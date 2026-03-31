Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπισε με ψυχραιμία ένα απρόσμενο περιστατικό στη σκηνή, όταν ένα πανέρι με λουλούδια τον χτύπησε κατά λάθος

Σε μια από τις πρόσφατες εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει φέτος, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη και αρκετά άβολη κατάσταση, την οποία όμως διαχειρίστηκε με μεγάλη ψυχραιμία.

Καθώς ο τραγουδιστής ερμήνευε τις γνωστές επιτυχίες του, ένα πανέρι με λουλούδια, προσφορά θαυμαστή του, εκτοξεύτηκε κατά λάθος πάνω του και τον χτύπησε σε ευαίσθητο σημείο. Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς φάνηκε να πονάει και διπλώθηκε για λίγο, συνεχίζοντας ωστόσο να προχωράει στη σκηνή με συγκρατημένη κίνηση.

Ο θαυμαστής, αμέσως μετά, πλησίασε τον Γιώργο Μαζωνάκη για να του δώσει το χέρι και να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό. Ο τραγουδιστής ανταποκρίθηκε με κατανόηση, κάνοντας με μια χειρονομία σαφές πως όλα ήταν εντάξει και ότι δεν κρατά κακία.

Μόλις απομακρύνθηκε ο θαυμαστής, συνέχισε την εμφάνισή του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, δείχνοντας επαγγελματισμό και ψυχραιμία. Η στάση του απέδειξε πως ακόμη και σε μια απρόβλεπτη και ενοχλητική στιγμή, μπορεί να διατηρήσει τη διάθεση τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να τον απολαύσει.

Δες κι αυτό…