Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη θρυλική Μαρινέλλα, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε συγκινησιακό κλίμα, φίλοι, οικογένεια και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου για να αποχαιρετήσουν τη θρυλική Μαρινέλλα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό πεντάγραμμο, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, προκαλώντας βαθιά θλίψη στο κοινό και στους οικείους της.

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους την αγάπησαν να την τιμήσουν για τελευταία φορά. Η σορός της θα μεταφερθεί αργότερα στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Συγγενείς της Μαρινέλλας προσέρχονται στο λαϊκό προσκύνημα της σορού της/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντί για στεφάνια, η οικογένεια ζήτησε όσοι το επιθυμούν να κάνουν δωρεές προς τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», τιμώντας έτσι τη μνήμη της μέσα από ένα σημαντικό έργο αγάπης.

Στεφάνια έξω από την από τη Μητρόπολη Αθηνών πριν την εξόδιο ακολουθία της Μαρινέλλας/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κηδεία βρέθηκαν μεταξύ άλλων η κόρη της Τζωρτίνα με τα παιδιά της, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, o Γιώργος Μαργαρίτης, η Τζώρτζια Κεφαλά και πολλοί άλλοι φίλοι και συνεργάτες που ήθελαν να πουν το τελευταίο «αντίο». Οι δηλώσεις τους αντικατοπτρίζουν τον σεβασμό και τη μεγάλη εκτίμηση για τη ζωή και το έργο της Μαρινέλλας.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και τραγουδίστρια Τζώρτζια Κεφαλά/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η τραγουδίστρια Τάνια Τσανακλίδου/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η οικογένεια αποφάσισε να κρατήσει το φέρετρο κλειστό λόγω της αδυναμίας της τραγουδίστριας και της ευαισθησίας του κοινού, διατηρώντας έτσι μια αίσθηση ιδιωτικότητας για την τελευταία αυτή στιγμή. Παρά την απουσία της σκηνικής της λάμψης, όσοι βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν την εικόνα της Μαρινέλλας ως συγκλονιστικά ήρεμη και κομψή, φορώντας ένα κόκκινο φουλάρι, αφήνοντας μια εικόνα που θα μείνει αξέχαστη.

Η τραγουδίστρια Ελεονόρα Ζουγανέλη/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή της χώρας, όμως η κληρονομιά της μέσα από τα τραγούδια και τις ερμηνείες της θα συνεχίσει να ζει στις καρδιές των θαυμαστών της για πάντα.

Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς
Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο

Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

