Ed Sheeran: Τι συνέβη με τα εισιτήρια μετά την απομάκρυνση του Macklemore – Πτώση πάνω από 50%

Με μια ματιά Οι τιμές των εισιτηρίων του Ed Sheeran στη μεταπωλητική αγορά έπεσαν πάνω από 50% μετά την απομάκρυνση του Macklemore.

Η πτώση τιμών επηρέασε εννέα από τις δέκα εναπομείνασες συναυλίες της περιοδείας στις ΗΠΑ.

Η πτώση τιμών στη Φιλαδέλφεια χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστα μεγάλη σε σύγκριση με προηγούμενες συναυλίες.

Τα εισιτήρια για συναυλία του Macklemore στο Κολοράντο αυξήθηκαν κατά 35% την ίδια περίοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης εξέλιξης λίγο πριν από τη συναυλία του στη Φιλαδέλφεια, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων στη μεταπωλητική αγορά σημείωσαν απότομη πτώση, με ορισμένα να πωλούνται ακόμη και για 32 δολάρια. Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Macklemore από τις υπόλοιπες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας «Loop Tour», μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις και έφερε τον Ed Sheeran στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το BBC, μέσα σε τρεις ημέρες οι τιμές των εισιτηρίων είχαν μειωθεί περισσότερο από 50%, ενώ τα δεδομένα της TicketData δείχνουν ότι η πτώση δεν περιορίστηκε στη συναυλία της Φιλαδέλφειας. Οι τιμές μεταπώλησης μειώθηκαν στις εννέα από τις δέκα συναυλίες που απέμεναν στην αμερικανική περιοδεία, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο, ειδικά όταν πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Πόσο ασυνήθιστη ήταν η πτώση στις τιμές των εισιτηρίων

Το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων πέφτουν όσο πλησιάζει μια συναυλία δεν είναι από μόνο του κάτι ασυνήθιστο. Αντίθετα, πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες εμφανίσεις του Ed Sheeran. Ο Κιθ Πατζέλο, ιδρυτής της TicketData, ανέφερε στο Newsweek ότι οι τιμές συχνά υποχωρούν κατά τις τελευταίες ημέρες πριν από μια συναυλία, καθώς οι πωλητές προσπαθούν να διαθέσουν τα εισιτήρια που τους έχουν απομείνει. Στις 17 συναυλίες που είχαν προηγηθεί της συγκεκριμένης διαμάχης, οι χαμηλότερες τιμές είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 22% τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από κάθε εμφάνιση. Στην περίπτωση της Φιλαδέλφειας, όμως, η πτώση ήταν αισθητά μεγαλύτερη. Ο Πατζέλο χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη μεταβολή ασυνήθιστα μεγάλη για τα δεδομένα της περιοδείας, επισημαίνοντας ότι έφτασε στα όρια όσων θα μπορούσαν να θεωρηθούν φυσιολογικά για μια συναυλία του Ed Sheeran.

Η απομάκρυνση του Macklemore και οι αντιδράσεις

Η εξέλιξη με τα εισιτήρια ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική περιοδεία του Ed Sheeran βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έντονης συζήτησης λόγω της απομάκρυνσης του Macklemore. Ο Αμερικανός ράπερ απομακρύνθηκε από τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας μετά τις δηλώσεις του υπέρ των Παλαιστινίων σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις και δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη συνέχεια της περιοδείας, ενώ ο Ed Sheeran έχει υποστηρίξει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος, η απομάκρυνση του Macklemore αποφασίστηκε από τους διοργανωτές και τους ιδιοκτήτες των χώρων όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναυλίες. Μετά την απομάκρυνση του Macklemore, αποχώρησαν επίσης και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδεία, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις επόμενες εμφανίσεις του Ed Sheeran στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τα εισιτήρια για συναυλία του Macklemore αυξήθηκαν

Την ώρα που οι τιμές των εισιτηρίων για τις συναυλίες του Ed Sheeran παρουσίαζαν σημαντική πτώση στη μεταπωλητική αγορά, τα στοιχεία της TicketData κατέγραφαν μια διαφορετική εικόνα για τον Macklemore. Τα εισιτήρια για συναυλία του ράπερ στο Κολοράντο τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 35% μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα. Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην υπόθεση, χωρίς βέβαια οι μεταβολές στις τιμές να μπορούν από μόνες τους να εξηγήσουν τα αίτια πίσω από κάθε αλλαγή στη ζήτηση. Η αγορά μεταπώλησης επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο χρόνος που απομένει μέχρι τη συναυλία και η διαθεσιμότητα των εισιτηρίων.

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Η συναυλία του Ed Sheeran στη Φιλαδέλφεια έγινε κανονικά

Παρά την ένταση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, η συναυλία του Ed Sheeran στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε κανονικά. Από τη σκηνή, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην κατάσταση και ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του, λέγοντας ότι είχε κάνει «λάθη». Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση της απομάκρυνσης του Macklemore είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Ed Sheeran αναφέρθηκε επίσης στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν εκεί «καταστροφικά, αδικαιολόγητα και δυσανάλογα». Την ίδια ώρα, έξω από το στάδιο στη Φιλαδέλφεια συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, μετατρέποντας την εμφάνιση σε ένα γεγονός που ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης συναυλίας.

Τι συμβαίνει τελικά με τα εισιτήρια της περιοδείας

Η μεγάλη πτώση στις τιμές των εισιτηρίων του Ed Sheeran στη Φιλαδέλφεια είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο από τα δεδομένα της αγοράς. Η μείωση από τα 75 δολάρια στα χαμηλότερα επίπεδα των 32 δολαρίων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σημαντική, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τη μέση πτώση που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι τιμές μεταπώλησης μειώθηκαν στις εννέα από τις δέκα εναπομείνασες συναυλίες δείχνει ότι η μεταβολή δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στη Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, η πτώση των τιμών δεν μπορεί από μόνη της να αποδοθεί σε έναν συγκεκριμένο λόγο, καθώς η αγορά εισιτηρίων μεταβάλλεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία μιας συναυλίας.

Αυτό που έχει καταγραφεί είναι πως η συναυλία στη Φιλαδέλφεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ασυνήθιστα μεγάλη μεταβολή στις τιμές μεταπώλησης, την ώρα που ο Ed Sheeran προσπαθεί να συνεχίσει κανονικά την αμερικανική περιοδεία του. Και ενώ η υπόθεση Macklemore εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση, τα εισιτήρια έχουν πλέον γίνει ένα ακόμη κομμάτι μιας ιστορίας που συνδυάζει μουσική, αγορά συναυλιών και έντονες δημόσιες αντιδράσεις.

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