Screen News 30.03.2026

Μυστήριο και δεινόσαυροι στο End of Oak Street με την Anne Hathaway (Video)

Το νέο sci fi μυστήριο της Warner Bros φέρνει μια οικογένεια σε έναν εφιαλτικό κόσμο όπου η πραγματικότητα καταρρέει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Warner Bros παρουσίασε το πρώτο trailer του «The End of Oak Street», ενός ατμοσφαιρικού sci fi μυστηρίου με πρωταγωνιστές την Anne Hathaway και τον Ewan McGregor, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Αυγούστου.

Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι και την οικογένειά του, όταν ένα ανεξήγητο κοσμικό φαινόμενο ανατρέπει πλήρως την καθημερινότητά τους. Η ήσυχη γειτονιά τους μετατοπίζεται ξαφνικά σε έναν άγνωστο και αφιλόξενο κόσμο, μετατρέποντας την επιβίωση σε καθημερινή μάχη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένα μυστηριώδες κοσμικό γεγονός αποσπά βίαια την οδό Oak από τον προαστιακό της ιστό και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο, η οικογένεια Platt συνειδητοποιεί ότι η επιβίωσή της εξαρτάται από το να παραμείνει ενωμένη, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον που δεν αναγνωρίζει».

Το τρέιλερ δημιουργεί μια έντονη αίσθηση απειλής, με την Anne Hathaway να προειδοποιεί την οικογένειά της λέγοντας «Νομίζω ότι το σπίτι μας, η γειτονιά μας, ολόκληρος ο δρόμος μας έχει μετακινηθεί». Οι εικόνες αποκαλύπτουν έναν κόσμο που μοιάζει να έχει διαρραγεί, με δρόμους κομμένους στη μέση και αυτοκίνητα να αιωρούνται πάνω από πυκνά δάση, ενώ η εμφάνιση δεινοσαύρων προσθέτει ένα απρόβλεπτο και επικίνδυνο στοιχείο στην ιστορία. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Christian Convery και Maisy Stella, που υποδύονται τα παιδιά της οικογένειας, ενισχύοντας τη δραματική διάσταση της αφήγησης.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο David Robert Mitchell, γνωστός για το «It Follows».

Η νέα αυτή παραγωγή έρχεται σε μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για την Anne Hathaway, η οποία συμμετέχει σε πολλαπλά κινηματογραφικά πρότζεκτ μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στη μεγάλη οθόνη. Το «The End of Oak Street» συνδυάζει το μυστήριο με την επιστημονική φαντασία και το στοιχείο της επιβίωσης, δημιουργώντας μια ιστορία όπου το οικείο μετατρέπεται σε απειλή και η οικογένεια γίνεται η μοναδική άμυνα απέναντι στο άγνωστο.

