, προσθέτοντας ακόμη μία ιστορική στιγμή στη φετινή διοργάνωση.Έτσι, αν παρακολουθείς τις φετινές υποψηφιότητες, είναι ξεκάθαρο ότι τα 2026 VMAs θα έχουν έντονο ανταγωνισμό, μεγάλες επιστροφές και αρκετές νέες παρουσίες που αξίζει να προσέξεις.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Madonna MTV VMAs 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της

Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της

21.09.2026
Επόμενο
Tamta: Όλα τα βλέμματα πάνω της στο London Fashion Week – Δες την εμφάνισή της

Tamta: Όλα τα βλέμματα πάνω της στο London Fashion Week – Δες την εμφάνισή της

21.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Mariah Carey έρχεται με το «Christmastime» Tour 2026 στην Ευρώπη – Πού θα την δούμε
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey έρχεται με το «Christmastime» Tour 2026 στην Ευρώπη – Πού θα την δούμε

21.09.2026
Suki Waterhouse: Το μεγάλο comeback στην Αυστραλία – Πότε ξεκινά η περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Suki Waterhouse: Το μεγάλο comeback στην Αυστραλία – Πότε ξεκινά η περιοδεία της

21.09.2026
Saske: Το «Saskepticism Vol3» παίρνει μορφή στα Wisseloord Studios
Μουσικά Νέα

Saske: Το «Saskepticism Vol3» παίρνει μορφή στα Wisseloord Studios

21.09.2026
Σταμάτης Σπανουδάκης: Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι – Τι συνέβη με την υγεία του
Μουσικά Νέα

Σταμάτης Σπανουδάκης: Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι – Τι συνέβη με την υγεία του

21.09.2026
«Δευτέρα»: Η νέα μουσική συνεργασία του Leon of Athens και της Katerine Duska κάνει «πρεμιέρα» στο Mad Radio 106,2
MAD RADIO 106.2

«Δευτέρα»: Η νέα μουσική συνεργασία του Leon of Athens και της Katerine Duska κάνει «πρεμιέρα» στο Mad Radio 106,2

21.09.2026
«Πραγματικά ακραίο»: Το απρόσμενο δώρο θαυμάστριας στον Akyla που δεν περίμενε με τίποτα
Μουσικά Νέα

«Πραγματικά ακραίο»: Το απρόσμενο δώρο θαυμάστριας στον Akyla που δεν περίμενε με τίποτα

21.09.2026
NYXDrop Season 2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν την αυριανή πρεμιέρα
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν την αυριανή πρεμιέρα

21.09.2026
Οικογενειακό takeover στη συναυλία του A$AP Rocky – Η Rihanna και o γιος τους στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Οικογενειακό takeover στη συναυλία του A$AP Rocky – Η Rihanna και o γιος τους στη σκηνή

21.09.2026
Queen Bey για πάντα: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα hits της Beyoncé στα charts
Μουσικά Νέα

Queen Bey για πάντα: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα hits της Beyoncé στα charts

21.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό