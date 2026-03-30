Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα την Τρίτη 31 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, με προσκύνημα της σορού της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια μιας από τις μεγαλύτερες φωνές της. H Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή. Η σπουδαία τραγουδίστρια σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια της, ενώ η απουσία της βύθισε σε θλίψη τόσο την οικογένειά της και τους συνεργάτες της, όσο και το κοινό που την αγάπησε μέσα από την καριέρα της δεκαετιών.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη πριν περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να ανακτήσει πλήρως τη δύναμή της.

Διάβασε επίσης: Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

Η οικογένεια της σπουδαίας καλλιτέχνιδας ανακοίνωσε ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στην ανακοίνωση της οικογένειας υπήρξε ειδική παράκληση: αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου θα αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα με λόγια που αντικατοπτρίζουν το σεβασμό και την αγάπη τους για την καλλιτέχνιδα.

Η κληρονομιά της Μαρινέλλας δεν περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες της στη δισκογραφία. Η φωνή της και οι ερμηνείες της σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι, ενώ οι εμφανίσεις της στη σκηνή αποτελούσαν στιγμές μαγείας για το κοινό. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά, τιμώντας την προσφορά της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί, όμως τα τραγούδια και η παρουσία της θα παραμείνουν ζωντανά στις καρδιές των θαυμαστών της για πάντα.

Διάβασε επίσης: Οι Έλληνες celebrities λένε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

30.03.2026
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

30.03.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή

Οι Έλληνες celebrities λένε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα

Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

Της έφυγαν τα δόντια- Διαγωνιζόμενη για τη Μις Ταϊλάνδη γίνεται viral

Marseaux: Μιλά για πρώτη φορά για τη σχέση της

Η Khloé Kardashian εξομολογείται για τον Lamar Odom: «Τον χτύπησα στο πρόσωπο όταν τον είδα να κάνει χρήση»

Δούκισσα Νομικού: Τα 8α γενέθλια του γιού της και οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το παρελθόν

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό της Super Κατερίνα : «Είμαι καλά, ήμουν λίγο αρρωστούλα»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ