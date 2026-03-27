5 πασχαλινά nail arts για να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ

Οι πιο ενημερωμένες επιλογές για πασχαλινό μανικιούρ, από minimal λεπτομέρειες μέχρι παιχνιδιάρικα σχέδια που ανανεώνουν το στιλ σου

Η άνοιξη φέρνει μαζί της ανανέωση και στα νύχια, και το Πάσχα αποτελεί την τέλεια αφορμή για να δοκιμάσετε νέες αποχρώσεις και σχέδια. Αν και οι γιορτές όπως τα Χριστούγεννα ή το Halloween έχουν εύκολες επιλογές στα νύχια, το Πάσχα προσφέρει μια πιο δημιουργική πρόκληση. Παστέλ χρώματα, διακριτικά σχέδια και κομψές λεπτομέρειες που κάνουν τα χέρια να ξεχωρίζουν. Οι τάσεις της άνοιξης 2026 υπόσχονται να φέρουν αέρα φρεσκάδας, κομψότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης στα μανικιούρ σας.

Από τις πασαρέλες μέχρι τα social media των celebrity manicurists, τα φετινά σχέδια συνδυάζουν κλασική κομψότητα με διασκεδαστικά στοιχεία, ώστε να είναι κατάλληλα τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις γιορτές.

Διάβασε επίσης: Cherry Copper: Η ζεστή χάλκινη τάση που φέρνει φρεσκάδα στα μαλλιά σου

Πουά γαλλικό

Τα πουά επιστρέφουν δυναμικά, από τις πασαρέλες μέχρι τα δάχτυλα. Η τάση προτείνει ένα διακριτικό γαλλικό μανικιούρ με πουά πάνω σε παστέλ βάση. Ιδανικά, οι αποχρώσεις στα δύο χέρια μπορούν να διαφέρουν, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο και κομψό αποτέλεσμα.

Ροζ οργάντζα

Η διάφανη, απαλή ροζ απόχρωση συνεχίζει να κυριαρχεί, θυμίζοντας το ελαφρύ ροζ του οργάντζα υφάσματος. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσες θέλουν ένα minimal αλλά ταυτόχρονα κομψό μανικιούρ, που παραπέμπει σε ανοιξιάτικες λεπτομέρειες και ντελικάτα παστέλ looks.

Λεπτά λουλούδια

Το λουλουδάτο nail art παραμένει must για την άνοιξη. Σε μια βάση από γαλακτώδες nude, τα ρεαλιστικά μικρά λουλούδια δίνουν ένα ανοιξιάτικο και ρομαντικό στυλ, ιδανικό για το Πάσχα, χωρίς να είναι υπερβολικά ή παιδικό.

Γαλλικό σε ημικύκλιο

Η γαλλικό σε ημικύκλιο προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ, αφήνοντας ένα μικρό τμήμα του φυσικού νυχιού ορατό στη βάση. Οι παστέλ αποχρώσεις, όπως το ήρεμο ναυτικό μπλε, αναδεικνύουν το σχέδιο με κομψό και μοντέρνο τρόπο.

Butter yellow

Η απόχρωση βουτύρου είναι από τα πιο δημοφιλή χρώματα της άνοιξης 2026. Είναι μια ζεστή, απαλή απόχρωση που προσφέρει μια ανατροπή στα κλασικά μπεζ και ροζ νύχια, φέρνοντας φως και παιχνιδιάρικη διάθεση στο μανικιούρ.

Γαλάζιο

Το χαρακτηριστικό γαλάζιο είναι ιδανικό για το Πάσχα και φέρνει την ανοιξιάτικη φρεσκάδα στο μανικιούρ. Είναι μια έντονη αλλά διακριτική απόχρωση, κατάλληλη για κάθε εμφάνιση, που μπορεί να φορεθεί τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι.

Διάβασε επίσης: Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks

Δες κι αυτό…