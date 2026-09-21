Celeb World 21.09.2026

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM: Η εμφάνιση που ξεχώρισε στο casting

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Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδης, πέρασε από casting του GNTM 7 και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετείχε στο casting του GNTM 7.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη αναγνώρισε τον Μπάμπη Λαζαρίδη στα πλάνα του GNTM.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εντυπωσιάστηκε από την ευγένεια και τους τρόπους του Μπάμπη Λαζαρίδη.
  • Ο Μπάμπης Λαζαρίδης σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων και θέλει να συνδυάσει το modeling με δική του επιχείρηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολούθησες τα πρώτα πλάνα από τα casting του GNTM 7, είναι πολύ πιθανό να πρόσεξες ένα γνώριμο πρόσωπο. Ανάμεσα στους υποψήφιους που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στο reality μόδας βρέθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, ο οποίος φαίνεται πως θέλει να κάνει τα δικά του βήματα στον χώρο του modeling.

https://www.instagram.com/babis_laza/
https://www.instagram.com/babis_laza/

Η παρουσία του στο casting αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν εκείνη που τον αναγνώρισε μέσα από τα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Η ίδια αποκάλυψε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή, ότι είχε εντοπίσει τον νεαρό ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους και κατάλαβε πως πρόκειται για τον γιο της γνωστής τραγουδίστριας.

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https://www.instagram.com/babis_laza/
https://www.instagram.com/babis_laza/

Τα λόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Αν περίμενες ότι η συζήτηση θα έμενε μόνο στην εμφάνιση του νεαρού, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε έμφαση σε κάτι διαφορετικό. Η παρουσιάστρια και μοντέλο θυμήθηκε την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη και μίλησε ιδιαίτερα θετικά για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Όπως ανέφερε, της είχε κάνει εντύπωση το πόσο ευγενικός ήταν και κυρίως οι τρόποι του. Μάλιστα, συνεχάρη δημόσια την Αγγελική Ηλιάδη για τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει τον γιο της, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί, με όμορφη παρουσία και σωστή παιδεία. Έτσι, η audition του Μπάμπη Λαζαρίδη φαίνεται πως άφησε θετική εντύπωση όχι μόνο λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, αλλά και λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η σχέση του με το modeling

Ο 21χρονος δεν βρίσκεται τυχαία μπροστά στις κάμερες του GNTM. Έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του για το modeling και έχει αποφασίσει να το αντιμετωπίσει επαγγελματικά, χωρίς όμως να αφήσει στην άκρη τις σπουδές του. Σε συνέντευξή του τον περασμένο Μάρτιο, είχε αποκαλύψει ότι η ενασχόλησή του με το modeling ξεκίνησε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο ποδόσφαιρο. Έχοντας ασχοληθεί με το άθλημα για πολλά χρόνια, χρειάστηκε να μείνει για ένα διάστημα εκτός δράσης λόγω ρήξης χιαστού. Εκείνη την περίοδο σκέφτηκε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει και αποφάσισε να δοκιμάσει τον χώρο του modeling.

https://www.instagram.com/babis_laza/
https://www.instagram.com/babis_laza/

Παράλληλα, σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς έχει στο μυαλό του να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική του επιχείρηση. Όπως έχει εξηγήσει, θέλει να συνδυάσει το modeling με κάτι ακόμη, αφού δεν θεωρεί δεδομένο ότι θα μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε αυτό επαγγελματικά.

Τώρα, με την εμφάνισή του στο GNTM 7, ο Μπάμπης Λαζαρίδης κάνει ένα ακόμη βήμα στον χώρο που έχει επιλέξει να εξερευνήσει. Και αν κάτι ξεχώρισε από την πρώτη του παρουσία στο reality μόδας, είναι πως η εμφάνιση δεν ήταν το μόνο στοιχείο που έμεινε στη μνήμη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

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GNTM 7 Ηλιάνα Παπαγεωργίου Μπάμπης Λαζαρίδης
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