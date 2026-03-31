Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Με έντονη συγκίνηση και σεβασμό στη μνήμη της Μαρινέλλας, ο Γιάννης Πάριος τίμησε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Παλλάς το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή της χώρας και προκαλώντας θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Γιάννης Πάριος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και θέλησε να μοιραστεί με το κοινό τη βαθιά εκτίμηση και φιλία που τον συνέδεε με τη Μαρινέλλα. Ο ίδιος δήλωσε: «Ήταν γυναίκα του γλεντιού. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί της. Μα πάρα πολύ. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να μιλάω, αλλά δε μιλάω. Μια φορά μίλησα. Τα άλλα είναι σόου. Ένας άνθρωπος σαν κι αυτήν δεν ξεχνιέται ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Μετά τις λόγια του, ο δημοφιλής τραγουδιστής απέδωσε φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα ερμηνεύοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της τραγούδια, το «Καμιά φορά», συγκινώντας το κοινό που είχε κατακλύσει την αίθουσα.





Δες κι αυτό…