Παρουσιαστές MAD TV 03.11.2014

Θέμης Γεωργαντάς

O Θέμης Γεωργαντάς παρουσιάζει το ΟΚ στο Mad TV κάθε μέρα στις 17:00.
Mad.gr

Ξεκίνησα να εργάζομαι ως δημοσιογράφος σε περιοδικά, ενώ υπήρξα και Διευθυντής Σύνταξης στο μουσικό περιοδικό Ποπκόρν.Το 1996 και με την έναρξη λειτουργίας του MAD TV, εντάχθηκα στο δυναμικό του καναλιού ξεκινώντας να παρουσιάζω την μουσική εκπομπή OK σε καθημερινή βάση μέχρι σήμερα!  Αν ψάχνεις λοιπόν τον μακροβιότερο παρουσιαστή του MAD, τον έχεις μπροστά σου ενω και η εκπομπή ΟΚ αποτελεί το σήμα κατατεθέν του αγαπημένου σου μουσικού καναλιού!

Έχω υπάρξει στο «πηδάλιο» της παρουσίασης επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών, ανάμεσά τους το μουσικό show Megalicious Chart Live, το Super Idol, το Μες Την Καλή Χαρά και το πρόσφατο After Dark.

Η αγάπη μου για τη μουσική αποδεικνύεται καθημερινά καθώς πέρα από τις 4 ιδιότητες μου – παρουσιαστής, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός & Dj- όλες συνυφασμένες με τη μουσική, από το 2004 μέχρι σήμερα παρουσιάζω το κορυφαίο μουσικό event στην Ελλάδα, τα Mad Video Music Awards, ενώ από το 2006 έχω αναλάβει την παρουσίαση του φεστιβάλ Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Θέλοντας να έχω ακόμα πιο ενεργό ρόλο στη μουσική βιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια κυκλοφορώ τη δική μου δισκογραφική συλλογή “Join The Club”, με αγαπημένες μου μουσικές επιλογές!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

