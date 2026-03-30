Celeb News 30.03.2026

Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

josephine_nino
Η ανάρτηση της Josephine στο Instagram αποκαλύπτει την επανασύνδεσή της με τον Νίνο και τη σημασία του νέου τους τραγουδιού «Τι κάνεις;»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Josephine και ο Νίνο Ξυπολιτάς φαίνεται πως έχουν βρει ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του νέου τους τραγουδιού «Τι κάνεις;», δείχνοντας στους θαυμαστές της τη χημεία που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά τους.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η επανασύνδεση ήταν δική της πρωτοβουλία: «Ήταν κάτι που επιδίωξα, γιατί η αλήθεια και τα συναισθήματά μου δεν μπορούν να περιμένουν», ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η ανάρτηση της Josephine

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια συγκινητική ανάρτηση, τονίζοντας τη σημασία του τραγουδιού στη ζωή της: «Υπάρχουν στιγμές που η μουσική σταματά να είναι απλά ένα τραγούδι και γίνεται η ίδια σου η ζωή. Το “Τι κάνεις” είναι για μένα ο πιο σημαντικός σταθμός στην πορεία μου μέχρι σήμερα. Είναι η αλήθεια μου, η ψυχή μου και η πιο βαθιά μου κατάθεση. @ninoxypolitas σε ευχαριστώ για αυτό το «δώρο». Είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που έχω πει ποτέ… και το ότι το μοιράζομαι μαζί σου το κάνει μοναδικό. Παιδιά, με έχετε συγκινήσει βαθιά με την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ που νιώσατε κάθε λέξη, κάθε ανάσα. Αυτό το τραγούδι είναι πλέον δικό μας».

Με τον τρόπο αυτό, η Josephine ευχαρίστησε τόσο τον σύντροφό της όσο και το κοινό της για την υποστήριξη, ενώ τόνισε πως η δημιουργία του τραγουδιού ήταν μια προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία.

Η αντίδραση του Νίνο Ξυπολιτά

Ο Νίνο δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να εκφράσει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του. Σχολίασε την ανάρτηση με λόγια γεμάτα τρυφερότητα: «Αξίζεις, λάμπεις, φωτίζεις, πετάς… και σε αυτόν τον σταθμό, σε αυτή τη μπαλάντα… θα πετάμε μαζί για πάντα!».

Η κοινή τους εμφάνιση στο νέο τραγούδι φαίνεται πως επισφραγίζει τη νέα αρχή τους, με το ζευγάρι να δείχνει πιο αγαπημένο από ποτέ και να μοιράζεται την αγάπη του με τους θαυμαστές τους.

Το «Τι κάνεις;» δεν είναι απλώς ένα μουσικό κομμάτι. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που βρήκε ξανά τη σύνδεσή του μέσα από τη μουσική, μια κατάθεση ψυχής και συναισθήματος που οι θαυμαστές μπορούν να νιώσουν σε κάθε στίχο. Το κοινό περιμένει με ανυπομονησία τις επόμενες κινήσεις τους, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, καθώς η Ζόζεφιν και ο Νίνο Ξυπολιτάς δείχνουν έτοιμοι να μοιραστούν τη νέα αυτή περίοδο της ζωής τους.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Josephine ΝΙΝΟ ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 στιγμές που σε πιάνει EASTERία κάθε Πάσχα

30.03.2026
Επόμενο
Ο λόγος που όλο και περισσότεροι ενήλικες κοιμούνται με λούτρινα και δεν το κρύβουν

30.03.2026

Δες επίσης

Celeb News

Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

30.03.2026
Celeb News

Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

30.03.2026
Celeb News

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

30.03.2026
Celeb News

Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

30.03.2026
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

30.03.2026
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή

30.03.2026
Celeb News

Οι Έλληνες celebrities λένε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα

30.03.2026
Celeb World

Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

29.03.2026
Celeb News

Της έφυγαν τα δόντια- Διαγωνιζόμενη για τη Μις Ταϊλάνδη γίνεται viral

27.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό