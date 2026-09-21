Streaming News 21.09.2026

Γιατί ο Ben Affleck και η Jennifer Garner αρνήθηκαν να παίξουν μαζί στη νέα ταινία «Animals»

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Ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση να μην συμπρωταγωνιστήσει με την πρώην σύζυγό του στο νέο του αστυνομικό θρίλερ
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Ben Affleck αρχικά σκέφτηκε να δώσει ρόλο στην πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner, για τη νέα του ταινία "Animals".
  • Η Garner αρνήθηκε, θεωρώντας ότι η κοινή τους εμφάνιση θα προκαλούσε υπερβολικό "συναισθηματικό φορτίο" και κουτσομπολιό.
  • Η αποχώρηση του Matt Damon ανάγκασε τον Affleck να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλάζοντας τα δεδομένα.
  • Τελικά, η Kerry Washington πήρε τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία που θα κυκλοφορήσει στο Netflix.
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Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί αν δύο πρώην σύζυγοι με εξαιρετικές σχέσεις μπορούν να σταθούν ξανά μαζί μπροστά από τις κινηματογραφικές κάμερες χωρίς να προκαλέσουν τσουνάμι σχολίων; Ο Ben Affleck αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly το άγνωστο παρασκήνιο για τη νέα του σκηνοθετική δουλειά με τίτλο «Animals», ομολογώντας πως αρχικά σκέφτηκε να δώσει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο στην πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner. Η ιδέα φαινόταν ιδανική, καθώς πέρα από το υποκριτικό της ταλέντο, θα διευκόλυνε και το πρόγραμμα φύλαξης των παιδιών τους, ενώ αρχικός πρωταγωνιστής ήταν ο Matt Damon στο ρόλο του Mark Kimball.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, όταν ο Damon αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω υποχρεώσεων με την ταινία «The Odyssey» -γεγονός για το οποίο ο Affleck αστειεύτηκε πως θα το μετανοιώσει-, ο ίδιος έπρεπε να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί ήταν που η Garner έβαλε φρένο, εξηγώντας πως μια τέτοια συνάντηση στην οθόνη θα κουβαλούσε υπερβολικό «συναισθηματικό φορτίο» και κουτσομπολιά που θα λειτουργούσαν σε βάρος της ταινίας. Έτσι, τη θέση της πήρε η εκπληκτική Kerry Washington, σε ένα θρίλερ που συνέγραψαν ο Affleck, ο Connor O. McIntyre και ο Billy Ray, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί στο Netflix για τις 9 Οκτωβρίου.

Διάβασε επίσης: Το νέο θρίλερ του Netflix που θα σε καθηλώσει – Όλα όσα ξέρουμε για το «Animals»

jennifer_graner
https://www.instagram.com/jennifer.garner/

Η αρχική σκέψη για τη Jennifer Garner και το πρακτικό όφελος

Ο Ben Affleck δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην συζύγου του, τονίζοντας πως ήθελε να της δώσει την ευκαιρία να δείξει μια νέα πλευρά του ταλέντου της. Παράλληλα, εξήγησε πως η κοινή παρουσία στα γυρίσματα θα τους βοηθούσε να συντονίσουν καλύτερα το πρόγραμμα των παιδιών τους, καθώς μοιράζονται την επιμέλεια εναλλάξ ανά εβδομάδα.

Ο ηθοποιός Ben Affleck σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο παράγοντας «κουτσομπολιό» και η απόφαση της Garner

Όταν ο Affleck αναγκάστηκε να περάσει μπροστά από τις κάμερες για να αντικαταστήσει τον Matt Damon, το τοπίο άλλαξε. Η Jennifer Garner ήταν ξεκάθαρη, αναφέροντας πως η κοινή τους παρουσία ως ζευγάρι στην οθόνη θα τραβούσε την προσοχή του κοινού στην προσωπική τους ιστορία και τα παλιά «βαρίδια», βλάπτοντας την ίδια την πλοκή της ταινίας.

jennider_graner
https://www.instagram.com/jennifer.garner/

Τα αστεία για τον Matt Damon και η νέα πρωταγωνίστρια

Ο Affleck δεν παρέλειψε να πειράξει τον κολλητό του φίλο Matt Damon για την απόφασή του να επιλέξει τη συμμετοχή του στο «The Odyssey» αντί για το «Animals». Τελικά, ο ρόλος της Abigail, της συζύγου του υποψήφιου δημάρχου του Los Angeles που μάχεται να μαζέψει τα λύτρα για τον απαχθέντα γιο τους, πέρασε στην Kerry Washington, στήνοντας ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο.

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Animals BEN AFFLECK Jennifer Garner
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