Total white: Πώς οι παρουσιάστριες της πρωινής σεζόν «υπέγραψαν» το πιο διαχρονικό fashion trend

Με μια ματιά Οι παρουσιάστριες της νέας τηλεοπτικής σεζόν υιοθέτησαν το total white look στις πρεμιέρες τους.

Το λευκό χρώμα κυριάρχησε στις εμφανίσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή, της Κατερίνας Καινούργιου και της Ζήνας Κουτσελίνη.

Οι παρουσιάστριες επέλεξαν διαφορετικά λευκά σύνολα, από φορέματα μέχρι κοστούμια.

Το total white look προτείνεται ως μια κομψή και εντυπωσιακή επιλογή για το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε επίσημα πρεμιέρα και, εκτός από τις ανανεωμένες θεματολογίες και τα νέα τηλεοπτικά πρόσωπα, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν αναπόφευκτα στις στιλιστικές επιλογές των πρωταγωνistριών της μικρής οθόνης. Παρατηρώντας τις εμφανίσεις τους την ημέρα της μεγάλης επιστροφής, έγινε αμέσως φανερό πως υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής υψηλής αισθητικής και ανεπιτήδευτης κομψότητας που ένωσε τις κορυφαίες γυναίκες της ελληνικής τηλεόρασης.

Το λευκό χρώμα μονοπώλησε το ενδιαφέρον και κυριάρχησε απόλυτα στα looks των κεντρικών παρουσιαστριών, αναδεικνύοντας τη φωτεινότητα, τη φρεσκάδα και τη δυναμική που αρμόζει σε μια τόσο σημαντική ημέρα. Η απόλυτη καθαρότητα της απόχρωσης αυτής λειτούργησε ως καμβάς για μοναδικές στιλιστικές προτάσεις, αποδεικνύοντας ότι το λευκό δεν είναι ποτέ βαρετό, αρκεί να φορεθεί με τη σωστή ταυτότητα και άποψη.

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Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν για το «Happy Day» στον Alpha. Με την αισιοδοξία που τη χαρακτηρίζει, η παρουσιάστρια άνοιξε την αυλαία φορώντας ένα στενό μάξι φόρεμα με δαντέλα και μπούστο που παραπέμπει σε corset dress. Οι φαρδιές τιράντες, το τετράγωνο ντεκολτέ και οι αισθησιακές διαφάνειες πρόσθεσαν βάθος και υφή σε μια κατά τα άλλα μονοχρωματική εμφάνιση. Το look ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στον bridal χαρακτήρα και σε ένα πιο σύγχρονο, high-fashion πλαίσιο χάρη στη λιτή γραμμή και τα διακριτικά αξεσουάρ.





Κατερίνα Καινούργιου

Στην ίδια μονοχρωματική λογική κινήθηκε και η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επέστρεψε στο καθημερινό της ραντεβού μέσα από τη συχνότητα του Alpha για έναν ακόμη κύκλο της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα φόρεμα με δομημένο, στράπλες μπούστο που αγκάλιαζε το επάνω μέρος και μια πλούσια, αέρινη φούστα που άνοιγε σταδιακά προς τα κάτω χαρίζοντας μοναδική κίνηση. Η πιο ενδιαφέρουσα στιλιστική λεπτομέρεια κρυβόταν στα παπούτσια της, καθώς συνδύασε το ρομαντικό σύνολο με διάφανες ψηλοτάκουνες γόβες διακοσμημένες με λευκές μαργαρίτες στο μπροστινό μέρος, προσθέτοντας μια φρέσκια, παιχνιδιάρικη και λιγότερο αναμενόμενη girly πινελιά.





Ζήνα Κουτσελίνη

Την ίδια τάση ακολούθησε και η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία έκανε ποδαρικό το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου με τη νέα της εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star. Εγκαινιάζοντας τη νέα της τηλεοπτική στέγη, η παρουσιάστρια επέλεξε να κινηθεί σε πιο αυστηρές αλλά εξίσου λαμπερές γραμμές, υιοθετώντας την τάση του tailoring. Επέλεξε ένα ολόλευκο κοστούμι που αποτελούταν από δομημένο blazer, λευκό top και παντελόνι με τελείωμα καμπάνα, ενώ το look ολοκληρώθηκε αρμονικά με λευκές slingback γόβες, αποδεικνύοντας πως το λευκό κοστούμι παραμένει η απόλυτη δύναμη δυναμικής κομψότητας.





Πώς να υιοθετήσεις το λευκό look στην καθημερινότητά σου

Αν θες να μεταφέρεις αυτή την αβίαστη πολυτέλεια και τη φρεσκάδα των τηλεοπτικών πρεμιέρων στη δική σου γκαρνταρόμπα, το total white look είναι η πιο ασφαλής και ταυτόχρονα εντυπωσιακή επιλογή για τις φθινοπωρινές σου εμφανίσεις.

Για το γραφείο, μπορείς να εμπνευστείς από το power dressing της Ζήνας Κουτσελίνη, επενδύοντας σε ένα λευκό κοστούμι με παντελόνι σε γραμμή καμπάνα. Συνδύασέ το με ένα minimal μεταξωτό top και λευκές slingbacks για ένα look που αποπνέει επαγγελματισμό και υψηλή αισθητική. Για μια βραδινή έξοδο, αξίζει να ακολουθήσεις τη ρομαντική αλλά edgy κατεύθυνση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Κατερίνας Καινούργιου. Επιλέγοντας ένα φόρεμα με δομημένες λεπτομέρειες ή υφές όπως η δαντέλα, μπορείς να κάνεις την ανατροπή στα αξεσουάρ φορώντας διάφανα παπούτσια με ιδιαίτερα απλικέ στοιχεία ή δίνοντας έμφαση σε metallics αποχρώσεις, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι το λευκό είναι ο απόλυτος καμβάς για προσωπικό στιλ.

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