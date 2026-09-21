Charlize Theron: Από το «The Odyssey» στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας – Η άλλη πλευρά της

Με μια ματιά Η Charlize Theron εστιάζει στην καταπολέμηση της γυναικοκτονίας στην Αφρική μέσω του Charlize Theron Africa Outreach Program (CTAOP).

Το CTAOP έχει υποστηρίξει πάνω από 80 οργανώσεις, έφτασε σε 4.8 εκατομμύρια νέους και διέθεσε 16.5 εκατομμύρια δολάρια.

Η ηθοποιός πιστεύει ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για παγκόσμια ζητήματα και τονίζει τη σημασία της ξένης βοήθειας.

Η πρόσφατη εκδήλωση του CTAOP συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για τον οργανισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραβευμένη ηθοποιός μιλά για την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «The Odyssey», αλλά εστιάζει στη σημαντική δουλειά της φιλανθρωπικής της οργάνωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Αφρική. Η Charlize Theron, η πολυβραβευμένη ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, όχι μόνο για την εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan, η οποία κατέχει πλέον τα πρωτεία εισπράξεων για την Universal Pictures, αλλά κυρίως για την αφοσίωσή της στον αγώνα κατά της γυναικοκτονίας στην Αφρική μέσω του προγράμματος Charlize Theron Africa Outreach Program (CTAOP).

Η ταινία «The Odyssey», η οποία ξεπέρασε το 1.68 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Universal. Η Theron, η οποία συμμετέχει σε δύο από τις δέκα πιο επιτυχημένες ταινίες του στούντιο, συμπεριλαμβανομένου του «Fate of the Furious» (2017), δήλωσε στο Variety ότι αισθάνεται σαν να προσκλήθηκε στο «καλύτερο πάρτι της πόλης» και είναι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία της ταινίας δεν ήταν αυτή που απασχολούσε περισσότερο την ηθοποιό.

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Η δύναμη της κοινότητας και η ελπίδα για αλλαγή

Το κύριο μέλημα της Charlize Theron ήταν η συγκέντρωση πόρων για το CTAOP, έναν οργανισμό που εστιάζει στην ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας των νέων στη Νότια Αφρική. Η πρόσφατη εκδήλωση του οργανισμού, το 6ο ετήσιο block party που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Universal, συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων, όπως οι January Jones, Nick Kroll, Patton Oswald, Skye P. Marshall, Jeannie Mai, Heather Gay, Natalie Martinez, ο chef Andrew Zimmern, και πολλοί άλλοι. «Η Universal είναι πραγματικά η οικογένειά μου», δήλωσε η Theron, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στην Donna Langley, Michael Moses και Peter Cramer, οι οποίοι την υποστηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Το CTAOP: 20 χρόνια αγώνα και σημαντικό έργο

Με το CTAOP να πλησιάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας, ο οργανισμός έχει προσφέρει στήριξη σε πάνω από 80 οργανώσεις, έχει φτάσει σε περισσότερους από 4.8 εκατομμύρια νέους και έχει διαθέσει 16.5 εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές οργανώσεις. Η επιτυχία του CTAOP, σύμφωνα με την Theron, οφείλεται στην κατανόηση της σημασίας της κοινότητας και της στήριξης που παρέχεται.

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«Είναι απλώς καλό για την ψυχή να βλέπεις ότι οι άνθρωποι νοιάζονται», πρόσθεσε. Η ηθοποιός τόνισε ότι η αντίληψη ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τα παγκόσμια ζητήματα είναι λανθασμένη. «Πιστεύω ότι το κάνουν. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που κατανοεί ότι λιγότερο από το 1% του [αμερικανικού] συνολικού προϋπολογισμού που πηγαίνει σε ξένη βοήθεια και σώζει εκατομμύρια ζωές είναι ένα καλό πράγμα. Και ελπίζω πραγματικά να επιστρέψουμε σε εκείνες τις εποχές, γιατί άνθρωποι πεθαίνουν».

Η Charlize Theron εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των πραγμάτων, τονίζοντας ότι γίνονται βήματα προς τα πίσω. «Η αλήθεια είναι, κάνουμε τόσα πολλά βήματα προς τα πίσω», είπε. «Το να μην σκέφτεσαι ότι όλα αυτά θα μας επηρεάσουν μακροπρόθεσμα, κάνει δύσκολο το να μην βλέπεις τη γεωπολιτική πλευρά του θέματος. Αν αφαιρέσεις το ανθρωπιστικό κομμάτι – τι είναι σημαντικό για σένα; Είναι η ασφάλεια του να θέλεις να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής εδώ στην Αμερική; Τότε πρέπει να νοιάζεσαι και για τους άλλους ανθρώπους».

Η εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για τον οργανισμό, περιλάμβανε ζωντανές και σιωπηλές δημοπρασίες, καθώς και εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως ο Kid Cudi, ο οποίος ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του. Η Charlize Theron συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης, όχι μόνο μέσα από την κινηματογραφική της παρουσία, αλλά και μέσα από την αδιάκοπη προσπάθειά της να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

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