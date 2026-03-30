Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μιλάει για την απουσία του από τον «Σασμό» και την πρόταση που έκανε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τον ρόλ

Την Κυριακή 30 Μαρτίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στην τηλεόραση και αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό από το παρελθόν του. Ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε κάνει κάστινγκ για τον ρόλο που τελικά ανέλαβε ο Ορφέας Αυγουστίδης στη σειρά-φαινόμενο «Σασμός», αλλά τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ στην παραγωγή.

«Δεν έχει συμβεί να αρνηθώ πρόταση για σίριαλ που έγινε μεγάλη επιτυχία, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχω συμφωνήσει να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Ο Σασμός. Έμεινα εκτός γιατί τότε, κάποιος ή κάποια από τον Alpha, θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση», εξήγησε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος είχε προτείνει τον Ορφέα Αυγουστίδη για τον ρόλο του αδελφού του: «Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας Αυγουστίδης. Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδελφό μου, για να κάνουμε τα αδέλφια, τον ρόλο που έκανε μετά ο Δημήτρης Λάλος. Τον Ορφέα, ναι, εγώ τον είχα προτείνει τότε».

Ο Τσιμιτσέλης πρόσθεσε με χιούμορ και θαυμασμό για τον συνάδελφό του: «Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε. Εννοείται πως 15 εκατομμύρια θα προτείνω ξανά τον Ορφέα, μετά από αυτό, γιατί είναι ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έτσι κι αλλιώς». Η σειρά «Σασμός», που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021 στον Alpha, συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και να αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά τηλεοπτικά φαινόμενα.





