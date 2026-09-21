«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»: Η πρώτη δήλωση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδερφή του, Μαρία, εξέφρασε δημόσια την οργή και τον πόνο της, κάνοντας λόγο για «άδικο χαμό» και «δολοφονία». Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη, έκανε τις πρώτες της δημόσιες δηλώσεις, εκφράζοντας τον πόνο της αλλά και την έντονη δυσφορία της για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε μια πρώτη της εμφάνιση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, η Μαρία Μαζωνάκη θέλησε πρωτίστως να ευχαριστήσει τον κόσμο για την απλόχερη αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε η οικογένεια μετά την απώλεια. «Είμαστε καλά… Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να μην επεκταθεί περαιτέρω στις φήμες και τις αναφορές που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες. Η έμφαση της στις αναμνήσεις και τη διαχρονική προσφορά του αδελφού της μέσα από την πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν εμφανής.

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Ωστόσο, σε μεταγενέστερη τηλεφωνική της επικοινωνία με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαρία Μαζωνάκη άλλαξε τον τόνο των δηλώσεών της. Η οργή και ο θυμός της για τον «άδικο χαμό» του τραγουδιστή ήταν έκδηλα. Χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο για «δολοφονία», τονίζοντας ότι ο θάνατος του αδελφού της δεν ήταν τυχαίο γεγονός.

«Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του», ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη, υπονοώντας ότι υπήρξαν άτομα που εκμεταλλεύτηκαν ευάλωτες στιγμές του τραγουδιστή, οδηγώντας ουσιαστικά στον θάνατό του.

Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί στην αναστάτωση που έχει προκαλέσει η αιφνίδια απώλεια του καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο οι δηλώσεις της αδερφής του θέτουν νέα ερωτήματα και αναδεικνύουν την έντονη δυσφορία της οικογένειας.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, όπως και πολλοί συνάδελφοί του, όπως η Δέσποινα Βανδή και η Ελένη Φουρέιρα, έζησαν δύσκολες στιγμές, με τις εμφανίσεις των celebrities στο τελευταίο «αντίο» να συγκινούν. Η διαδρομή του, από τις πρώτες του εμφανίσεις μέχρι τις μεγάλες του επιτυχίες, αφήνει παρακαταθήκη ένα πλούσιο μουσικό έργο.

Η αγάπη του κοινού για τον Γιώργο Μαζωνάκη παραμένει αμείωτη, παρά την τραγική είδηση του θανάτου του. Οι αναφορές σε παλαιότερες στιγμές, όπως το καλοκαιρινό του μπάνιο που έφερε το καλοκαίρι, και οι ανακοινώσεις για νέο τραγούδι, δείχνουν ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

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