Αφράτη πάβλοβα τιραμισού με σοκολάτα και καφέ

Η απόλυτη συνάντηση πάβλοβα και τιραμισού σε ένα γλυκό που μαγεύει με καφέ, σοκολάτα και αφράτη κρέμα μασκαρπόνε

Η Tiramisu Pavlova είναι η τέλεια συνάντηση δύο κόσμων που αγαπάς, η αφράτη τραγανή βάση της πάβλοβα και η πλούσια, κρεμώδης γεύση του τιραμισού. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που συνδυάζει ελαφριά υφή με έντονη σοκολατένια και καφεΐνη γεύση, ιδανικό για να εντυπωσιάσεις ή να απολαύσεις μια στιγμή πολυτέλειας στο σπίτι.

Με τρεις στρώσεις πάβλοβα γεμισμένες με μασκαρπόνε, νότες καφέ και σοκολάτας, και πασπαλισμένο με νιφάδες σοκολάτας, θα δεις ότι τα απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι εξαιρετικά εκλεπτυσμένο και γοητευτικό.

Υλικά:

6 ασπράδια αυγών

1 1/2 φλιτζάνι (330g) ζάχαρη κρυσταλλική

1 1/4 κουτ. γλυκού λευκό ξίδι

1 1/4 κουτ. γλυκού κορνφλάουρ

2 κουτ. γλυκού στιγμιαίος καφές

2 κουτ. γλυκού κακάο, συν επιπλέον για πασπάλισμα

2 φλιτζάνια (500g) mascarpone

300ml κρέμα γάλακτος ρευστή

1 κουτ. σούπας ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη

180g μαύρη σοκολάτα (40%) ψιλοκομμένη

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 150°C ή 130°C με αέρα. Στρώσε 3 ταψιά με χαρτί ψησίματος και σχεδίασε έναν κύκλο 18cm σε κάθε φύλλο, γυρνώντας το χαρτί ανάποδα

Χτύπησε τα ασπράδια με μια πρέζα αλάτι μέχρι να αφρατέψουν. Πρόσθεσε σταδιακά τη ζάχαρη μέχρι να σχηματιστούν γυαλιστερές, σφιχτές κορυφές. Πρόσθεσε ξίδι και κορνφλάουρ και ανακάτεψε σύντομα

Ανακάτεψε καφέ και κακάο σε μικρό μπολ και δίπλωσε τα δύο τρίτα μέσα στο μείγμα για ελαφρύ στροβιλισμό

Μοίρασε το μείγμα ομοιόμορφα στα ταψιά στο κέντρο των κύκλων σχηματίζοντας 3 δίσκους. Πασπάλισε με το υπόλοιπο μείγμα καφέ-κακάο. Μείωσε τη θερμοκρασία στους 140°C ή 120°C με αέρα και ψήσε 60-75 λεπτά μέχρι να στεγνώσουν αλλά χωρίς να πάρουν χρώμα. Άφησέ τα να κρυώσουν μέσα στον φούρνο με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για 2-3 ώρες

Χτύπησε mascarpone, κρέμα και ζάχαρη άχνη μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές. Δίπλωσε τρία τέταρτα της σοκολάτας μέσα στην κρέμα

Τοποθέτησε έναν δίσκο pavlova σε πιατέλα. Άπλωσε το 1/3 της κρέμας mascarpone, επανάλαβε με τους υπόλοιπους δίσκους και την κρέμα. Πασπάλισε με την υπόλοιπη σοκολάτα και σέρβιρε

