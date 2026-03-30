Celeb News 30.03.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε στις φήμες που θέλουν την Κίμπερλι Γκιλφοίλ να γίνεται η νονά του δεύτερου παιδιού του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε με την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» κατά την επιστροφή του στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά την επιτυχημένη συναυλία που έδωσε στη Σερβία. Ο ίδιος μοιράστηκε σκέψεις για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Αλεξάνδρα Νίκα, αλλά και για τη φημολογία που τον θέλει να επιλέγει την Κίμπερλι Γκιλφοίλ ως νονά του δεύτερου παιδιού τους.

«Ήταν φανταστικά. Τώρα το ζω, μου το λέγανε ότι είμαστε φίλοι και ότι έχουμε παρόμοιο τρόπο έκφρασης και κουλτούρας όσον αφορά τη διασκέδαση. Το έζησα και ήταν ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που ζήσαμε όλοι μαζί στη Σερβία», δήλωσε αρχικά για τη συναυλία στη Σερβία.

Όταν ρωτήθηκε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα, ο τραγουδιστής είπε: «Ανυπομονώ. Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον». Η χαρά του ζευγαριού για το νέο μέλος της οικογένειας είναι εμφανής, αλλά όπως τόνισε, θέλει πρώτα να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη πριν γίνουν ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα.

Σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφοίλ και τον πιθανό ρόλο της ως νονά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός τόνισε με χιούμορ: «Παιδιά εντάξει, καθίστε να γεννηθεί πρώτα. Μισό λεπτάκι γιατί ξέρεις, ακούω πράγματα, ακούω fake news, ότι κάποιος μίλησε, κάτι είπε… Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την αντιμετώπιση που δέχεται από το κοινό, λέγοντας: «Δεν κάνουμε για όλους. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν θα αρέσουμε. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε; Εγώ έχω χαμηλά την μπάλα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω, τη μουσική».

Η φημολογία για τη νονά του δεύτερου παιδιού ξεκίνησε από δηλώσεις της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα, αφήνοντας τον χρόνο να δείξει ποιος θα έχει την τιμή να βαφτίσει το νέο μέλος της οικογένειας.


