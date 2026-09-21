Η Lily Collins λέει «au revoir» στο «Emily in Paris»

Με μια ματιά Η Lily Collins ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 6ης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris».

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον ρόλο της Emily Cooper με συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ευχαρίστησε τον δημιουργό Darren Star και όλη την ομάδα για τη συνεργασία και την εξέλιξη του χαρακτήρα.

Η 6η σεζόν, που ολοκληρώνει την ιστορία της Emily, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lily Collins αποχαιρέτησε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της, καθώς ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 6ης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris». Η ηθοποιός έκανε την τελευταία της εμφάνιση ως Emily Cooper στο set της σειράς και μοιράστηκε με τους fans ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για το τέλος μιας εποχής που κράτησε συνολικά επτά χρόνια.

Με μια ανάρτηση στα social media, η Lily Collins γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για όλα όσα της χάρισε η Emily. Από την πρώτη στιγμή που η Αμερικανίδα τουρίστρια προσγειώθηκε στο Παρίσι μέχρι τις σχέσεις, τις φιλίες, τα επαγγελματικά διλήμματα και τις αμέτρητες περιπέτειές της, ο χαρακτήρας έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

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Το τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν εύκολο. Η Lily Collins μίλησε για ένα κεφάλαιο που την άλλαξε για πάντα και ευχαρίστησε τον δημιουργό της σειράς Darren Star, αλλά και ολόκληρη την ομάδα που βρέθηκε πίσω από το «Emily in Paris». Παρά τη συγκίνηση του αποχαιρετισμού, αυτό που κυριαρχεί είναι η περηφάνια και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησε ως Emily Cooper.

Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης τηλεοπτικής διαδρομής για τη Lily Collins. Η ίδια χαρακτήρισε σχεδόν αδύνατο να βρει τις σωστές λέξεις για να περιγράψει τι σήμαινε για εκείνη η Emily, ένας ρόλος που παρέμεινε στη ζωή της για χρόνια και εξελίχθηκε μαζί της.

Η Emily, άλλωστε, δεν ήταν ποτέ ένας χαρακτήρας που έμενε στάσιμος. Μέσα στις έξι σεζόν, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες δουλειές, απρόβλεπτες σχέσεις, πολιτισμικές διαφορές, φιλίες και προσωπικές ανατροπές. Για τη Lily Collins, αυτή η διαδρομή αποτέλεσε μια συνεχή πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να ανακαλύπτει κάθε φορά μια διαφορετική πλευρά της ηρωίδας.

Ιδιαίτερη θέση στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της είχε ο Darren Star, ο δημιουργός που έφερε στη ζωή την Emily Cooper. Η ηθοποιός τον ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, αλλά και για το γεγονός ότι δημιούργησε έναν χαρακτήρα που έμαθε να βγαίνει διαρκώς από τη ζώνη άνεσής του, να στηρίζεται στους ανθρώπους γύρω του και, τελικά, να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του.

«You made Emily, Emily»

Η Lily Collins δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες. Συνεργείο, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και φυσικά οι συμπρωταγωνιστές της έγιναν, όπως ανέφερε, κάτι πολύ περισσότερο από απλοί συνεργάτες.

Με το καστ να έχει περάσει μαζί έξι σεζόν και αμέτρητες ώρες στα γυρίσματα, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια πραγματική οικογένεια. Η ίδια τόνισε πως όλοι μαζί συνέβαλαν στο να αποκτήσει η Emily τη δική της ταυτότητα και να γίνει ο κόσμος της σειράς ένα γνώριμο «σπίτι».

Και φυσικά, η Lily Collins απευθύνθηκε και στους fans του «Emily in Paris», που παρακολουθούν την ιστορία από το 2020. Τους ευχαρίστησε για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και για το γεγονός ότι συνέχισαν να ταξιδεύουν μαζί με την Emily, ενθαρρύνοντας την ομάδα να ονειρεύεται όλο και μεγαλύτερες ιστορίες.

Η Emily Cooper ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε

Το «Emily in Paris» έκανε πρεμιέρα το 2020 και πλέον οδεύει προς το μεγάλο του φινάλε με την 6η σεζόν, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει την ιστορία της Emily Cooper. Η τελευταία σεζόν έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου, δίνοντας στους fans το δικό τους χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό ραντεβού.

Μαζί με τη Lily Collins, στη σειρά έχουν πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων οι Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver και Paul Forman.

Για τη Lily Collins, πάντως, το αντίο στην Emily δεν μοιάζει με ένα απλό τέλος γυρισμάτων. Είναι το κλείσιμο ενός κεφαλαίου που, όπως η ίδια παραδέχτηκε, θα κουβαλά μαζί της για πάντα. Και κάπως έτσι, μετά από έξι σεζόν, αμέτρητα outfits, έρωτες, παρεξηγήσεις και βόλτες στο Παρίσι, η Emily Cooper λέει το δικό της… «Au revoir».

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