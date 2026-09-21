Celeb News 21.09.2026

Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας – Περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε τα συγκινητικά νέα για τον Στέφανο Μιχαήλ και τη σύντροφό του που περιμένουν το πρώτο τους παιδί, μια υπέροχη ανακοίνωση αγάπης
Πόπη Βασιλείου

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader, ανακοίνωσαν με χαρά την εγκυμοσύνη μέσα από συγκινητικές φωτογραφίες στα social media, σηματοδοτώντας ένα νέο, όμορφο κεφάλαιο στη ζωή τους. Μια χαρμόσυνη είδηση έρχεται να προστεθεί στην προσωπική ζωή του Στέφανου Μιχαήλ. Ο δημοφιλής ηθοποιός και η σύζυγός του, Natalie Kader, ετοιμάζονται να καλωσορίσουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες που αποκάλυπταν την εγκυμοσύνη.

https://www.instagram.com/stefanos.michael/
https://www.instagram.com/stefanos.michael/

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader ποζάρουν αγκαλιά, με φόντο ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Η εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά της επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και συγχαρητηρίων από φίλους, γνωστούς και συνεργάτες. Η ανάρτηση αυτή σηματοδοτεί μια σπάνια στιγμή δημόσιας έκθεσης της προσωπικής τους ζωής, καθώς το ζευγάρι, σύμφωνα με την πηγή, έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της

Η επιθυμία για οικογένεια

Η δημιουργία οικογένειας ήταν πάντα μια έντονη επιθυμία για τον Στέφανο Μιχαήλ. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο ηθοποιός είχε εκφράσει την ελπίδα του να αποκτήσει παιδιά και να χτίσει το δικό του σπιτικό. «Σε πέντε-δέκα χρόνια θα ήθελα να έχω ακόμα 1-2 παιδάκια, να έχω το σπιτικό μου και να ζω μια όμορφη ζωή, απλή, με ένα εισόδημα, με το οποίο θα περνάμε καλά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το όνειρό του για ένα όμορφο οικογενειακό μέλλον.

Ένα νέο κεφάλαιο μετά τον γάμο

Η εγκυμοσύνη έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την επισημοποίηση της σχέσης τους. Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader παντρεύτηκαν στις 31 Αυγούστου, έπειτα από 6 χρόνια κοινής πορείας, σε μια συγκινητική τελετή στην Καλαβασό της Λάρνακας, παρουσία συγγενών και φίλων. Ο γάμος τους αποτέλεσε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μέχρι τότε κοινής τους διαδρομής, και τώρα, η οικογένειά τους ετοιμάζεται να μεγαλώσει.

https://www.instagram.com/stefanos.michael/
https://www.instagram.com/stefanos.michael/

Το δεύτερο παιδί για τη Natalie Kader

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη Natalie Kader, το μωρό που περιμένει με τον Στέφανο Μιχαήλ θα είναι το δεύτερο παιδί της. Η ίδια είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, της Αριάνα, την οποία απέκτησε από προηγούμενη σχέση της με τον Δώρο Παναγίδη. Έτσι, η οικογένεια του ζευγαριού ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο μέλος, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται. Μια νέα, όμορφη εποχή ξεκινά για τον Στέφανο Μιχαήλ και τη Natalie Kader, οι οποίοι ετοιμάζονται να ζήσουν την εμπειρία της γονεϊκότητας για πρώτη φορά μαζί.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Natalie Kader Στέφανος Μιχαήλ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ed Sheeran: Τι συνέβη με τα εισιτήρια μετά την απομάκρυνση του Macklemore – Πτώση πάνω από 50%

Ed Sheeran: Τι συνέβη με τα εισιτήρια μετά την απομάκρυνση του Macklemore – Πτώση πάνω από 50%

21.09.2026
Επόμενο
Ο Akylas πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» ως Βασιλιάς Τζούλιαν

Ο Akylas πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» ως Βασιλιάς Τζούλιαν

21.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Nicolas Cage: Η πανάκριβη έπαυλη στο Malibu «βυθίζεται» – Τι συνέβη
Celeb News

Nicolas Cage: Η πανάκριβη έπαυλη στο Malibu «βυθίζεται» – Τι συνέβη

21.09.2026
Charlize Theron: Από το «The Odyssey» στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας – Η άλλη πλευρά της
Celeb News

Charlize Theron: Από το «The Odyssey» στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας – Η άλλη πλευρά της

21.09.2026
Amal Clooney: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» – Η δήλωση λίγο πριν φύγει από την Αθήνα
Celeb News

Amal Clooney: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» – Η δήλωση λίγο πριν φύγει από την Αθήνα

21.09.2026
Taylor Swift: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» – Η αντίδραση που έγινε viral
Celeb News

Taylor Swift: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» – Η αντίδραση που έγινε viral

21.09.2026
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM: Η εμφάνιση που ξεχώρισε στο casting
Celeb News

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM: Η εμφάνιση που ξεχώρισε στο casting

21.09.2026
Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της

21.09.2026
Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της
Celeb News

Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της

21.09.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε στην κουζίνα για την κόρη της – Η πρώτη λαχανόσουπα της Ξένιας
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε στην κουζίνα για την κόρη της – Η πρώτη λαχανόσουπα της Ξένιας

21.09.2026
«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»: Η πρώτη δήλωση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του
Celeb News

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»: Η πρώτη δήλωση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του

21.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό