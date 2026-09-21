Ο Akylas πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» ως Βασιλιάς Τζούλιαν

Ο Akylas παίρνει τον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν και ετοιμάζεται να φέρει όλο το vibe του στη σκηνή του West Side Theater για το πολυαναμενόμενο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη»

Με μια ματιά Το μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» βασίζεται στην ομώνυμη ταινία της Dreamworks και ανεβαίνει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Ο Akylas αναλαμβάνει τον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν, φέρνοντας τη δική του ενέργεια και στυλ στη σκηνή.

Η παράσταση περιλαμβάνει μουσική, χορό, τραγούδι, φαντασμαγορικά σκηνικά και κοστούμια.

Το μιούζικαλ θα παρουσιαστεί στο WEST SIDE THEATER από 18 Δεκεμβρίου 2026, με εισιτήρια σε διάφορες ζώνες τιμών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο μιούζικαλ που βασίζεται στην ομότιτλη ταινία της Dreamworks, που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται το Δεκέμβριο

στο νέο θέατρο της Αθήνας για να μας ταξιδέψει, να μας ξεσηκώσει, να μας διδάξει, να μας γεμίσει κέφι, χαρά και συγκίνηση!! Ο βασιλιάς της ζούγκλας, ο

Άλεξ το λιοντάρι μαζί με τους φίλους του, το Μάρτυ τη ζέβρα, το Μέλμαν την καμηλοπάρδαλη και τη Γκλόρια τον ιπποπόταμο, έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους

στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης με τον κόσμο να τους θαυμάζει καθημερινά, μέσα στην ασφάλεια του κήπου, με τη ζωή και τα γεύματά τους

εξασφαλισμένα!!

Ο Μάρτυ η ζέβρα θυσιάζει την ασφάλειά του και αποφασίζει να δραπετεύσει, γιατί καίγεται από την ανάγκη να βρεθεί στην άγρια φύση που ποτέ δε γνώρισε! Όμως οι φίλοι του δεν θα τον αφήσουν μόνο του σ’ αυτή την τόσο ριψοκίνδυνη απόφαση και με τη βοήθεια κάποιων…ξεχωριστών

πιγκουίνων, το μεγάλο ταξίδι στο άγνωστο και στην περιπέτεια ξεκινάει!! Με πολλή μουσική, πολύ χορό και πολύ τραγούδι, μικροί και μεγάλοι, θα δυσκολευτούν να μείνουν καθιστοί μέχρι το τέλος της παράστασης!!

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Στον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν, ο Akylas, το viral φαινόμενο της ελληνικής μουσικής σκηνής που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους.

Εκρηκτικός performer, με αστείρευτη ενέργεια, ξεχωριστό style και μοναδική σκηνική παρουσία, μοιάζει γεννημένος για τον πιο iconic βασιλιά της ζούγκλας.

Από το viral «Ferto» και τη Eurovision μέχρι τα εκατομμύρια streams και τα εκρηκτικά live του, ο Akylas φέρνει τώρα όλο το δικό του vibe στη θεατρική

σκηνή – και είναι έτοιμος να τα κάνει όλα… move it, move it!

Ο Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτυ η ζέβρα, η Γκλόρια η ιπποποταμίνα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, οι πιγκουίνοι και όλα τα ζώα της ζούγκλας, ζωντανεύουν, χορεύουν, τραγουδούν και μιλάνε ελληνικά, σε ένα μιούζικαλ υπερπαραγωγή. Φαντασμαγορικά σκηνικά, κοστούμια, φώτα, προβολές, μαζί με έναν εντυπωσιακό θίασο ηθοποιών, χορευτών και τραγουδιστών, θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο τους, με χιούμορ συγκίνηση, τραγούδι και χορό γιατί…γουστάρουν να χορεύουν, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα ξέφρενοπάρτι πάνω και κάτω από τη σκηνή!!!

Η Μαδαγασκάρη είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων της DreamWorks Animation του 2005. Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης

ταινίας οδήγησε σε δύο ακόμα κινηματογραφικές συνέχειες, το Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση από την Αφρική (2008) και Μαδαγασκάρη 3: Οι φυγάδες της Ευρώπης (2012), την τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης (2009), την ταινία Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης (2014), αρκετές ταινίες μικρού μήκους, βιντεοπαιχνίδια, ατραξιόν σε θεματικά πάρκα αλλά και σε ένα διασκεδαστικό οικογενειακό musical που εδώ και χρόνια κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα sold out!

Ελάτε κι εσείς στον υπέροχο κόσμο της Μαδαγασκάρης και ζήστε μια μουσική περιπέτεια που θα σας μείνει αξέχαστη!

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ The Musical

Από 18 Δεκεμβρίου 2026 στο

WEST SIDE THEATER (Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου – Στάση Μετρό Ανθούπολη)

Βασισμένο στην ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks

Κείμενο βασισμένο στο βιβλίο του Kevin Del Aguila

Πρωτότυπη μουσική και στίχοι: George Noriega & Joel Someillan

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου, στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Music Theatre International: www.mtishows.eu.»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 15:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00

WEST SIDE THEATER ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(Στάση Μετρό Ανθούπολη)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 40 ΕΥΡΩ

Α ΖΩΝΗ: 35 ΕΥΡΩ

Β ΖΩΝΗ: 30 ΕΥΡΩ

Γ ΖΩΝΗ: 25 ΕΥΡΩ

Δ ΖΩΝΗ: 20 ΕΥΡΩ

Ε ΖΩΝΗ: 15 ΕΥΡΩ

ΑΜΕΑ: 15 ΕΥΡΩ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ από 20

εισιτήρια και άνω με εκπτώσεις που φτάνουν έως 40% (πληροφορίες στο

[email protected])

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία 16/12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12

(πληροφορίες στο [email protected])

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: more.com, Public και τηλεφωνικά στην More:

Τηλεφωνικές κρατήσεις εισιτηρίων εκδηλώσεων: Μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 211 7700 000, με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00 (εκτός αργιών)

Μέσω live chat, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 21:00 και Σάββατο: 11:00 – 19:00 (εκτός αργιών)

Μέσω email, στο [email protected] με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 18:00 (εκτός αργιών)

Τμήμα Αλλαγών, μέσω email, στο [email protected]: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00 (εκτός αργιών)

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