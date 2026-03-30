Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα ότι αποχωρεί νωρίτερα για να προετοιμαστεί για τη γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό διάλειμμα από την τηλεόραση, καθώς πλησιάζει η στιγμή να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα αποκάλυψε στον «αέρα» ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα από το πρόγραμμα της εκπομπής, προκειμένου να αφιερωθεί στην προετοιμασία για τη γέννηση της κόρης της.

Το ευχάριστο γεγονός αφορά το πρώτο παιδί που περιμένει με τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Παναγιώτης Κουτσουμπής, και όπως ανέφερε η ίδια θέλει το τελευταίο διάστημα πριν τον τοκετό να το περάσει πιο ήρεμα και μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά στους τηλεθεατές για την κατάστασή της, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει μια μορφή αλλεργικής ρινίτιδας που συχνά εμφανίζεται τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίτερα από το πλατό, ώστε να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον ερχομό της μικρής της.

Η ίδια ενημέρωσε ότι η επόμενη εκπομπή θα είναι και η τελευταία της πριν την άδεια μητρότητας, ενώ από τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει στο σπίτι για ξεκούραση και προετοιμασία. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο της παιδί την κάνει να θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο ώστε να οργανώσει όλα όσα χρειάζονται πριν τη γέννα.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη που λαμβάνει όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας ότι το μόνο που ζητά είναι θετική σκέψη και ευχές για την ίδια και το μωρό της.

Η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί αρκετές στιγμές από την εγκυμοσύνη της με τους τηλεθεατές της, ενώ πλέον μετρά αντίστροφα για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό της μητρότητας.

