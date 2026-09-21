Celeb World 21.09.2026

Nicolas Cage: Η πανάκριβη έπαυλη στο Malibu «βυθίζεται» – Τι συνέβη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η υποχώρηση του εδάφους έξω από την παραθαλάσσια κατοικία του διάσημου ηθοποιού κατέστρεψε τον δρόμο και παρέσυρε αντικείμενα, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η έπαυλη του Nicolas Cage στο Malibu υπέστη καθίζηση εδάφους, δημιουργώντας μεγάλη τρύπα.
  • Η καθίζηση κατέστρεψε τον δρόμο προς το γκαράζ και παρέσυρε αντικείμενα.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ερεύνησαν για πιθανή βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου.
  • Οι ειδικοί αποδίδουν το συμβάν σε διάβρωση του εδάφους, χωρίς τραυματισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί αν ακόμα και τα πιο πολυτελή καταφύγια των σταρ του Hollywood μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν αντιμέτωπα με την οργή της φύσης; Ο 62χρονος Nicolas Cage έζησε μια πραγματικά εφιαλτική έκπληξη, καθώς η παραθαλάσσια έπαυλή του στο Malibu -την οποία απέκτησε το 2024 έναντι του εξωφρενικού ποσού των 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων- βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καθίζησης εδάφους. Το σκηνικό που αντικρίζει κανείς έξω από την είσοδο του ακινήτου θυμίζει ταινία καταστροφής, αφού ένα τμήμα της γης υποχώρησε απότομα, δημιουργώντας μια γιγαντιαία τρύπα διαστάσεων περίπου 9 επί 9 μέτρων.

Ο ηθοποιός Nicolas Cage σε φωτογράφιση δίπλα σε καθρέφτη
https://www.instagram.com/nicolascoppola.cage/

Η κατάρρευση κατέστρεψε ολοσχερώς τον δρόμο που οδηγεί προς το κλειστό γκαράζ, παρασύροντας κομμάτια τσιμέντου, τμήματα φράχτη, ακόμα και μια χημική τουαλέτα εργοταξίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του KTLA, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο νωρίς το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μετά από κλήση για πιθανή βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου, ενώ εξειδικευμένα συνεργεία απέκλεισαν την επικίνδυνη ζώνη με πορτοκαλί κώνους, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Διάβασε επίσης: Θλίψη στο Hollywood: Πέθανε ο γιος της Cindy Crawford σε κέντρο απεξάρτησης

Ο Nicolas Cage σε ασπρόμαυρο πλάνο από τη σειρά Spider Noir.
Ο Nicolas Cage πρωταγωνιστεί στη νέα noir σειρά της Marvel.

Το χρονικό της υποχώρησης και οι ζημιές στην πολυτελή κατοικία

Η καθίζηση προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η τρύπα που δημιουργήθηκε έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το γκαράζ του ηθοποιού. Κομμάτια ασφάλτου υποχώρησαν εντελώς, ενώ διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στο πέρασμα του εδάφους παρασύρθηκαν στο εσωτερικό του κρατήρα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ζημιάς.

Ο ηθοποιός Christian Bale σε εμφάνιση για τον ρόλο του Al Davis στην ταινία Madden.
www.en.wikipedia.org/

Η κινητοποίηση των αρχών και οι έρευνες για το φυσικό αέριο

Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως εργαζόμενοι με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο αρχικός συναγερμός για πιθανή διαρροή ή πρόβλημα στον αγωγό φυσικού αερίου κινητοποίησε τα συνεργεία της αρμόδιας εταιρείας, τα οποία ανέλαβαν αμέσως τις εργασίες αποκατάστασης.

Πορτρέτο του ηθοποιού Julian McMahon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα αίτια της καταστροφής και η επόμενη μέρα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών αποδίδουν τη γιγαντιαία τρύπα σε έντονη διάβρωση του εδάφους, ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί συχνά τις παραθαλάσσιες περιοχές της Καλιφόρνια. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωση της έπαυλης, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, με τις υπηρεσίες να διατηρούν την περιοχή υπό συνεχή επιτήρηση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Nicolas Cage Επαυλη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί ο Ben Affleck και η Jennifer Garner αρνήθηκαν να παίξουν μαζί στη νέα ταινία «Animals»

Γιατί ο Ben Affleck και η Jennifer Garner αρνήθηκαν να παίξουν μαζί στη νέα ταινία «Animals»

21.09.2026
Επόμενο
«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason

«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason

21.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Charlize Theron: Από το «The Odyssey» στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας – Η άλλη πλευρά της
Celeb News

Charlize Theron: Από το «The Odyssey» στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας – Η άλλη πλευρά της

21.09.2026
Amal Clooney: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» – Η δήλωση λίγο πριν φύγει από την Αθήνα
Celeb News

Amal Clooney: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες» – Η δήλωση λίγο πριν φύγει από την Αθήνα

21.09.2026
Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας – Περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του
Celeb News

Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας – Περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του

21.09.2026
Taylor Swift: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» – Η αντίδραση που έγινε viral
Celeb News

Taylor Swift: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» – Η αντίδραση που έγινε viral

21.09.2026
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM: Η εμφάνιση που ξεχώρισε στο casting
Celeb News

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM: Η εμφάνιση που ξεχώρισε στο casting

21.09.2026
Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη: Η στιγμή στη Disneyland που τη συγκίνησε – Η εξομολόγησή της

21.09.2026
Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της
Celeb News

Η Βίκυ Σταυροπούλου μετρά αντίστροφα για το εγγόνι της – Η συγκινητική εξομολόγησή της

21.09.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε στην κουζίνα για την κόρη της – Η πρώτη λαχανόσουπα της Ξένιας
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε στην κουζίνα για την κόρη της – Η πρώτη λαχανόσουπα της Ξένιας

21.09.2026
«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»: Η πρώτη δήλωση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του
Celeb News

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»: Η πρώτη δήλωση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του

21.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό