Celeb World 21.09.2026

Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της

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Η τρυφερή στάση απέναντι στην κόρη της και η άρνηση να αποκαλύψει τη στιγμή που έμαθε τα ευχάριστα νέα δείχνουν τον βαθύ σεβασμό στις προσωπικές στιγμές
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου περιμένει το πρώτο της εγγόνι, ένα κοριτσάκι, τον Νοέμβριο.
  • Η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2026.
  • Η ηθοποιός δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τον ερχομό του μωρού και προστατεύει την ιδιωτικότητα της ανακοίνωσης.
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου πιστεύει ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τα βιώματα των γονιών τους και όχι από συμβουλές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις παρακολουθήσει μια από τις πιο αγαπημένες μαμάδες της ελληνικής τηλεόρασης να ακτινοβολεί από ευτυχία, προσπαθώντας παράλληλα να συνειδητοποιήσει πως σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της εγγόνι; Η Βίκυ Σταυροπούλου έκανε ποδαρικό το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Κάμπινγκ» στο Mega, όπου υποδύεται τη Γιώτα, μια καταπιεστική μητέρα σε ένα σκηνικό γεμάτο αστυνομική περιπέτεια.

https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/
https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση πέρασε γρήγορα στα πιο ευχάριστα νέα της προσωπικής της ζωής, με την ηθοποιό να μιλάει με συγκίνηση αλλά και το γνωστό της χιούμορ για την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης -οι οποίοι παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη-, περιμένουν κοριτσάκι που θα έρθει στον κόσμο τον Νοέμβριο. Η Βίκυ Σταυροπούλου παραδέχτηκε πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την αλλαγή, ενώ αρνήθηκε με ευγένεια να αποκαλύψει τη στιγμή που έμαθε για τον ερχομό του μωρού, προστατεύοντας αυτή την τόσο ιδιωτική στιγμή.

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Η Δανάη Μπάρκα με πολύχρωμο φόρεμα και κοσμήματα, κρατώντας ποτό, σε φωτογραφία που προκάλεσε συζητήσεις.
https://www.instagram.com/danai_barka/

Η άρνηση για συμβουλές και η ατάκα της Δανάης για τη βάφτιση

Η Βίκυ Σταυροπούλου ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει στις συμβουλές, καθώς θεωρεί πως τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις εικόνες και τα βιώματα που παίρνουν από τους γονείς τους. Παράλληλα, μετέφερε με χαμόγελο την ατάκα που της είπε η κόρη της, η οποία της ανέφερε περιπαικτικά πως τη θεωρεί ικανή μέχρι και να ζητήσει να γίνει η νονά του μωρού.

https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/
https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/

Το μυστικό της αποκάλυψης και η προστασία των προσωπικών στιγμών

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο η Δανάη της ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί, η ηθοποιός ζήτησε ταπεινά συγγνώμη, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δική τους, βαθιά προσωπική στιγμή που δεν επιθυμεί να μοιραστεί δημόσια. Η στάση της απέδειξε για άλλη μια φορά την επιθυμία της να κρατά τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει την παραλία, αποκαλύπτοντας το μυστικό της για λαμπερό δέρμα.
https://www.instagram.com/danai_barka/

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του μωρού τον Νοέμβριο

Η ευτυχία στην οικογένεια ολοκληρώνεται, καθώς η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζονται να υποδεχτούν την κόρη τους. Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης την 1η Σεπτεμβρίου, η μέλλουσα γιαγιά δήλωσε πανευτυχής που βλέπει την κόρη της τόσο χαρούμενη, περιμένοντας με αγωνία τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της τη μικρή.

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