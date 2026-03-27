Μουσικά Νέα 27.03.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης στη συναυλία του στο Βελιγράδι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μάγεψε το Βελιγράδι με μία μοναδική εμφάνιση, μπροστά σε διάσημους όπως οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε ακόμα μία συναρπαστική εμφάνιση και «μάγεψε» το Βελιγράδι, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθη να είναι μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το live του, όπως και η γνωστή Σέρβα τραγουδίστρια Aleksandra Prijovic.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκαν στο κατάμεστο «Lafayette» το βράδυ της Πέμπτης, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε για ακόμα μία φορά την αποθέωση και χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές με «άρωμα» Ελλάδας.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαιρέτισε από το μικρόφωνο τους δύο σπουδαίους αθλητές, ζητώντας από το κοινό να τους χειροκροτήσει, ενώ αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Σερβία.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο APON επιστρέφει δυναμικά με το «Ρεμπέτικο»

Επόμενο
5 πασχαλινά nail arts για να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ

Δες επίσης

