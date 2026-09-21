Nicolas Cage: Η πανάκριβη έπαυλη στο Malibu «βυθίζεται» – Τι συνέβη

Η υποχώρηση του εδάφους έξω από την παραθαλάσσια κατοικία του διάσημου ηθοποιού κατέστρεψε τον δρόμο και παρέσυρε αντικείμενα, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα

Με μια ματιά Η έπαυλη του Nicolas Cage στο Malibu υπέστη καθίζηση εδάφους, δημιουργώντας μεγάλη τρύπα.

Η καθίζηση κατέστρεψε τον δρόμο προς το γκαράζ και παρέσυρε αντικείμενα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ερεύνησαν για πιθανή βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου.

Οι ειδικοί αποδίδουν το συμβάν σε διάβρωση του εδάφους, χωρίς τραυματισμούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί αν ακόμα και τα πιο πολυτελή καταφύγια των σταρ του Hollywood μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν αντιμέτωπα με την οργή της φύσης; Ο 62χρονος Nicolas Cage έζησε μια πραγματικά εφιαλτική έκπληξη, καθώς η παραθαλάσσια έπαυλή του στο Malibu -την οποία απέκτησε το 2024 έναντι του εξωφρενικού ποσού των 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων- βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καθίζησης εδάφους. Το σκηνικό που αντικρίζει κανείς έξω από την είσοδο του ακινήτου θυμίζει ταινία καταστροφής, αφού ένα τμήμα της γης υποχώρησε απότομα, δημιουργώντας μια γιγαντιαία τρύπα διαστάσεων περίπου 9 επί 9 μέτρων.

Η κατάρρευση κατέστρεψε ολοσχερώς τον δρόμο που οδηγεί προς το κλειστό γκαράζ, παρασύροντας κομμάτια τσιμέντου, τμήματα φράχτη, ακόμα και μια χημική τουαλέτα εργοταξίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του KTLA, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο νωρίς το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μετά από κλήση για πιθανή βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου, ενώ εξειδικευμένα συνεργεία απέκλεισαν την επικίνδυνη ζώνη με πορτοκαλί κώνους, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Διάβασε επίσης: Θλίψη στο Hollywood: Πέθανε ο γιος της Cindy Crawford σε κέντρο απεξάρτησης

Το χρονικό της υποχώρησης και οι ζημιές στην πολυτελή κατοικία

Η καθίζηση προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η τρύπα που δημιουργήθηκε έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το γκαράζ του ηθοποιού. Κομμάτια ασφάλτου υποχώρησαν εντελώς, ενώ διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στο πέρασμα του εδάφους παρασύρθηκαν στο εσωτερικό του κρατήρα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ζημιάς.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι έρευνες για το φυσικό αέριο

Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως εργαζόμενοι με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο αρχικός συναγερμός για πιθανή διαρροή ή πρόβλημα στον αγωγό φυσικού αερίου κινητοποίησε τα συνεργεία της αρμόδιας εταιρείας, τα οποία ανέλαβαν αμέσως τις εργασίες αποκατάστασης.

Τα αίτια της καταστροφής και η επόμενη μέρα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών αποδίδουν τη γιγαντιαία τρύπα σε έντονη διάβρωση του εδάφους, ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί συχνά τις παραθαλάσσιες περιοχές της Καλιφόρνια. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωση της έπαυλης, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, με τις υπηρεσίες να διατηρούν την περιοχή υπό συνεχή επιτήρηση.

Διάβασε επίσης: