Κωνσταντίνος Αργυρός: Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης στη συναυλία του στο Βελιγράδι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μάγεψε το Βελιγράδι με μία μοναδική εμφάνιση, μπροστά σε διάσημους όπως οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε ακόμα μία συναρπαστική εμφάνιση και «μάγεψε» το Βελιγράδι, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθη να είναι μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το live του, όπως και η γνωστή Σέρβα τραγουδίστρια Aleksandra Prijovic.

Ο παγκοσμίου φήμης τενίστας και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκαν στο κατάμεστο «Lafayette» το βράδυ της Πέμπτης, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε για ακόμα μία φορά την αποθέωση και χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές με «άρωμα» Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαιρέτισε από το μικρόφωνο τους δύο σπουδαίους αθλητές, ζητώντας από το κοινό να τους χειροκροτήσει, ενώ αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Σερβία.

