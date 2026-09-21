Μουσική 21.09.2026

Το «Μπαλκόνι του Papazó» από το TikTok στην καρδιά της Αθήνας – Το viral concept έγινε album

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Ο Papazó φέρνει στο σήμερα 10 διαχρονικά τραγούδια μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και απρόσμενες συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «Μπαλκόνι του Papazó» είναι ένα album με 10 διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, ενορχηστρωμένο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
  • Η ιδέα του album ξεκίνησε από viral βίντεο στο TikTok, όπου ο Papazó παρουσίαζε νέες εκδοχές τραγουδιών.
  • Το album περιλαμβάνει συνεργασίες με νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς και δύο bonus tracks.
  • Το concept του «Μπαλκονιού» παρουσιάστηκε ζωντανά στην οδό Αθηνάς, με τη συμμετοχή πολλών καλεσμένων καλλιτεχνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Papazó μάς παρουσιάζει το νέο του album με τίτλο «Το Μπαλκόνι του Papazó», ένα project που φέρνει στο σήμερα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει, μέσα από τη δική του μουσική ματιά. Το album περιλαμβάνει 10 διασκευές διαχρονικών τραγουδιών, που αποκτούν νέο ήχο και χαρακτήρα μέσα από τις ενορχηστρώσεις του Papazó.

Papazo To mpalkoni tou Papazo back

Τραγούδια που κουβαλούν τη δική τους ιστορία συναντούν μια νέα γενιά καλλιτεχνών και συστήνονται ξανά στο κοινό, χωρίς να χάνουν την ταυτότητα που τα έκανε ξεχωριστά. Την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση και τη μίξη ολόκληρου του project υπογράφει ο ίδιος ο Papazó.

Η ιδέα πίσω από το «Μπαλκόνι» ξεκίνησε μέσα από το TikTok του καλλιτέχνη. Short videos, αυθόρμητα ντουέτα με φίλους και καλλιτέχνες και νέες εκδοχές γνωστών τραγουδιών δημιούργησαν σταδιακά ένα concept που αγαπήθηκε στα social media γίνοντας viral και αποκτώντας τη δική τους ταυτότητα. Το viral μπαλκόνι έγινε τελικά ένα ολοκληρωμένο μουσικό project, μεταφέροντας αυτή την αμεσότητα και την αίσθηση της παρέας σε ένα album.

Στο «Μπαλκόνι του Papazó» συμμετέχουν καλλιτέχνες της νέας μουσικής σκηνής, αλλά και αγαπημένα ονόματα, δημιουργώντας απρόσμενες μουσικές συναντήσεις. Το album συμπληρώνουν δύο bonus tracks με την υπογραφή του ίδιου του Papazó. Το «Ατελιέ», σε συνεργασία με τον Akyla, ένα τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί και ξεχωρίσει από το κοινό, αλλά και το «Διακοπές στη Σελήνη», όπου ο Papazó συναντά μουσικά τον Μίλτο Πασχαλίδη σε μια ξεχωριστή συνεργασία.

Papazo To mpalkoni tou Papazo cover

Tracklist «Το Μπαλκόνι του Papazó»:

1. «Το Κορίτσι του Μάη» – Danae
2. «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» – Νίνα Μαζάνη
3. «Έτσι Είμαι Εγώ» – Billie Kark
4. «Να Με Καταστρέψεις Γλυκά» – Χρυσηίδα Γκαγκούτη
5. «Πεθαίνω Για Σένα» – Παυλίνα Βουλγαράκη
6. «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» – Άρτεμις
7. «Τον Ίδιο τον Θεό» – Amal
8. «Στη Θάλασσα» – Νίνα Μαζάνη
9. «Πρωτομαγιά στις 3» (Rework) – Κωστής Μαραβέγιας & Papazó
10. «Του Αγοριού Απέναντι» – Marseaux
Bonus Tracks
11. «Ατελιέ» – Papazó & Akylas
12. «Διακοπές στη Σελήνη» – Papazó & Μίλτος Πασχαλίδης

ΤΟ VIRAL ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελληνικός 93.2 παρουσίασε το «Μπαλκόνι του Papazó» LIVE στην οδό Αθηνάς, στο πλαίσιο της δράσης «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» του Δήμου Αθηναίων.
Ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης άφησε για λίγες ώρες πίσω του τα αυτοκίνητα και γέμισε μουσική, με τον Papazó να μεταφέρει το concept του viral μπαλκονιού σε ένα ανοιχτό live στην καρδιά της Αθήνας.

Μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Akylas, η Marseaux, οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις Κυριακοπούλου, η Billie Kark, η Amal, σε μια μεγάλη μουσική παρέα που έφερε ζωντανά στη σκηνή αρκετές από τις συνεργασίες του νέου album.

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Το κοινό άκουσε μεταξύ άλλων τα «Πεθαίνω Για Σένα» με την Παυλίνα Βουλγαράκη, «Του Αγοριού Απέναντι» με τη Marseaux, «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» με την Άρτεμις, «Έτσι Είμαι Εγώ» με την Billie Kark, «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» και «Στη Θάλασσα» με τη Νίνα Μαζάνη, «Τον Ίδιο τον Θεό» με την Amal και φυσικά το «Ατελιέ» με τον Akylas.

Το live δεν περιορίστηκε όμως στα τραγούδια του album. To live εξελίχθηκε σε μια μεγάλη μουσική γιορτή, με περισσότερα από 30 τραγούδια, από το «Απόψε», το «Φοβάμαι Για Σένα» και το «Πέρασε η Μπόρα» μέχρι τα «Όλα Αλλάζουν», «Λόλα», «Τρένο», «Εμμονή», «Τα Αγόρια Δεν Κλαίνε», «Μαύρα Μάτια», «Λευκή Καταιγίδα» και πολλά ακόμη.

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Μαζί με τον Papazo και τους καλεσμένους καλλιτέχνες ήταν επί σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί: Μάριος Καραμπότης (μουσική επιμέλεια, πλήκτρα), Πέτρος Σπιθουράκης (κιθάρα), Κώστας Χριστοδούλου (τύμπανα), Μίνως Πετσετάκης (μπάσο).

O κόσμος που παρευρέθηκε εκεί χόρευε & τραγουδούσε κατά την διάρκεια όλου του live ενώ τα social media πήραν φωτιά με αγαπημένες στιγμές που δημοσίευαν όλοι.

 

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Papazo
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