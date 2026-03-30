Ζώδια 30.03.2026

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται έντονα την εβδομάδα 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου

Η επιρροή της Αφροδίτης και της Πανσελήνου φέρνει ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις για Υδροχόο, Παρθένο και Σκορπιό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ιδιαίτερα ευνοϊκή διαγράφεται η εβδομάδα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 για 3 ζώδια. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ταύρο και η Πανσέληνος στον Ζυγό δημιουργούν ένα σκηνικό ισορροπίας, ευκαιριών και συναισθηματικής ολοκλήρωσης, ευνοώντας όσους είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις αλλαγές.

Η εβδομάδα ξεκινά με την είσοδο της Αφροδίτης στον Ταύρο στις 30 Μαρτίου, μια θέση που ενισχύει τόσο την τύχη όσο και τη σταθερότητα. Η Αφροδίτη, πλανήτης που συνδέεται με την αγάπη αλλά και την αφθονία, δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την πρόοδο χωρίς υπερβολικές θυσίες. Παράλληλα, η Πανσέληνος στον Ζυγό την 1η Απριλίου ολοκληρώνει έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025, φέρνοντας εξελίξεις και αποκαλύψεις.

Ο συνδυασμός αυτών των πλανητικών επιρροών ευνοεί ιδιαίτερα 3 ζώδια, τα οποία φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο θετικών εξελίξεων.

Υδροχόος

Για τον Υδροχόο, η τύχη αυτή την περίοδο συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις και την εσωτερική ισορροπία. Η Πανσέληνος στον Ζυγό αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπινων δεσμών και της συναισθηματικής πληρότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι επαγγελματικές ευκαιρίες ή η οικονομική ενίσχυση, αλλά ότι το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται στο περιβάλλον και στους ανθρώπους που περιβάλλουν το ζώδιο.

Η εβδομάδα ενδείκνυται για συνεργασίες, επαφές και κοινές δραστηριότητες, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Η ενίσχυση των σχέσεων φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που φέρνει τύχη και ευκαιρίες.

Παρθένος

Για την Παρθένο, η περίοδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές και νέες δυνατότητες. Η παρουσία της Αφροδίτης στον Ταύρο λειτουργεί ευεργετικά, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης και φέρνοντας ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα.

Ταυτόχρονα, η επιρροή του Ουρανού, ο οποίος ολοκληρώνει τον κύκλο του στον Ταύρο πριν μετακινηθεί στους Διδύμους στις 25 Απριλίου, δημιουργεί συνθήκες έντονων εξελίξεων. Πιθανές αλλαγές μπορεί να αφορούν μετακόμιση, επαγγελματική κατεύθυνση ή προσωπικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Η περίοδος αυτή απαιτεί εμπιστοσύνη στο ένστικτο και στις επιλογές, καθώς η Παρθένος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο ευνοϊκές φάσεις των τελευταίων ετών.

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, η εβδομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και σημαντικές ευκαιρίες. Η επιρροή του Δία στον Καρκίνο ενισχύει τη γενικότερη τύχη, ενώ η όψη μεταξύ του Ερμή στους Ιχθύς και του Δία στις 3 Απριλίου δημιουργεί προϋποθέσεις για δημιουργική εξέλιξη. Οι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν μέσα από νέες προτάσεις ή μέσα από δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία, όπως η γραφή ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια της περιόδου ευνοεί το άνοιγμα νέων δρόμων και τη διεύρυνση των προοπτικών.

Παρότι η τύχη ευνοεί, ο Σκορπιός καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο, αξιοποιώντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται και προχωρώντας με αποφασιστικότητα προς νέες κατευθύνσεις.

