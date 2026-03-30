Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα την Τρίτη 31 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, με προσκύνημα της σορού της

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια μιας από τις μεγαλύτερες φωνές της. H Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή. Η σπουδαία τραγουδίστρια σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια της, ενώ η απουσία της βύθισε σε θλίψη τόσο την οικογένειά της και τους συνεργάτες της, όσο και το κοινό που την αγάπησε μέσα από την καριέρα της δεκαετιών.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη πριν περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να ανακτήσει πλήρως τη δύναμή της.

Η οικογένεια της σπουδαίας καλλιτέχνιδας ανακοίνωσε ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στην ανακοίνωση της οικογένειας υπήρξε ειδική παράκληση: αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου θα αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα με λόγια που αντικατοπτρίζουν το σεβασμό και την αγάπη τους για την καλλιτέχνιδα.

Η κληρονομιά της Μαρινέλλας δεν περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες της στη δισκογραφία. Η φωνή της και οι ερμηνείες της σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι, ενώ οι εμφανίσεις της στη σκηνή αποτελούσαν στιγμές μαγείας για το κοινό. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά, τιμώντας την προσφορά της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί, όμως τα τραγούδια και η παρουσία της θα παραμείνουν ζωντανά στις καρδιές των θαυμαστών της για πάντα.

Δες κι αυτό…