Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη θρυλική Μαρινέλλα, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

Σε συγκινησιακό κλίμα, φίλοι, οικογένεια και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου για να αποχαιρετήσουν τη θρυλική Μαρινέλλα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό πεντάγραμμο, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, προκαλώντας βαθιά θλίψη στο κοινό και στους οικείους της.

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους την αγάπησαν να την τιμήσουν για τελευταία φορά. Η σορός της θα μεταφερθεί αργότερα στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Αντί για στεφάνια, η οικογένεια ζήτησε όσοι το επιθυμούν να κάνουν δωρεές προς τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», τιμώντας έτσι τη μνήμη της μέσα από ένα σημαντικό έργο αγάπης.

Στην κηδεία βρέθηκαν μεταξύ άλλων η κόρη της Τζωρτίνα με τα παιδιά της, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, o Γιώργος Μαργαρίτης, η Τζώρτζια Κεφαλά και πολλοί άλλοι φίλοι και συνεργάτες που ήθελαν να πουν το τελευταίο «αντίο». Οι δηλώσεις τους αντικατοπτρίζουν τον σεβασμό και τη μεγάλη εκτίμηση για τη ζωή και το έργο της Μαρινέλλας.

Η οικογένεια αποφάσισε να κρατήσει το φέρετρο κλειστό λόγω της αδυναμίας της τραγουδίστριας και της ευαισθησίας του κοινού, διατηρώντας έτσι μια αίσθηση ιδιωτικότητας για την τελευταία αυτή στιγμή. Παρά την απουσία της σκηνικής της λάμψης, όσοι βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν την εικόνα της Μαρινέλλας ως συγκλονιστικά ήρεμη και κομψή, φορώντας ένα κόκκινο φουλάρι, αφήνοντας μια εικόνα που θα μείνει αξέχαστη.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή της χώρας, όμως η κληρονομιά της μέσα από τα τραγούδια και τις ερμηνείες της θα συνεχίσει να ζει στις καρδιές των θαυμαστών της για πάντα.

Δες κι αυτό…