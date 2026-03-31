Ζώδια 31.03.2026

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Όταν η πίεση αυξάνεται αυτά τα 3 ζώδια προτιμούν να χωρίσουν αντί να έρθουν σε ρήξη και σύγκρουση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια, υπομονή και διάθεση για επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τις δυσκολίες που προκύπτουν. Υπάρχουν ζώδια που, μπροστά σε εντάσεις ή απαιτητικές καταστάσεις, επιλέγουν να απομακρυνθούν αντί να δώσουν μάχη για τη σχέση. Για εκείνους, η φυγή δεν είναι πάντα αδυναμία, αλλά ένας τρόπος προστασίας του εαυτού τους.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι ζώδιο που αποφεύγει την ένταση και τις βαριές συναισθηματικές καταστάσεις. Όταν μια σχέση αρχίζει να γίνεται απαιτητική ή περίπλοκη, μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους και να απομακρυνθούν. Η ανάγκη τους για ελευθερία και ευελιξία τους οδηγεί συχνά στο να επιλέγουν την αποχώρηση αντί για τη δέσμευση σε δύσκολες φάσεις. Δεν αντέχουν τη μονοτονία και τις συνεχείς συγκρούσεις.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ανεξαρτησία του και δυσκολεύεται να παραμείνει σε καταστάσεις που τον περιορίζουν ή τον πιέζουν. Σε μια σχέση όπου τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, είναι πιθανό να επιλέξει να φύγει αντί να εγκλωβιστεί. Η αισιοδοξία του τον κάνει να πιστεύει ότι υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο μπροστά, γεγονός που τον ωθεί να μην επιμένει σε δύσκολες σχέσεις.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος αντιμετωπίζει τις σχέσεις με έναν πιο αποστασιοποιημένο τρόπο. Όταν προκύπτουν έντονες συναισθηματικές απαιτήσεις ή συγκρούσεις, μπορεί να απομακρυνθεί για να προστατεύσει την εσωτερική του ισορροπία. Δεν αντέχει το δράμα και τις πιεστικές καταστάσεις και προτιμά να αποχωρήσει παρά να εμπλακεί σε συγκρούσεις που τον κουράζουν ψυχικά.

Η αποχώρηση σε μια δύσκολη στιγμή δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη συναισθημάτων. Για κάποια ζώδια αποτελεί έναν τρόπο διαχείρισης της πίεσης και προστασίας του εαυτού τους. Κάθε σχέση, ωστόσο, χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τη δέσμευση, ώστε να μπορεί να αντέξει και τις εύκολες και τις δύσκολες φάσεις.Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

