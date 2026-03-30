Μουσικά Νέα 30.03.2026

Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit

Μετά την απόρριψη το τραγούδι αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Lady Gaga
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ποπ σκηνή αναζητούσε συνεχώς νέες επιτυχίες, το «Telephone» αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Lady Gaga, αποκτώντας εμβληματική θέση στη δισκογραφία της. Ωστόσο, η διαδρομή του τραγουδιού μέχρι την τελική του μορφή δεν ήταν εξαρχής δεδομένη, καθώς η ίδια η δημιουργός του δεν είχε αρχικά σκοπό να το ερμηνεύσει. Το «Telephone», με τη συμμετοχή της Beyoncé, γράφτηκε από τη Lady Gaga με πρόθεση να δοθεί στη Britney Spears για το άλμπουμ «Circus» του 2008. Παρότι το τραγούδι προοριζόταν για εκείνη, η Britney Spears τελικά επέλεξε να μην το συμπεριλάβει στο άλμπουμ της, αφήνοντας το κομμάτι ανεκμετάλλευτο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lady Gaga, αναφερόμενη σε αυτή την εξέλιξη, είχε δηλώσει στο E! Online «Το έγραψα για εκείνη πριν από πολύ καιρό και απλώς δεν το χρησιμοποίησε για το άλμπουμ της. Δεν πειράζει, γιατί αγαπώ αυτό το τραγούδι και μπορώ πλέον να το ερμηνεύω εγώ». Έτσι, το τραγούδι παρέμεινε στα χέρια της δημιουργού του, η οποία αποφάσισε τελικά να το εντάξει στο προσωπικό της ρεπερτόριο, μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, το «Telephone» κουβαλά και μια βαθιά προσωπική διάσταση. Η Lady Gaga έχει αποκαλύψει ότι η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από έναν έντονο ψυχικό φόβο συνδεδεμένο με την πίεση της επαγγελματικής της ζωής. Όπως είχε εξηγήσει «Αγαπώ τόσο πολύ τη δουλειά μου που μου είναι πολύ δύσκολο να βγω έξω και να περάσω καλά. Συνήθως βγαίνω, κάθομαι ελάχιστα και μετά πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά».

Η εξομολόγηση αυτή αναδεικνύει μια πιο ανθρώπινη πλευρά της Lady Gaga, πίσω από την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Το «Telephone» δεν αποτελεί μόνο ένα δυναμικό ποπ τραγούδι, αλλά και μια εσωτερική καταγραφή της πίεσης που συνοδεύει την επιτυχία και της δυσκολίας να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή.

