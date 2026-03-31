Μουσικά Νέα 31.03.2026

Η Brandy απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η Brandy συγκινεί στην τελετή στο Hollywood και στέλνει μήνυμα επιμονής και πίστης ενώ φίλοι και συνεργάτες όπως Babyface και Issa Rae αποθεώνουν την πορεία της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στην Brandy ανήκει το 2.839ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood. Η καλλιτέχνιδα τιμήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026, σε μια λαμπρή τελετή που συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Η ημέρα ανακηρύχθηκε επισήμως ως Brandy Day από το Hollywood Chamber of Commerce, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή της καλλιτέχνιδας.

Εμφανώς συγκινημένη, η Brandy απευθύνθηκε στο κοινό κατά την αποδοχή της τιμητικής διάκρισης, δηλώνοντας «αυτό συνέβη πραγματικά, έτσι δεν είναι». Στη συνέχεια πρόσθεσε «ήμουν απλώς ένα μικρό κορίτσι με ένα μεγάλο όνειρο, αλλά μεγαλώνοντας στο Hollywood αυτά τα όνειρα έμοιαζαν αρκετά κοντά για να τα αγγίξω. Βλέποντας τα αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας άναψε κάτι μέσα μου. Με έκανε να πιστέψω. Με έκανε να πω στον εαυτό μου ότι θα τραγουδήσω μέχρι να φτάσω σε ένα από αυτά τα αστέρια. Και το έκανα. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή τόσο βαθιά για μένα».

www.instagram.com/brandy/

Πριν ανέβει στο βήμα, η Brandy τιμήθηκε από στενούς συνεργάτες και φίλους, ανάμεσά τους ο Kenneth Edmonds, γνωστός ως Babyface, και η Issa Rae. Ο Babyface  αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στο soundtrack της ταινίας «Waiting to Exhale» το 1995, όπου συμμετείχε και η Whitney Houston. Όπως δήλωσε «όταν η Whitney και εγώ καθίσαμε να συζητήσουμε ποιοι θα συμμετείχαν στο άλμπουμ, το όνομά σου ήταν το πρώτο που ειπώθηκε. Είπε ότι θέλει την Brandy γιατί είχες μία από τις καλύτερες φωνές που είχε ακούσει ποτέ και συμφώνησα απόλυτα. Όταν ηχογραφήσαμε το τραγούδι «Sittin’ Up in My Room» στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Για μένα έχεις μία από τις καλύτερες φωνές που έχω ακούσει ποτέ. Μεταδίδεις ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα. Η ψυχή στη φωνή σου και ο τρόπος που τη χειρίζεσαι σε κάνουν μοναδική. Και πάντα υπάρχει καρδιά σε αυτό που κάνεις».

www.instagram.com/brandy/

Η Issa Rae, από την πλευρά της, υπογράμμισε τη διαχρονική επιρροή της Brandy, αποκαλύπτοντας ότι είναι θαυμάστριά της από μικρή ηλικία, χάρη στο τραγούδι «I Wanna Be Down». Όπως ανέφερε «Για μένα η Brandy ήταν και είναι το πρότυπο. Χωρίς τη Brandy ως Moesha, δεν θα υπήρχαν σειρές όπως «The Parkers», «Girlfriends» και «Insecure». Σε ευχαριστώ για την επιρροή σου. Σε ευχαριστώ που έδειξες σε ένα κορίτσι από το Λος Άντζελες ότι η ιστορία του αξίζει να ειπωθεί. Αυτό το αστέρι ήταν πάντα δικό σου».

www.instagram.com/brandy/

Στην ομιλία της, η Brandy στάθηκε στη σημασία της διάκρισης, τονίζοντας ότι «ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας είναι ο ορισμός της κληρονομιάς. Δεν γιορτάζει απλώς την επιτυχία σου, αλλά σφραγίζει την ιστορία σου. Δεν τιμά μόνο τη δουλειά σου, αλλά κάνει το φως σου αθάνατο. Είναι ένα σύμβολο που λέει ότι δεν έφτασες απλώς εδώ, άντεξες. Δεν ονειρεύτηκες απλώς, έγιναν πραγματικότητα. Σημαίνει ότι πέτυχες με τρόπο που αντέχει στον χρόνο. Τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης».

Στην τελετή παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της, καθώς και σημαντικοί καλλιτέχνες και συνεργάτες όπως η Monica, η Kehlani, ο Warryn Campbell, η Erica Campbell και το καστ της σειράς «Moesha», επιβεβαιώνοντας το εύρος της επιρροής της Brandy στη σύγχρονη μουσική και τηλεοπτική κουλτούρα.

Η τιμητική αυτή διάκριση επισφραγίζει μια πολυετή καριέρα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και την ψυχαγωγία, καθιστώντας τη Brandy μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης R and B σκηνής.

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brandy αστέρι Λεωφόρος της Δόξας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

31.03.2026

Δες επίσης

Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

31.03.2026
Μουσικά Νέα

Αντιμέτωπη με αγωγή η Taylor Swift για το The Life of a Showgirl

31.03.2026
Μουσικά Νέα

Οι BTS για 7η φορά στην κορυφή του Billboard με το ARIRANG

31.03.2026
Μουσικά Νέα

Viva La Lisa: Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας

30.03.2026
Μουσικά Νέα

Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική

30.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

30.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Klavdia ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ινδό superstar Salman Ali στο «Salman Ali»

30.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit

30.03.2026
Μουσικά Νέα

Ο Benson Boone «ψήνει» περιοδεία και γίνεται viral

30.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ